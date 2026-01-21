Zsiday Viktor elmondta, milyen reformra lenne szüksége a magyar adórendszernek

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Nagy örömmel láttam, hogy szándékosan kissé provokatív, adózásról szóló írásomra Bethlendi András reagált

– kezdi legújabb blogbejegyzését Zsiday Viktor.

A nemrégiben visszavonult befektetési szakember emlékeztet: a Portfolio-n megjelent válaszcikkben Bethlendi cikkében kritizálja a gazdasági lecsorgás („trickle down economics”) elméletét, és az adórendszer nagy átrajzolását tartja szükségesnek, hivatkozva a magyarországi vagyoni/jövedelmi egyenlőtlenségekre – amelyek Zsiday szerint világviszonylatban egyébként elég alacsonyak.

„Előző írásom fő célja annak a kérdésnek a felvetése volt, hogy a fogyasztás magas és a megtakarítás alacsony adóztatása megmaradjon-e Magyarországon – és jó, hogy erről vita folyik, mert ebben a kérdésben a magyar társadalomnak kellene valamiféle konszenzusra jutnia" – emeli ki a szakember.

Zsiday továbbra is úgy véli, hogy előnyben kell részesíteni a megtakarítást a fogyasztással szemben, korábbi írásának ez kívánt lenni a fő üzenete.

Bethlendi András felvetése, miszerint a hazai KKV-k gazdasági hozzájárulása nem nő, annak ellenére, hogy vélhetően ezek tulajdonosai a fenti gazdaságpolitika nyertesei, abszolút valid.

Ugyanakkor ha nem a KKV-kat, hanem a külföldi tulajdonú vállalkozásokat nézzük, akkor jól látható, hogy Magyarországon ezek aránya még mindig elég magas az EU-átlagát tekintve, 2013-ban pedig a legmagasabb volt az Unióban, és ennek valószínű oka a korábbi hazai tőkés fejlődés hiánya, illetve a privatizáció módja – hangsúlyozza a szakember.

Az alábbi táblázatban a külföldi tulajdonú cégek gazdasági hozzáadott értékét láthatjuk az EU országaiban, jól látható, hogy a magyar tulajdonú vállalkozások szerepe jelentősen nőtt az elmúlt évtizedben:

Zsiday rámutat: nyilvánvalóan felvetődik a kérdés Bethlendi András adatai kapcsán, hogy ha a magyar gazdagok vagyona GDP arányosan jelentősen nőtt (és tudjuk, hogy ez így van), akkor miért nem ruháztak be többet Magyarországon.

Ennek az oka szerintem egyértelműen az, hogy a hazai piactorzító, verseny ellen ható, kiszámíthatatlan gazdaságpolitika mellett erre nem volt lehetőségük/kedvük,

inkább máshova csatornázták a képződő megtakarításokat, tehát itt egy teljesen más problémakörről van szó és a megoldás a foglyul ejtett állam (state capture) kiszabadítása és átlátható, kiszámítható keretrendszer kiépítése."

A szakember szerint számos hazai vagyonos ember tisztában van azzal, hogy a demokráciának és a társadalmi egyensúlynak ára van, és ez az ár az, hogy a jövőben magasabb adózással kell szembesülniük – szemben az elmúlt 15 év gazdagok számára adóparadicsomi állapotával. Ezzel kapcsolatban saját elmondása szerint Zsiday-nak sincs kifogása, de a Bethlendi által is említett, Tisza Párttól érkező vagyonadó javaslatról többször is elmondta, hogy szerinte ez nem jó adónem erre a helyzetre, többek között azért, mert versenyhátrányba hozná a hazai cégeket a külföldi tulajdonúakkal szemben.

EHELYETT célszerűbb a társasági nyereségadó, az osztalékadó vagy a megtakarításokat terhelő adók kulcsának valamekkora emelése.

A szakember megállapítása nem az tehát, hogy ne fizessenek több adót a gazdagok, hanem az, hogy

a fogyasztást terhelő magas, 27%-os ÁFA nem feltétlenül valami ördögtől való rossz, megszüntetendő dolog,

és továbbra is hasznos lehet nemzetgazdaságilag ennek fenntartása.

A fő kérdés, amit fel kívánt vetni korábbi írásában Zsiday, az az, hogy mit preferálunk: a fogyasztást vagy a megtakarítást. A másik kérdés, a társadalmi különbségeket kiegyenlítőbb adózás kapcsán szerinte többé-kevésbé egyetértenek Bethlendi Andrással.

Fontos lenne, hogy mindkét kérdésről legyen valódi társadalmi vita, ezért is örültem Bethlendi András cikkének,

és Zsiday tisztában van azzal is, hogy a döntést ezekben a kérdésekben valamiféle konszenzusnak kellene öveznie, hogy az hosszabb távon fenntartható legyen.

