Évek óta nem látott hóvihar készülődik: kilőhetnek a gázárak

A Weather on Maps Facebook-bejegyzése szerint a tengerentúlon az utóbbi évek legkomolyabb hóviharára számítanak.
Jelenleg is igen hideg van az Egyesült Államok északi, északkeleti felén, a szóban forgó ciklon pedig szokásosan a sarkvidéki és a szubtrópusi légtömegek határán érkezik majd, mégpedig kiadós és kiterjedt csapadékkal
- írják a meteorológusok a rendkívüli helyzetről.
A ciklon pályája a megszokotthoz képest délebbre húzódik majd, amely miatt
olyan államokban is kemény tél csap majd le, amelyekben ez egyáltalán nem jellemző.
Az előrejelzések szerint a légörvény, a nagy mennyiségű hó mellett ónos esőt is okoz majd, az erős szél hűtő hatásával együtt pedig extrém hidegre is lehet számítani az Egyesült Államokban.
A meteorológusok szerint rendkívüli időjárási körülmények számokban a következőket okozhatják a tengerentúlon:
- 30-40, lokálisan pedig akár 60 cm (laza) hó is hullhat,
- a hőmérséklet -10 és -20 Celsius-fok közé esik majd, a hőérzet pedig ennél is hűvösebb, -15 és -30 Celsius-fok közötti lesz,
- az ónos eső akár több centis jégréteget is eredményezhet.
A szakemberek szerint a rendkívüli hideg várhatóan a gazdaságra is hatással lesz.
egy ekkora területet érintő hidegbetörés és havazás jó eséllyel meglátszik majd az energia-, illetve olajárakban is
- mondták el lapunknak a Weather on Maps meteorológusai.
Az Independent cikke szerint az amerikai gázárak már most az egekbe szöktek, ahogy egyre több amerikait érint az extrém hideg időjárás. A gáz határidős jegyzései az elmúlt napokban több mint 50 százalékkal emelkedett, ami a legnagyobb heti emelkedést jelenti az elmúlt három évtizedben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Veszélyes kettős fenyegetés: az ismert magyar kutató cselekvésre szólít fel
Kemenesi Gábor fontos üzenete.
Hozzányúl a rezsicsökkentéshez a kormány - Jönnek a részletek!
Érkezik a Kormányinfó.
Magyarországot utánozza Donald Trump? Váratlan helyről kaphat lökést az amerikai lakáspiac
A megtakarítások ihatják meg a levét.
Kilőttek az amerikai építőipari részvények az Trump davosi beszéde után
A davosi Világgazdasági Fórumon beszélt az elnök.
Úgy látszik, Trump lemondott Grönland bekebelezéséről – Ez történt zárt ajtók mögött
Ezt tudni a körvonalazódó alkuról.
Drámai zuhanás London ingatlanpiacán: a leggazdagabb kerületek vesztették a legtöbbet
A 2008-as pénzügyi válság óta nem látott ütemben estek az ingatlanárak belső-Londonban.
Úgy néz ki, egy 50 milliárd dolláros befektetőt akasztott le az OpenAI
Közel-keletről kap pénzt a ChatGPT-t fejlesztő cég.
Cserben hagyták az európai autógyártást
Kihátráltak az uniós biztos bizonytalan kezdeményezése mögül.
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Hogyan integrálja Kína az elosztott energiaforrásokat?
Fordulópont Kínában: a 40%-os elosztott napenergia-arány súlyos hálózati gondokat okozott.
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Energiatároló pályázat: még van idő felkészülni
Sok cég azért legyint az energiatárolós felhívásra, mert azt gondolja: "nincs napelemünk, ez nem nekünk szól." Pedig ez most kifejezetten jó hír: a pályázat lényege az energiatároló, és
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!