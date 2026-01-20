Olyan Aldi-üzlet nyílt, amilyen még soha nem létezett

AgroFood 2026 A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker

A mintegy 1100 négyzetméteres, fenntartható üzlet tágas folyosókkal és a megszokott termékválasztékkal várja a vásárlókat.

Az épülethez körülbelül 150 tonna, helyben beszerzett fát használtak fel.

Emellett 13 teherautónyi bútort hasznosítottak újra a korábbi üzletből.

A tetőre két napelemes rendszert telepítettek, ezek a rendszerek az áramigény jelentős részét fedezik, beleértve a hűtőberendezések működtetését is. Az épületben hőszivattyú működik, továbbá elektromosautó-töltőállomásokat is kialakítottak.

A projekt az első ötlettől a megnyitóig mindössze 18 hónapot vett igénybe, magát az építkezést pedig hat hónap alatt fejezték be. Gregor Leier, az Aldi Süd ingatlankezelési igazgatója kiemelte, hogy a faszerkezetes építés kulcsszerepet játszott a gyors megvalósításban, és jelezte, hogy

a jövőben további hasonló üzletek épülhetnek.

Címlapkép forrása: Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images