  • Megjelenítés
Évek óta nem látott hóvihar készülődik: kilőhetnek a gázárak
Gazdaság

Évek óta nem látott hóvihar készülődik: kilőhetnek a gázárak

Portfolio
Egy a sarkvidéki és a szubtrópusi légtömegek határán érkező ciklon az elmúlt évek legnagyobb havazásával fenyegeti az Egyesült Államokat. A nagy kiterjedésű, kitartó havazással és erős széllel érkező hóvihar a déli államokban is kemény téli időjárást idézhet elő majd elő. A Weather on Maps meteorológusainak elemzése szerint egy ekkora területet érintő hidegbetörés és havazás jó eséllyel meglátszik majd az energia-, illetve olajárakban is.

A Weather on Maps Facebook-bejegyzése szerint a tengerentúlon az utóbbi évek legkomolyabb hóviharára számítanak.

Jelenleg is igen hideg van az Egyesült Államok északi, északkeleti felén, a szóban forgó ciklon pedig szokásosan a sarkvidéki és a szubtrópusi légtömegek határán érkezik majd, mégpedig kiadós és kiterjedt csapadékkal

- írják a meteorológusok a rendkívüli helyzetről.

mpX_img_nam_snod_lmax_gfsdet_portf_202601260000
Olyan államokban is havazhat majd, ahol az egyáltalán nem megszokott. Forrás: Weather on Maps

A ciklon pályája a megszokotthoz képest délebbre húzódik majd, amely miatt

Még több Gazdaság

A német kancellár kimondta: új világrend jön, amelyben csak az erő számít

Hozzányúl a rezsicsökkentéshez a kormány!

Tisztázták a félreértéseket az új autópálya-matricával kapcsolatban

olyan államokban is kemény tél csap majd le, amelyekben ez egyáltalán nem jellemző.

Az előrejelzések szerint a légörvény, a nagy mennyiségű hó mellett ónos esőt is okoz majd, az erős szél hűtő hatásával együtt pedig extrém hidegre is lehet számítani az Egyesült Államokban.

A meteorológusok szerint rendkívüli időjárási körülmények számokban a következőket okozhatják a tengerentúlon:

  • 30-40, lokálisan pedig akár 60 cm (laza) hó is hullhat,
  • a hőmérséklet -10 és -20 Celsius-fok közé esik majd, a hőérzet pedig ennél is hűvösebb, -15 és -30 Celsius-fok közötti lesz,
  • az ónos eső akár több centis jégréteget is eredményezhet.
mpX_img_nam_temp850_gpot500_pcenter_gfsdet_v2_portf_202601241200
Mire a ciklon (középpontja L-el jelölve) elhagyja a szárazföldet, a fagyos légtömeg már elárasztja az ország legnagyobb részét. Forrás: Weaher on Maps

A szakemberek szerint a rendkívüli hideg várhatóan a gazdaságra is hatással lesz.

egy ekkora területet érintő hidegbetörés és havazás jó eséllyel meglátszik majd az energia-, illetve olajárakban is

- mondták el lapunknak a Weather on Maps meteorológusai.

Az Independent cikke szerint az amerikai gázárak már most az egekbe szöktek, ahogy egyre több amerikait érint az extrém hideg időjárás. A gáz határidős jegyzései az elmúlt napokban több mint 50 százalékkal emelkedett, ami a legnagyobb heti emelkedést jelenti az elmúlt három évtizedben.

Kapcsolódó cikkünk

A dunai jégzajlásnak van egy ritkán emlegetett, ám súlyos következménye

Megérkezett az előrejelzés: jön a fordulat Magyarország időjárásában

Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző

Itt a bejelentés: a kormány rezsistopot vezet be!

Mínusz 20 fok alatt járt a hőmérő: megdöbbentő adatok érkeztek az éjszakai fagyról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Felrobbant a rejtett bomba Kínában: olyan történelmi visszaesés jöhet, amire nem számítottak
Davosban robbantott Trump: két kézzel ütötte Európát, elmondta Grönland jövőjét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility