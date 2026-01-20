Újra lesz sífelvonó a Normafán

Az új létesítményt a Normafa Parkban tartott sajtótájékoztatón mutatták be. Itt derült ki, hogy gyakorlatilag minden készen áll az indulásra, már csak egyetlen hatósági pecsét hiányzik.

A Sunkid Comfort Startlift típusú, alsó vezetésű felvonóberendezést a Normafa Park szerezte be és telepítette.

Az üzemeltetésre alaposan felkészültek: a Park hét munkatársa sikeresen elvégezte a felvonókezelői képzést, így biztosított a szakszerű működtetés. A létesítmény elsősorban kezdőknek kínál ideális terepet, legyen szó gyerekekről vagy a síelés alapjaival most ismerkedő felnőttekről.

Az üzemeltetés részletei már körvonalazódnak, bár a pontos díjszabás még nem ismert.

A tervek szerint órás idősávokra szóló síbérleteket értékesítenek majd, és a biztonság érdekében korlátozzák az egyszerre pályán tartózkodók számát. A természetes hó jelenleg megfelelő minőségű, de a folyamatos üzem biztosítására hóágyúkat is telepítettek. Ezek szükség esetén pótolják a havat, így a teljes téli szezonban zavartalan lehet a működés.

A Normafa síelési hagyományai az 1980-as évekig nyúlnak vissza, amikor még több sílift és ugratósánc is működött a területen, vonzva a téli sportok szerelmeseit. Ezt a gazdag múltat idézi fel a felújított Normafa Látogatóközpont földszintjén berendezett kiállítás, ahol archív fotók és videófelvételek segítségével elevenedik meg a hely egykori téli sportélete.

