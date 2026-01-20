  • Megjelenítés
Macron új gyarmatosítással vádolta meg az Egyesült Államokat
Gazdaság

Macron új gyarmatosítással vádolta meg az Egyesült Államokat

MTI
A NATO mostanra egy meggyengült intézmény - jelentette ki kedden Emmanuel Macron francia elnök azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump amerikai elnök igényt formált a Dániához tartozó Grönlandra.

Macron a davosi Világgazdasági Fórumon elmondta, hogy nem tervez a svájci konferencián egyeztetni az amerikai elnökkel, s nem lesz csütörtökön G7-es csúcstalálkozó sem Párizsban.

Korábban Donald Trump a Truth Social nevű közösségi oldalon közzétette a francia államfő üzenetét, amelyben Macron azt javasolta az amerikai elnöknek, hogy rendezzenek G7-csúcstalálkozót csütörtökön Párizsban, ahová mások mellett Oroszország képviselőit is meghívnák. Hangsúlyozta egyben, hogy az Európai Uniónak nem szabad meghajolnia "az erősebb joga előtt" és

megdöbbentőnek nevezte, hogy az uniónak egyáltalán fontolóra kell vennie azt, hogy bevesse kényszerítés ellenes eszközét az Egyesült Államok ellen.

Hisszük, hogy több növekedésre, több stabilitásra van szükségünk ebben a világban, de inkább a tiszteletet választjuk a zsarnokoskodás helyett

Még több Gazdaság

Eldőlt a főváros és a kormány gigantikus pénzügyi csatája

Megszólalt az EKB döntéshozója: Európa ép bőrrel megúszhatja a vámháborút

Sorra dönti a rekordokat a napenergia Magyarországon - de valami nagyon megváltozott

- mondta a francia elnök angolul.

Előnyben részesítjük a tudományt az összeesküvéselméletekkel és a jogállamiságot a nyers erővel szemben" - tette hozzá. Mindazonáltal megállapította, hogy a világ elmozdulóban van a szabályok és nemzetközi jog alkotta rendtől. "Ez egy (...) elmozdulás a szabályok nélküli világ felé, ahol a nemzetközi jogot lábbal tiporják és ahol úgy tűnik, az egyetlen, ami számít az az erősebb joga" - hangoztatta a francia államfő hozzátéve, hogy "imperialista törekvések" bukkannak újra a felszínre.

Macron a Grönland körül kibontakozott konfliktussal kapcsolatban "új gyarmatosítással" és Európa gyengítésére irányuló próbálkozással vádolta meg az Egyesült Államokat. Úgy fogalmazott, hogy "az Egyesült Államok olyan kereskedelmi megállapodások révén folytat versenyt, amelyek aláássák exportérdekeinket, maximális engedményeket követelnek, és nyíltan arra törekednek, hogy Európát gyengítsék és alávessék, végtelenül halmozódó új vámokkal, amelyek alapvetően elfogadhatatlanok, annál is inkább, ha nyomásgyakorló eszközként használják őket a területi szuverenitás ellen".

"Úgy gondolom, hogy nincs értelme elfogadni egy új gyarmatosító megközelítést" - jelentette ki Macron. "A világ brutálisabbá válásának tükrében Franciaországnak és Európának hatékony multilateralizmust kell védenie, mert ez szolgálja a mi érdekeinket és azokét, akik nem akarják alávetni magukat az erőszak uralmának" - hangoztatta.

Az amerikai elnök vámfenyegetéseire utalva sürgette az EU gazdasági kényszer elhárítására szolgáló eszközének bevetését. "Európának ma nagyon hatékony eszközei vannak és be kell vetnünk ezeket, ha nem tisztelnek minket és ha mellékesen az egész játszámát sem tartják tiszteletben" - mondta.

Kapcsolódó cikkünk

Felszólította a lakosságot a grönlandi miniszterelnök: mindenki készüljön fel egy invázióra

Megszólalt a mindentudó amerikai guru Trumpról: "Fogalmam sincs, mi történik"

Zelenszkij váratlan választ adott a grönlandi katonai segítségnyújtásról szóló kérdésre

Scott Bessent visszavágott Európának: "Elég a hisztériából!"

Váratlanul új területet csatolna az Egyesült Államokhoz Trump: mindenki feszülten figyel

Kemény dán válaszcsapás Grönland ügyében: ezt nem teszi zsebre Amerika

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Váratlan fordulat: Moszkva meglepő kijelentést tett Grönlandról - Most akkor ki a térség valódi ura?
Őszintén beszélt Zelenszkij a béketárgyalásokról, átszakadt Kosztyantynivka védelme - Híreink az ukrán frontról kedden percről percre
Itt van Grönland rejtett kincse, a tét nem kicsi
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility