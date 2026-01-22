Ilyen nincs: brutálisabb az amerikai növekedés, mint hittük

4,3%-ról 4,4%-ra revideálták a haramdik negyedéves amerikai növekedést. Eközben a vállalati profitok is nagyon szép ütemben emelkednek. Egyelőre minden afelé mutat, hogy az amerikai gazdaság szépen újragyorsult, így a korábbi recessziós félelmek és ezzel együtt a kamatcsökkentések is alaptalannak bizonyulnak.

A mai nap rengeteg amerikai adat érkezik egyszerre.

A harmadik negyedéves amerikai GDP második becslésében 4,3%-ról 4,4%-ra revideálták az amerikai növekedést.

második becslésében 4,3%-ról 4,4%-ra revideálták az amerikai növekedést. A fogyasztási kiadások évesített negyedéves növekedése maradt 3,5% (ez sem szégyen).

évesített negyedéves növekedése maradt 3,5% (ez sem szégyen). A GDP deflátor maradt 3,7%.

maradt 3,7%. A vállalati profitok 4,4% helyett 4,7%-kal nőttek az előző negyedévhez képest.

4,4% helyett 4,7%-kal nőttek az előző negyedévhez képest. A harmadik negyedéves PCE maginfláció és infláció maradt 2,9%, illetve 2,6%.

Az új munkanélküli segélykérelmek száma az előző heti 198 ezer főre 200 ezer főre változott.

Összességében a bejövő adatok nem változtatják meg a nagy képet. Az amerikai gazdaság újragyorsul, amit csak Trump januári emberrablása és verbális északi hadjárata tudhat kibillenteni a gazdasági bizonytalanság növelésén kereszül.

Az újragyorsulás mellett kedvező hír, hogy az infláció sem kezdett el emelkedni még. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy ahol ekkora a növekedés és bőven cél feletti az infláció, ott vajon nem volt-e túl korai a szeptemberi kamatcsökkentés. Ráadásul érdemes a kontextust is figyelembe venni. Idén is óriási beruházásokat látunk az USA-ban, miközben Trump tavaly elfogadott költségvetési törvénye idénre komoly fiskális lazítást irányoz elő. Ha ez még nem lenne elég, akkor globális szinten is több nagyobb gazdaság idén elengedi a költségvetési gyeplőt.

Amikor a globális fiskális lazítás egy nagy beruházási hullámmal párosul egy olyan helyzetben, amikor a növekedés az egyensúlyi 2% helyett 4% feletti, míg az infláció a cél felett van. Nos, ez általában egy nagyon rossz kombináció a későbbi infláció szempontjából.

A mostani adatok ebben a keretrendszerben adnak egy helyzetképet.

Megerősítik, hogy a növekedés tényleg nagyon erős, a munkaerőpiacon nincsenek érdemi elbocsátások és bizony az infláció is bőven cél feletti még.

