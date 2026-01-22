Évek óta nem látott hóvihar készülődik: kilőhetnek a gázárak

A Weather on Maps Facebook-bejegyzése szerint a tengerentúlon az utóbbi évek legkomolyabb hóviharára számítanak.

Jelenleg is igen hideg van az Egyesült Államok északi, északkeleti felén, a szóban forgó ciklon pedig szokásosan a sarkvidéki és a szubtrópusi légtömegek határán érkezik majd, mégpedig kiadós és kiterjedt csapadékkal

- írják a meteorológusok a rendkívüli helyzetről.

Olyan államokban is havazhat majd, ahol az egyáltalán nem megszokott. Forrás: Weather on Maps

A ciklon pályája a megszokotthoz képest délebbre húzódik majd, amely miatt

olyan államokban is kemény tél csap majd le, amelyekben ez egyáltalán nem jellemző.

Az előrejelzések szerint a légörvény, a nagy mennyiségű hó mellett ónos esőt is okoz majd, az erős szél hűtő hatásával együtt pedig extrém hidegre is lehet számítani az Egyesült Államokban.

A meteorológusok szerint rendkívüli időjárási körülmények számokban a következőket okozhatják a tengerentúlon:

30-40, lokálisan pedig akár 60 cm (laza) hó is hullhat,

a hőmérséklet -10 és -20 Celsius-fok közé esik majd, a hőérzet pedig ennél is hűvösebb, -15 és -30 Celsius-fok közötti lesz,

közé esik majd, a pedig ennél is hűvösebb, közötti lesz, az ónos eső akár több centis jégréteget is eredményezhet.

Mire a ciklon (középpontja L-el jelölve) elhagyja a szárazföldet, a fagyos légtömeg már elárasztja az ország legnagyobb részét. Forrás: Weaher on Maps

A szakemberek szerint a rendkívüli hideg várhatóan a gazdaságra is hatással lesz.

egy ekkora területet érintő hidegbetörés és havazás jó eséllyel meglátszik majd az energia-, illetve olajárakban is

- mondták el lapunknak a Weather on Maps meteorológusai.

Az Independent cikke szerint az amerikai gázárak már most az egekbe szöktek, ahogy egyre több amerikait érint az extrém hideg időjárás. A gáz határidős jegyzései az elmúlt napokban több mint 50 százalékkal emelkedett, ami a legnagyobb heti emelkedést jelenti az elmúlt három évtizedben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio