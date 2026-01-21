  • Megjelenítés
Kiderült az igazság az atomenergiáról: négyszer drágább, mint a megújulók, mégis erre költik a milliárdokat
Gazdaság

Kiderült az igazság az atomenergiáról: négyszer drágább, mint a megújulók, mégis erre költik a milliárdokat

Portfolio
Miközben megy a fogadkozás, hogy jön a nukleáris reneszánsz, világszerte több atomerőművet zárnak be, mint amennyit megnyitnak. Az összkapacitás mégis rekordközeli szinten marad – szinte kizárólag Kína masszív bővítései miatt. A World Nuclear Industry Status Report szerint azonban az atomenergia részesedése 40 éves mélyponton van, a költségek elszálltak, és a megújulók olyan ütemben terjeszkednek, hogy a sokat emlegetett „atomláz” egyelőre inkább politikai jelszó, mint energetikai valóság – írja a Handelsblatt.
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon?  Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!
Információ és jelentkezés

A World Nuclear Industry Status Report (WNISR) friss adatai szerint 2025-ben világszerte négy új atomerőművi blokk állt üzembe, miközben hetet leállítottak, így az erőművek száma csökkent, az összes beépített kapacitás azonban 369 gigawattal gyakorlatilag változatlan maradt. Ennek oka, hogy az új reaktorok átlagosan nagyobb teljesítményűek, a nettó kapacitásmérleg pedig így is enyhén pozitív, mintegy 1,5 gigawatt.

Jelenleg 63 reaktor épül a világon, ezek több mint fele Kínában található (36 projekt), mögötte jóval lemaradva Oroszország, India, Törökország és Egyiptom következik.

A nukleáris energia klímapolitikai érvei továbbra is erősek: az életciklus egészét tekintve egy atomerőmű 70–180 gramm CO₂-t bocsát ki kilowattóránként, szemben egy szénerőmű mintegy 940 grammos értékével. Ugyanakkor az atomenergia globális súlya csökken: az IEA szerint részesedése a villamosenergia-termelésben alig haladja meg a 9 százalékot, ami negyvenéves mélypont.

A WNISR rámutat, hogy Kínában az elmúlt év első 11 hónapjában 275 gigawattnyi naperőművi kapacitás épült, szemben a mindössze 2,5 gigawattnyi új nukleáris blokkal, ami jól mutatja, milyen tempóban szorítják vissza az atomenergiát a megújulók.

Még több Gazdaság

Történelmi összecsapás a Legfelsőbb Bíróságon: az amerikai jegybank függetlensége a tét

Kiderült, milyen módszerrel húzta ki az év végét a főváros

Itt a bejelentés: a kormány rezsistopot vezet be!

Európában a vita politikailag is éles: Németország 2011-ben, a fukusimai baleset után döntött a kivezetésről, és a 2022-es energiaválság miatti átmeneti hosszabbítás után 2024-ben végleg leállította utolsó három blokkját. Ennek ellenére egyes politikusok, köztük Markus Söder bajor miniszterelnök, a visszatérést sürgetik, elsősorban kis moduláris reaktorokkal (SMR), ám ilyen technológia kereskedelmi üzembe helyezett példája egyelőre sehol sincs. A legtöbb ország továbbra is a hagyományos nagy erőművekben gondolkodik:

2026 elejére elvileg 13 új reaktor indulna, ám a beruházások rendszeresen csúsznak és drágulnak.

A költségek a nukleáris reneszánsz legfőbb akadályai. A francia Flamanville erőmű példája szerint az eredetileg öt évre és 4 milliárd euróra tervezett projekt több mint 17 évig épült, és 25 milliárd euró fölé drágult.

Az Egyesült Államokban 2025-ben egy megawattóra atomerőművi áram átlagosan 141 dollárba került, a végleges hulladéktárolás költségei nélkül, míg a szél- és napenergia – tárolással együtt – 37–70 dollár között mozgott.

A WNISR szerint a globális nukleáris kapacitás látszólagos stabilitását szinte kizárólag Kína tartja fenn: Kínán kívül 2006 óta közel 14 százalékkal esett vissza az atomenergia-termelés, és nettó 48 reaktor tűnt el a rendszerből, ami arra utal, hogy a valódi globális atomenergia-reneszánsz továbbra is elmarad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondta Dánia: ha ez megtörténik, háború lesz Európa és Amerika közt
Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Pénzügyi atomfegyvert élesített Európa: egyetlen lépéssel térdre kényszeríthetik a világ legerősebb gazdaságát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility