Megérkezett az előrejelzés: jön a fordulat Magyarország időjárásában

A HungaroMet mai időjárás-előrejelzése szerint éjszakai órákban növekszik, holnap napközben azonban csökkenni kezd majd a felhőzet. Holnap még országszerte fagypont környéki maximumok várhatók, azonban a követekező napokban enyhül majd az időjárás hazánkban.

A Harry névre keresztelt ciklon vastagabb felhőtakarót és vele együtt nagy mennyiségű szaharai port is hoz majd magával holnap. Ahogy arról ma már beszámoltunk, az Atlanti-óceán felett egy Ingrid névre keresztelt ciklon is megjelent, ami miatt Portugáliában piros figyelmeztetést is elrendeltek egyes területeken.

Magyarországon az előttünk álló éjszaka borult lesz az ég, azonban valamint hajnal folyamán nem várható havazás, hószállingózás, vagy ónos szitálás azonban előfordulhat.

A legalacsonyabb hőmérséklet azonban -10 és -5 Celsius-fok között alakul majd.

Időjárás csütörtökön

Csütörtökön napközben szakadozik majd felettünk a fátyolfelőzet, amii miatt hosszabb, rövidebb időre kisüthet majd a nap. Az ország nagy részén mérsékelt, gyenge marad majd a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában kicsivel fagypont alatt alakul majd.

Forrás: HungaroMet

Az előrejelzések szerint a következő napok enyhülést hoznak majd.

A nappali hőmérséklet lassú emelkedésnek indul, a éjszakai zord hideg pedig megszűnik majd. Az enyhülés mellett csapadékra is lehet számítani majd a következő napokban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio