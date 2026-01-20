Kiderült, mi dönti el majd a nemzetek sorsát: az energia

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

Az energiaköltségek döntik el, melyik ország kerül az élre a mesterségesintelligencia-versenyben

– jelentette ki Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója a Világgazdasági Fórumon. Szerinte a jövőben egy ország GDP-növekedése szorosan összefügg majd azzal, mennyibe kerül ott az MI-rendszerek működtetéséhez szükséges energia.

Nadella egy új, globális árucikkre, az úgynevezett "tokenekre" hívta fel a figyelmet. Ezek az MI-modellek alapvető feldolgozási egységei, amelyeket a felhasználók különféle feladatok elvégzésére vásárolnak.

Minden gazdaság és minden vállalat feladata, hogy ezeket a tokeneket gazdasági növekedéssé alakítsa. Ha olcsóbb az alapanyag, az versenyelőnyt jelent

– mondta.

A Microsoft 2025 elején jelentette be, hogy 80 milliárd dollárt fordít MI-adatközpontok építésére, a beruházás fele az Egyesült Államokon kívül valósul meg. A vezérigazgató ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ha a tokenek nem javítják kézzelfoghatóan az egészségügyi és oktatási eredményeket, valamint a köz- és a magánszféra hatékonyságát, a társadalom hamar megvonja a támogatását attól, hogy egy szűkös erőforrást, az energiát ilyen célokra használják.

Európa energiaárai a világ legmagasabbjai közé tartoznak,

különösen azóta, hogy Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát. Nadella szerint azonban nemcsak a termelési oldal számít: az adatközpontok kiépítésének költségei és a hardverek árai is meghatározó tényezők.

A Microsoft vezetője úgy véli, Európának az MI korszakában globálisabb szemléletre van szüksége.

Az európai versenyképesség arról szól, hogy a kontinens termékei mennyire állják meg a helyüket világszinten, nemcsak Európán belül

– mondta. Hozzátette: a kontinens az elmúlt háromszáz évben azért tudott gyarapodni, mert olyan termékeket állított elő, amelyekre a világnak szüksége volt.

Nadella szerint Európában túl sok szó esik a szuverenitásról, miközben inkább azon kellene aggódni, hogy az ipari és pénzügyi vállalatok hozzáférjenek a szükséges erőforrásokhoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio