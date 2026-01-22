A német kancellár kimondta: új világrend jön, amelyben csak az erő számít

Friedrich Merz német kancellár szerint a régi, az Egyesült Államok által dominált világrend széthullóban van, és helyét egy új, nagyhatalmi erőpolitikára épülő korszak veszi át.

A nagyhatalmi politika korába léptünk. Ez az új világ az erőre, a hatalomra, és végső soron az erőszakra épül

– jelentette ki a Világgazdasági Fórum davosi ülésén tartott beszédében.

Merz ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Európa és Németország nincs teljesen kiszolgáltatva ennek az új világnak. "Alakíthatjuk" – fogalmazott, szinte drámai felhívást intézve a Davosban összegyűlt üzleti elithez.

Európa megértette az üzenetet. Németország megértette.

Bár Merznek és az Európai Uniónak szerdán Davosban sikerült rendeznie a Grönland körüli vitát Donald Trumppal, a megállapodás nagyobb befolyást biztosít az Egyesült Államoknak a Dániához tartozó sziget felett. A kancellár beszédében ugyanakkor egyértelművé tette, hogy ez mit sem változtat azon az új geopolitikai helyzeten, amelyben Kína, Oroszország és az USA érdekszférákra próbálja felosztani a világot.

Új korszak kezdődött. A nemzetközi jog alapjain nyugvó világrend soha nem volt tökéletes. Ma már az alapjai is megrendültek

– mondta.

A kancellár üdvözölte Trump nyilatkozatait a grönlandi konfliktus rendezéséről, de figyelmeztetett:

Az európai területek erőszakos megszerzésével való fenyegetés elfogadhatatlan. Az új vámok aláássák a transzatlanti kapcsolatok alapjait.

Hangsúlyozta, hogy Európa válasza egységes, higgadt, mértéktartó és határozott lesz. Trump korábban azt követelte Dániától, hogy adja át Grönlandot, különben különleges vámokat vet ki az Európai Unió tagállamaira.

Merz beszédében részben arra a nagy visszhangot kiváltó felszólalásra reagált, amelyet kedden mondott el Davosban Mark Carney kanadai miniszterelnök.

Carneyhez hasonlóan ő is arra szólította fel a nyugati liberális demokráciákat, hogy keressenek új szövetségeseket, és működjenek szorosabban együtt, miután Trump szétzúzta az Egyesült Államok által formált háború utáni rendet.

Egy olyan világ, ahol csak az erő számít, veszélyes hely – először a kisállamoknak, aztán a középhatalmaknak, végül a nagyhatalmaknak

– figyelmeztetett.

Carney beszédében azt mondta: "Nem támaszkodhatunk többé kizárólag értékeink erejére. Fel kell ismernünk hatalmunk értékét is." Merz egyetértett ezzel, kiemelve, hogy Németország pontosan ezt teszi: jelentősen növeli saját biztonságába irányuló beruházásait, és versenyképessé teszi gazdaságát.

Az Európai Unió nemrég írta alá a dél-amerikai Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodást, az Európai Parlament azonban szerdán úgy döntött, hogy az Európai Bíróságnál felülvizsgáltatja azt.

Sajnálom, hogy az Európai Parlament újabb akadályt gördített elénk, de biztosíthatok mindenkit: nem tántorítanak el bennünket

- mondta Merz. Néhány napon belül az Európai Bizottság elnöke Indiába utazik, hogy lefektesse egy szabadkereskedelmi megállapodás alapelveit, és Európa Mexikóval, valamint Indonéziával is új kereskedelmi egyezmények megkötésére törekszik.

Ahhoz, hogy ezekből az új partnerségekből a legtöbbet hozza ki, Európának és Németországnak saját belső problémáit is meg kell oldania – hangsúlyozta a kancellár.

Szerinte mindkettő "hihetetlen növekedési potenciált" pazarolt el az elmúlt években a reformok halogatásával, és Európa a "túlszabályozás világbajnoka" lett.

Ezért ő és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök "bürokratikus vészféket, a jogalkotási munka felfüggesztését és az uniós költségvetés modernizálását" javasolja. Az Európai Unió február 12-én rendkívüli csúcstalálkozót tart a versenyképesség erősítéséről.

Az elmúlt hónapok minden frusztrációja és haragja ellenére ne írjuk le idő előtt a transzatlanti partnerséget

– zárta beszédét Merz. Emlékeztetett arra, hogy az európaiak, különösen a németek pontosan tudják, mennyire értékes az a bizalom, amelyre a NATO épül.

Címlapkép forrása: EU