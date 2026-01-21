  • Megjelenítés
Kínos ügy a világ egyik legnagyobb bankjánál: saját elemzőjétől határolódott el a vezérigazgató Trump kedvéért
Gazdaság

Kínos ügy a világ egyik legnagyobb bankjánál: saját elemzőjétől határolódott el a vezérigazgató Trump kedvéért

Portfolio
A Deutsche Bank vezetése elhatárolódott attól az elemzéstől, amely szerint az európai befektetők tömegesen megválhatnak amerikai eszközeiktől – állította Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a davosi Világgazdasági Fórumon.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerdán a davosi Világgazdasági Fórumon újságíróknak elmondta, hogy a Deutsche Bank vezérigazgatója telefonon jelezte neki: a bank nem azonosul egyik elemzőjének jelentésével, amely szerint az európai befektetők megválhatnak amerikai eszközeiktől.

Ez a feltételezés egyetlen Deutsche Bank-elemzőtől származik, az álhírmédia pedig felfújta az ügyet

– fogalmazott Bessent.

Amint arról a Portfolio-n is részletesen is írtunk, George Saravelos, a Deutsche Bank devizakutatási részlegének globális vezetője vasárnapi elemzésében felvetette, hogy az európai befektetők válaszul Donald Trump elnök Grönlanddal kapcsolatos fenyegetéseire eladhatják amerikai befektetéseiket.

Kiderült az igazság az atomenergiáról: négyszer drágább, mint a megújulók, mégis erre költik a milliárdokat

Történelmi összecsapás a Legfelsőbb Bíróságon: az amerikai jegybank függetlensége a tét

Kiderült, milyen módszerrel húzta ki az év végét a főváros

Pénzügyi atomfegyvert élesített Európa: egyetlen lépéssel térdre kényszeríthetik a világ legerősebb gazdaságát

A jelentés szerint az európai országok összesen mintegy 8 ezer milliárd dollár értékben birtokolnak amerikai kötvényeket és részvényeket. Saravelos szerint

ha a nyugati szövetség geoökonómiai stabilitása alapjaiban rendül meg, nem világos, miért lennének az európaiak továbbra is hajlandóak ezt a szerepet betölteni.

A Deutsche Bank szóvivője nem kívánta kommentálni a bank és a kormányzati képviselők közötti esetleges kommunikációt. Hozzátette ugyanakkor, hogy a bank kutatórészlege függetlenül működik, így az egyes elemzésekben megfogalmazott vélemények nem feltétlenül tükrözik a vezetés álláspontját.

A Wall Street nagybankjai már korábban is szembesültek a Trump-adminisztráció nyomásával. Az elnök tavaly élesen bírálta a Goldman Sachsot és vezérigazgatóját, David Solomont, amiért a bank azt jósolta, hogy a vámok ártani fognak az amerikai gazdaságnak.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Harun Ozalp/Anadolu via Getty Images

