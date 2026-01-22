A német kancellár kimondta: új világrend jön, amelyben csak az erő számít

Friedrich Merz német kancellár szerint a régi, az Egyesült Államok által dominált világrend széthullóban van, és helyét egy új, nagyhatalmi erőpolitikára épülő korszak veszi át.
A nagyhatalmi politika korába léptünk. Ez az új világ az erőre, a hatalomra, és végső soron az erőszakra épül
– jelentette ki a Világgazdasági Fórum davosi ülésén tartott beszédében.
Merz ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Európa és Németország nincs teljesen kiszolgáltatva ennek az új világnak. "Alakíthatjuk" – fogalmazott, szinte drámai felhívást intézve a Davosban összegyűlt üzleti elithez.
Európa megértette az üzenetet. Németország megértette.
Bár Merznek és az Európai Uniónak szerdán Davosban sikerült rendeznie a Grönland körüli vitát Donald Trumppal, a megállapodás nagyobb befolyást biztosít az Egyesült Államoknak a Dániához tartozó sziget felett. A kancellár beszédében ugyanakkor egyértelművé tette, hogy ez mit sem változtat azon az új geopolitikai helyzeten, amelyben Kína, Oroszország és az USA érdekszférákra próbálja felosztani a világot.
Új korszak kezdődött. A nemzetközi jog alapjain nyugvó világrend soha nem volt tökéletes. Ma már az alapjai is megrendültek
– mondta.
A kancellár üdvözölte Trump nyilatkozatait a grönlandi konfliktus rendezéséről, de figyelmeztetett:
Az európai területek erőszakos megszerzésével való fenyegetés elfogadhatatlan. Az új vámok aláássák a transzatlanti kapcsolatok alapjait.
Hangsúlyozta, hogy Európa válasza egységes, higgadt, mértéktartó és határozott lesz. Trump korábban azt követelte Dániától, hogy adja át Grönlandot, különben különleges vámokat vet ki az Európai Unió tagállamaira.
Merz beszédében részben arra a nagy visszhangot kiváltó felszólalásra reagált, amelyet kedden mondott el Davosban Mark Carney kanadai miniszterelnök.
Carneyhez hasonlóan ő is arra szólította fel a nyugati liberális demokráciákat, hogy keressenek új szövetségeseket, és működjenek szorosabban együtt, miután Trump szétzúzta az Egyesült Államok által formált háború utáni rendet.
Egy olyan világ, ahol csak az erő számít, veszélyes hely – először a kisállamoknak, aztán a középhatalmaknak, végül a nagyhatalmaknak
– figyelmeztetett.
Carney beszédében azt mondta: "Nem támaszkodhatunk többé kizárólag értékeink erejére. Fel kell ismernünk hatalmunk értékét is." Merz egyetértett ezzel, kiemelve, hogy Németország pontosan ezt teszi: jelentősen növeli saját biztonságába irányuló beruházásait, és versenyképessé teszi gazdaságát.
Az Európai Unió nemrég írta alá a dél-amerikai Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodást, az Európai Parlament azonban szerdán úgy döntött, hogy az Európai Bíróságnál felülvizsgáltatja azt.
Sajnálom, hogy az Európai Parlament újabb akadályt gördített elénk, de biztosíthatok mindenkit: nem tántorítanak el bennünket
- mondta Merz. Néhány napon belül az Európai Bizottság elnöke Indiába utazik, hogy lefektesse egy szabadkereskedelmi megállapodás alapelveit, és Európa Mexikóval, valamint Indonéziával is új kereskedelmi egyezmények megkötésére törekszik.
Ahhoz, hogy ezekből az új partnerségekből a legtöbbet hozza ki, Európának és Németországnak saját belső problémáit is meg kell oldania – hangsúlyozta a kancellár.
Szerinte mindkettő "hihetetlen növekedési potenciált" pazarolt el az elmúlt években a reformok halogatásával, és Európa a "túlszabályozás világbajnoka" lett.
Ezért ő és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök "bürokratikus vészféket, a jogalkotási munka felfüggesztését és az uniós költségvetés modernizálását" javasolja. Az Európai Unió február 12-én rendkívüli csúcstalálkozót tart a versenyképesség erősítéséről.
Az elmúlt hónapok minden frusztrációja és haragja ellenére ne írjuk le idő előtt a transzatlanti partnerséget
– zárta beszédét Merz. Emlékeztetett arra, hogy az európaiak, különösen a németek pontosan tudják, mennyire értékes az a bizalom, amelyre a NATO épül.
Címlapkép forrása: EU
Saját szabályaiban botlik el az EU legnagyobb lelőhelyének kihasználása
Lépten-nyomon egy békésebb világra szabott szabályrendszerbe ütköznek a brüsszeli tervek.
Titkos digitális fegyverkezés indult: mesterséges intelligenciával vadásznak az ukránok a drónokra
Nagy üzletet csinált a Palantir.
Kiszivárgott: Trump hónapokon belül megdöntené a kommunistákat – Kirobbantható az évtizedes rezsim?
"Bevált" receptet követnének.
Kezd tisztulni a kép: egyre több részlet szivárog ki a rezsistopról
Megszólalt Nagy Márton.
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Példátlan méretű hadgyakorlat indul márciusban: 28 ezer katona mozgósítása közben robbant a Trump-bomba
A gyakorlatot pont az a Norvégia vezeti, akikre nagyon haragszik most az amerikai elnök.
Hogyan reagál a magyar tőzsde Trump bejelentésére?
Enyhül a feszültség, veszik a hazai részvényeket is.
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!