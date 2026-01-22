  • Megjelenítés
Havazás érte el megint Magyarországot
Gazdaság

Havazás érte el megint Magyarországot

Portfolio
Általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk - a felhőzet csupán időszakosan szakadozhat, vékonyodhat - közölte a HungaroMet csütörtökre vonatkozó előrejelzését. Ebből az is kiderül, hogy néhány helyen havazással találkozhatunk.

Legfeljebb hószállingózás, ónos szitálás, esetleg szitálás fordulhat elő. Az Észak-Dunántúlon helyenként élénk lökések kísérhetik a keleties szelet - részletezi a meteorológiai szolgálat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően -2 és +2 fok között alakul. Késő estére általában -6 és -1 fok közé hűl le a levegő.

Facebook-bejegyzésükben megemlítik, hogy szerdán dél felől a vártnál jóval vastagabb, szaharai port is tartalmazó magasszintű felhőzet érkezett fölénk, amely jelentősen befolyásolta a maximumok, minimumok alakulását: napközben a legtöbb helyen visszafogta a besugárzást, így csak a naposabb északkeleti részeken tudott fagypont fölé emelkedni a hőmérséklet (a tartósan rétegfelhős, párás tájakon -7, -8 fok is előfordult), éjszaka pedig kevésbé engedte lehűlni a levegőt.

A masszív magassszintű felhőzet jelenleg szakadozgat, vékonyodik,

Még több Gazdaság

Véget ért egy korszak Magyarországon - megérkezett az új uralkodó

Elmondta a kínai jegybankelnök, mit terveznek

Rákapcsolt a forint, többhetes csúcsra ért

ám alatta réteges felhőzet található, amely várhatóan nehezebben adja meg magát (néhol hószállingózás, gyenge havazás is előfordul.

hungaromet
Forrás: HungaroMet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Kiszivárgott a mesterterv: eldőlt Grönland sorsa – Íme az alku, amire rábólinthatott Trump
Davosban robbantott Trump: két kézzel ütötte Európát, elmondta Grönland jövőjét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility