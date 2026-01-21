Két légörvény is kavarog Európa felett: Magyarországon is érezhető lesz a hatásuk

Ciklonok alakítják majd Európa, azon belül Magyarország időjárását a következő napokban. Jelenleg Dél-Európában egy Harry névre keresztelt légörvény kavarog, holnap délután pedig Portugáliában is kialakul majd, egy Ingrid névre keresztelt ciklon.

A HungaroMet friss Facebook-bejegyzése szerint

a Dél-Európában forgó Harry ciklon lassan észak felé indul majd el, felhőrendszere pedig meg is érkezett már hazánkba.

A légörvény, ahogy arról már mi is beszámoltunk, jelentős mennyiségű szaharai port emelt a levegőbe, amely a a délies szelekkel Magyarországig is eljut. A szerda délután hazánk felett látható fátyolfelhők kialakulásában az afrikai por is szerepet játszik.

Holnap délután az Ibériai-félsziget térségében egy újabb, Ingrid névre keresztelt ciklon is kialakul.

Portugáliában emiatt narancssárga figyelmeztetést adtak ki heves esőzésre és szélre, illetve a magasabb területeken piros figyelmeztetést havazásra

- írja a HungaroMet.

