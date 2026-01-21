Megrázkódtak a kötvénypiacok, ritkán látni ilyet Németországban

A német 30 éves államkötvények hozama közel 3 bázisponttal 3,51 százalékra emelkedett, a hét eleje óta így már mintegy 10 bázispontos a hozamemelkedés, ami december eleje óta a legnagyobb heti növekedést jelentené, ha így maradna.
A japán kötvények keddi eladási hulláma 2003 óta a legnagyobb napi hozamemelkedést váltotta ki a hosszú lejáratú papírok esetében, és a turbulencia átterjedt más piacokra is, köztük az eurózónára.
Szerdára azonban nyugodtabbá vált a helyzet Japánban, és bár a német hozamok ismét felfelé indultak, a keddi napon belüli csúcsok alatt maradtak.
"A piac még emészti a japán fejleményeket, és kivár, amíg további hírek érkeznek Davosból" – mondta Anne Beaudu, az Amundi globális kötvényportfólió-menedzsere.
A Világgazdasági Fórum bőségesen szolgáltatott hírekkel. Donald Trump amerikai elnök szerdán kizárta az erőszak alkalmazását Grönland megszerzéséért, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy szerinte egyetlen más ország sem képes biztosítani a dán terület védelmét. Átfogó beszéde azonban érdemben nem mozgatta meg az eurózóna kötvénypiacait.
A német 10 éves hozam, az eurózóna irányadó mutatója, közel 2 bázisponttal 2,88 százalékra emelkedett.
"Az év eleje óta minden a geopolitikáról szól" – jegyezte meg Beaudu, utalva Trump külpolitikájára, amely közvetlenül hat Európára, és kérdéseket vet fel az európai vezetők várható reakcióival kapcsolatban.
Az Európai Parlament szerdán felfüggesztette az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások előkészítését.
A lépés tiltakozás Trump Grönlanddal kapcsolatos követelései, valamint az európai szövetségeseknek címzett vámfenyegetései ellen, amelyek a tervét bírálják.
Tim Graf, a State Street Markets EMEA makrostratégiai vezetője szerint a Grönland körüli feszültség tovább erősítette a japán kötvénypiaci mozgások által keltett nyomást. "Ma azonban már enyhülnek a piaci feszültségek, és a japán állampapírpiac kezd egyensúlyt találni" – tette hozzá.
A szerdai kereskedésben a japán államkötvény-hozamok meredeken visszaestek, részben korrigálva a keddi ugrást.
Az eurózóna országai folytatták az év eleje óta tartó élénk kötvénykibocsátási tevékenységet, amelyet a piac eddig jól fogadott. Németország szerdán 30 éves kötvényeket értékesített 3,49 százalékos átlaghozamon, ami magasabb a hónap eleji 3,45 százaléknál, ugyanakkor a befektetői kereslet nőtt. A francia 10 éves kötvényhozam 3,53 százalékon stabilizálódott, miután a hét elején enyhültek a költségvetés körüli belpolitikai feszültségek.
