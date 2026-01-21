Kiderült az igazság az atomenergiáról: négyszer drágább, mint a megújulók, mégis erre költik a milliárdokat

A World Nuclear Industry Status Report (WNISR) friss adatai szerint 2025-ben világszerte négy új atomerőművi blokk állt üzembe, miközben hetet leállítottak, így az erőművek száma csökkent, az összes beépített kapacitás azonban 369 gigawattal gyakorlatilag változatlan maradt. Ennek oka, hogy az új reaktorok átlagosan nagyobb teljesítményűek, a nettó kapacitásmérleg pedig így is enyhén pozitív, mintegy 1,5 gigawatt.
Jelenleg 63 reaktor épül a világon, ezek több mint fele Kínában található (36 projekt), mögötte jóval lemaradva Oroszország, India, Törökország és Egyiptom következik.
A nukleáris energia klímapolitikai érvei továbbra is erősek: az életciklus egészét tekintve egy atomerőmű 70–180 gramm CO₂-t bocsát ki kilowattóránként, szemben egy szénerőmű mintegy 940 grammos értékével. Ugyanakkor az atomenergia globális súlya csökken: az IEA szerint részesedése a villamosenergia-termelésben alig haladja meg a 9 százalékot, ami negyvenéves mélypont.
A WNISR rámutat, hogy Kínában az elmúlt év első 11 hónapjában 275 gigawattnyi naperőművi kapacitás épült, szemben a mindössze 2,5 gigawattnyi új nukleáris blokkal, ami jól mutatja, milyen tempóban szorítják vissza az atomenergiát a megújulók.
Európában a vita politikailag is éles: Németország 2011-ben, a fukusimai baleset után döntött a kivezetésről, és a 2022-es energiaválság miatti átmeneti hosszabbítás után 2024-ben végleg leállította utolsó három blokkját. Ennek ellenére egyes politikusok, köztük Markus Söder bajor miniszterelnök, a visszatérést sürgetik, elsősorban kis moduláris reaktorokkal (SMR), ám ilyen technológia kereskedelmi üzembe helyezett példája egyelőre sehol sincs. A legtöbb ország továbbra is a hagyományos nagy erőművekben gondolkodik:
2026 elejére elvileg 13 új reaktor indulna, ám a beruházások rendszeresen csúsznak és drágulnak.
A költségek a nukleáris reneszánsz legfőbb akadályai. A francia Flamanville erőmű példája szerint az eredetileg öt évre és 4 milliárd euróra tervezett projekt több mint 17 évig épült, és 25 milliárd euró fölé drágult.
Az Egyesült Államokban 2025-ben egy megawattóra atomerőművi áram átlagosan 141 dollárba került, a végleges hulladéktárolás költségei nélkül, míg a szél- és napenergia – tárolással együtt – 37–70 dollár között mozgott.
A WNISR szerint a globális nukleáris kapacitás látszólagos stabilitását szinte kizárólag Kína tartja fenn: Kínán kívül 2006 óta közel 14 százalékkal esett vissza az atomenergia-termelés, és nettó 48 reaktor tűnt el a rendszerből, ami arra utal, hogy a valódi globális atomenergia-reneszánsz továbbra is elmarad.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Trump borít mindent, a tőzsdéken is - Ezt az esést is meg kell venni?
Mit tegyenek most a befektetők?
Történelmi összecsapás a Legfelsőbb Bíróságon: az amerikai jegybank függetlensége a tét
Kezdődik a tárgyalás a Fed-kormányzó elnöki kirúgása ügyében.
Kiderült, milyen módszerrel húzta ki az év végét a főváros
Zűrös volt az év vége, fél napig úgy tűnt, a Mol nem ad több üzemanyagot.
Itt a bejelentés: a kormány rezsistopot vezet be!
Mutatjuk a részleteket.
Itt a fordulat Warren Buffett legnagyobb bukása ügyében
Akcióba lépett a legendás befektető utódja.
Davosban robbantott Trump: két kézzel ütötte Európát, elmondta Grönland jövőjét
Az amerikai elnök kőkemény beszéddel jelent meg a Világgazdasági Fórumon.
Megvan a megállapodás: emelkedik a BKV-dolgozók bére
Már januártól.
Két légörvény is kavarog Európa felett: Magyarországon is érezhető lesz a hatásuk
Elég csak felnézni az égre.
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Banki tartozás elévülése - gyakorlati útmutató
A banki tatozások elévüléséről közérthetően, jogszerűen Ez az átfogó szakmai útmutató elsősorban azoknak szól, akiket régi banki tartozás miatt keresett meg követeléskezelő, vagy ba
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.
Időnyomás alatt az Otthon Start fejlesztők: elindult a versenyfutás
Mi lesz így az újlakásárakkal?