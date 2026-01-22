Három erő alakítja át a világot: az elemzők szerint ez vár ránk az előttünk álló évben

A világgazdaság egy tartósan bizonytalan, geopolitikailag fragmentált, de technológiailag dinamikus korszakba lépett. Ebben a környezetben a befektetők számára a kulcsszó a diverzifikáció, a geopolitikai kockázatok tudatos kezelése és annak felismerése, hogy a globális növekedés motorjai egyre inkább regionális és tematikus alapon szerveződnek újra – mondta el előadásában Annalisa Usardi, az Amundi Investment Institute vezető közgazdásza a cég csütörtöki sajtóeseményén. A szakértő szerint meglepetésre idén két kamatvágást is végrehajthat az Európai Központi Bank, és izgalmas lehetőségek vannak az európai részvénypiacokon. Más meglepetéseket is vár az euróövezettől.

A következő évek gazdasági és piaci folyamatait alapvetően három nagy strukturális erő alakítja:

a geopolitikai környezet tartós feszültsége, a munka és a termelés technológiai átalakulása – mindenekelőtt a mesterséges intelligencia térnyerése –, valamint a világgazdaság regionális újraszerveződése.

E három tényező együtt magyarázza azt is, hogy a pénzpiacok miért reagáltak sokkal kevésbé drámaian a 2025 elején felerősödő geopolitikai és kereskedelempolitikai kockázatokra, mint ahogyan azt a legtöbb elemző a 2024 végi amerikai politikai fordulat után várta – hangsúlyozta Annalisa Usardi, az Amundi Investment Institute vezető közgazdásza a cég csütörtöki sajtóeseményén tartott előadásában.

Felidézte, hogy 2024 végén és 2025 elején a piacokon komoly aggodalmak jelentek meg az új amerikai adminisztráció várható lépéseivel kapcsolatban. A befektetők és a közgazdászok egyaránt attól tartottak, hogy az Egyesült Államok protekcionista irányváltása, a vámemelések és egy új kereskedelmi háború érdemi piaci korrekciót vált ki. A vámintézkedések végül valóban megjelentek, a retorika és a konkrét bejelentések is erősek voltak, a piaci reakció azonban – az első sokk után – meglepően mérsékelt maradt.

Az Amundi által követett harminc széles értelemben vett globális eszközosztály közül huszonhét pozitív hozamot ért el az elmúlt évben, vagyis mindössze három olyan volt, amely nem tudott emelkedni.

Ez Usardi szerint azt jelzi, hogy a befektetők a kezdeti bizonytalanság után „megvonták a vállukat”, és arra jutottak, hogy a geopolitikai feszültségek ellenére is folytatódik a globális növekedés, és érdemes kockázatot vállalni.

A gyengébben teljesítő három eszközosztály között meglepő módon nem a dollár volt az első helyen. A legnagyobb csalódást a japán államkötvények okozták, elsősorban a hazai inflációs és kamatemelési várakozások miatt, amelyek a hosszú hozamokat felfelé nyomták. Gyengén teljesített az olaj is, amelynek árát egyszerre befolyásolták a geopolitikai kockázatok és a keresleti bizonytalanságok.

A teljes képet tekintve ugyanakkor jól látszik, hogy a harminc vizsgált eszközosztályból huszonhét „zöldben” volt, vagyis pozitív hozamot produkált, ami a történelmi tapasztalatokhoz képest is rendkívül széles körű ralit jelent.

Usardi szerint a 2025-ös piaci folyamatok egyik kulcsa a diverzifikációs igény erősödése volt. A „Liberation Day”-ként emlegetett áprilisi politikai fordulópont, majd az azt követő vámviták és geopolitikai események arra ösztönözték a befektetőket, hogy csökkentsék amerikai kitettségüket, és szélesebb körben osszák meg portfólióikat. Ennek eredményeként erősödött az európai részvénypiac, jól teljesítettek a feltörekvő piacok, köztük Kína is, annak ellenére, hogy éppen Peking volt az amerikai vámintézkedések egyik fő célpontja. A tőkebeáramlás azt jelezte, hogy a globális befektetők nem egyetlen régióra vagy eszközcsoportra akarnak támaszkodni, hanem tudatosan szélesítik kitettségüket.

A geopolitikai bizonytalanság másik nagy nyertese az arany volt – emelte ki Usardi. A nemesfém iránti kereslet már 2022-ben, az ukrajnai háború kitörése után megugrott, és azóta is folyamatosan erős maradt.

Usardi emlékeztetett arra, hogy az aranyvásárlások nemcsak a magánbefektetők, hanem a jegybankok részéről is jelentősek voltak. Ennek egyik oka az, hogy a központi bankok – különösen a feltörekvő országokban – egyre inkább úgy érzékelik: a dollár és a dolláralapú pénzügyi rendszer geopolitikai eszközzé, adott esetben „fegyverré” válhat, amint azt az orosz tartalékok befagyasztása is megmutatta.

A dollár ilyen értelemben vett fegyverként való használata erősíti a tartalékdiverzifikáció iránti igényt, és tartós támaszt ad az aranynak és más reáleszközöknek.

A nyersanyagpiac egészét is a stratégiai átalakulás felől értelmezte. Az ezüst és az arany a geopolitikai kockázatok és a portfólióbiztonság szempontjából fontos, míg a réz és más ipari fémek az elektrifikáció, az energiahálózatok fejlesztése és az AI-hoz kapcsolódó infrastruktúra-beruházások miatt kerülnek a befektetők fókuszába. Az Amundi szerint ezek a tendenciák nemcsak 2025-ben, hanem a következő években is meghatározóak maradnak.

Még hathatnak a vámmérgek

A makrogazdasági környezetet illetően Usardi arra hívta fel a figyelmet, hogy a tavalyi vámemelések végül nem okoztak olyan növekedési és inflációs sokkot, mint amitől sokan tartottak. Bár az Egyesült Államok Európát, Kínát és más régiókat is magas vámokkal fenyegetett, a végleges intézkedések részben felpuhultak, így az export és a globális kereslet nem esett vissza drámaian. Az amerikai infláció sem ugrott meg, a fogyasztók terhei mérsékeltebbek maradtak a vártnál.

Az Amundi alapforgatókönyve szerint a vámok 2025-ben és 2026-ban is velünk maradnak, még ha formájuk változhat is. Ha az amerikai Legfelsőbb Bíróság jogi alapon korlátozná az országonként kivetett vámokat, akkor ágazati alapon bevezetett intézkedések jöhetnek, de a protekcionista irány nem tűnik el. Rövid távon ezek a lépések kevésbé, hosszabb távon viszont erősebben alakíthatják át a gazdasági szerkezetet, elsősorban az ellátási láncok regionalizációján keresztül. A vállalatok már a Covid-válság óta a reziliencia erősítésére törekednek, több forrásból, több régióban termelnek, ami mérsékli a vámok azonnali sokkhatását, ugyanakkor hosszabb távon egy kevésbé globalizált, inkább regionális kereskedelmi rendszer felé mutat.

A növekedési kilátásokat tekintve Usardi globálisan „tisztességesnek” nevezte a kilátásokat. Az Egyesült Államokban az Amundi körülbelül 2 százalékos GDP-bővüléssel számol, de lát felfelé mutató kockázatokat, különösen az adó- és beruházásösztönző intézkedések, valamint a továbbra is erős fogyasztás miatt.

Európában a növekedési számok első ránézésre szerényebbek – 2026-ra 1 százalék az euróövezetben –, de a részletekben javulás látszik: a fogyasztás élénkül, a beruházások fokozatosan magukhoz térnek, a külső kereslet stabilizálódik.

A következő években, különösen 2027 körül, az eurózónában is gyorsulás jöhet, részben a német fiskális élénkítés, részben az uniós források hatására.

Az inflációs pályát kulcsfontosságúnak nevezte a monetáris politika szempontjából. Az Amundi előrejelzése szerint a fejlett gazdaságokban az árnyomás tovább mérséklődik, az eurózónában akár a 2 százalékos cél alá is csúszhat, körülbelül 1,7 százalékra. A bérek növekedése lassul, a kereslet nem túlfűtött, így az Európai Központi Banknak Usardi szerint tere nyílhat további kamatcsökkentésekre.

Az Amundi várakozása szerint az EKB idén két lépésben lazíthat a 1,5 százalékos alapkamatszintig, ami eltér a piaci konszenzustól, amely semmilyen vágást nem vár.

Hasonlóan a Fed esetében is kamatcsökkentéseket várnak – a 3,25 százalékos szintig –, elsősorban az infláció további mérséklődése és a munkaerőpiac fokozatos lehűlése miatt, nem politikai nyomás hatására.

A monetáris környezetet összességében „risk-on” jellegűnek minősítette, vagyis olyan időszaknak, amely kedvez a kockázatosabb eszközöknek, így a részvényeknek és a jó minőségű vállalati kötvényeknek is. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a magas értékeltségek miatt a portfóliók ellenálló képességének erősítése kulcskérdés. A diverzifikáció nemcsak földrajzi, hanem tematikus és eszközosztályok közötti értelemben is elengedhetetlen.

A kötvénypiacokon a hozamgörbék meredekebbé válása arra utal, hogy a befektetők magasabb hozamot követelnek a hosszú lejáratokon, mivel az államok a zöld átállás, a védelem és az infrastruktúra finanszírozása miatt jelentős új adósságot bocsátanak ki. Az Amundi szerint ez a trend fennmarad, és a jó minőségű európai vállalati kötvények, különösen a pénzügyi szektorban, vonzó kockázat-hozam arányt kínálnak. A devizakockázat fedezésének költségei miatt az európai befektetők számára a dolláralapú állampapírok relatív vonzereje csökkent, ami szintén az európai kötvénypiacot támogathatja.

A részvénypiacon Usardi szerint az AI továbbra is meghatározó téma marad, de a teljesítmény egyre inkább szélesebb körre terjed ki, nem csupán a nagy technológiai óriásokra.

Az energia, az infrastruktúra, az ipar és az egészségügy mind profitálhatnak az AI-beruházásokból és a termelékenységnövekedésből.

Európában a kis- és közepes vállalatok, a feltörekvő piacokon pedig különösen Kelet-Európa és Latin-Amerika kerülhet a befektetők látóterébe, részben a nearshoring, részben a nyersanyag- és védelmi beruházások miatt. Ázsiában, élén Kínával, a technológiai önállóságot célzó állami programok hosszabb távon jelenthetnek növekedési támaszt.

A mesterséges intelligencia kapcsán felmerült buborékkockázatokra reagálva Usardi elismerte, hogy az elmúlt időszak növekedésének jelentős része a beruházásokhoz, nem pedig a már realizált termelékenységnövekedéshez kötődik. Ugyanakkor az Amundi elemzői szerint a jelenlegi beruházási hullám nem pusztán rövid távú túlzás, hanem a következő öt-tíz év várható keresletére adott válasz, különösen az adatközpontok, az energiahálózatok és a digitális infrastruktúra területén.

Címlapkép forrása: Matt Cardy/Getty Images