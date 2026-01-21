  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: a kormány rezsistopot vezet be!
Itt a bejelentés: a kormány rezsistopot vezet be!

A januári fűtésnél jelentkező többlet fogyasztást, annak költségeit a kormány átvállalja - mondta Orbán Viktor nemrég közzétett videójában. A bejelentés elmaradt az előzetes várakozásainktól, és jelenlegi formájában csak egy egyszeri tűzoltásnak tekinthető anélkül, hogy a rezsivédelem keretrendszeréhez hozzányúltak volna.

A magyar miniszterelnök Facebook videójában elmondta, hogy a kormány ülésezett és hozzátette, hogy a januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot.

Kiemelte, hogy "a szükséges tűzifa és melegedők az előttünk álló hetekben is rendelkezésre állnak majd. De a fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott."

Ezért a kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezetünk be. Ezt azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többlet fogyasztást, annak költségeit a kormány átvállalja

- mondta.

Az előzetes várakozásainkhoz képest elmaradt a rezsivédelmi rendszer átfogóbb újrakeretezése. A bejelentett januári rezsistop nem nyúl hozzá a rendszer alapvető logikájához, csupán egy egyszeri tüneti kezelésnek tekinthető.

Ezzel együtt a kormányzati bejelentést követően több kritikus kérdés is megválaszolatlan maradt a technikai lebonyolítással kapcsolatban.

Jelenleg nem ismert, hogy pontosan mi szolgál majd a kompenzáció alapjául, valamint az sem, hogy automatikusan történik majd, vagy külön kérelem benyújtásához kötik az elszámolást. Azt sem tudjuk, milyen technikai formában történihet a kifizetés – például az MVM írja-e jóvá az összegeket a számlákon, amelyeket később a költségvetés térít meg a szolgáltatónak.

Illetve nagy kérdés, hogy csak a gázalapú fűtésre vonatkozott a bejelentés, vagy a rezsivédett árammennyiségekre is. De fontos lesz tisztázni az átalányosok helyzetét is.

Előzmények

Orbán a nap elején már belengette, hogy a kormány a soron következő ülésén napirendre tűzi a rezsicsökkentési rendszer felülvizsgálatát. Becslések alapján az extrém hideg országos szinten 43%-kal növelhette a teljes gázfelhasználást év/év alapon – közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy szerdai háttérbeszélgetésen, amelyen a Portfolio is részt vett.

Ez azért kritikus szám, mert a magyarországi lakossági gázfogyasztás hőmérséklet-függősége rendkívül magas. A heteken át elhúzódó fagy a fogyasztási profilok (jelleggörbék) csúcsra járatását eredményezte, ami

a havi elszámolási rendszerben lévő fogyasztók számára a kedvezményes keretek kimerülését vetíti előre.

A jelenlegi rendszerben a vízválasztó vonal gázfogyasztásnál az éves 1729 köbméter (havi átlagban 144 köbméter). A "vonal alatt" (rezsicsökkentett ár) 100 Ft köbméterenként, míg afelett 767 Ft. A számítás szerint egy átlagos januárra 356,5 köbméter kedvezményes díjszabású gázt biztosít a rezsivédelmi rendszer.

Egy "extrém januárban" azonban a fogyasztás könnyen elérheti a 400-450 köbmétert még egy takarékos házban is. Ez a többlet fogyasztás az jelentené, hogy a kedvezményes összeghez képest nagyjából háromszorosára nőne a gázszámla januárban, mert a limit határ feletti fogyasztás jóval meghaladja a valós piaci árat.

Ha további részletek is érdekelnek, akkor ebben a friss cikkünkben elemeztük a döntés hátterét - és egyéb érdekességeket:

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook

