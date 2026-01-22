Havazás érte el megint Magyarországot

Általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk - a felhőzet csupán időszakosan szakadozhat, vékonyodhat - közölte a HungaroMet csütörtökre vonatkozó előrejelzését. Ebből az is kiderül, hogy néhány helyen havazással találkozhatunk.

Legfeljebb hószállingózás, ónos szitálás, esetleg szitálás fordulhat elő. Az Észak-Dunántúlon helyenként élénk lökések kísérhetik a keleties szelet - részletezi a meteorológiai szolgálat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően -2 és +2 fok között alakul. Késő estére általában -6 és -1 fok közé hűl le a levegő.

Facebook-bejegyzésükben megemlítik, hogy szerdán dél felől a vártnál jóval vastagabb, szaharai port is tartalmazó magasszintű felhőzet érkezett fölénk, amely jelentősen befolyásolta a maximumok, minimumok alakulását: napközben a legtöbb helyen visszafogta a besugárzást, így csak a naposabb északkeleti részeken tudott fagypont fölé emelkedni a hőmérséklet (a tartósan rétegfelhős, párás tájakon -7, -8 fok is előfordult), éjszaka pedig kevésbé engedte lehűlni a levegőt.

A masszív magassszintű felhőzet jelenleg szakadozgat, vékonyodik,

ám alatta réteges felhőzet található, amely várhatóan nehezebben adja meg magát (néhol hószállingózás, gyenge havazás is előfordul.

Forrás: HungaroMet

