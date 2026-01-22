  • Megjelenítés
Kezd tisztulni a kép: egyre több részlet szivárog ki a rezsistopról
Gazdaság

Kezd tisztulni a kép: egyre több részlet szivárog ki a rezsistopról

Portfolio
Úgy néz ki, hogy a januári rezsistop a kedvezményes határ (mennyiségi limit) alatti és feletti többletfogyasztásra is érvényes lesz - legalábbis Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook posztja alapján. Azonban továbbra is rengeteg a nyitott kérdés, amelyekre hamarosan, a 10 órakor kezdődő Kormányinfón kaphatunk válaszokat.

A tegnapi kormányülés egyik legfontosabb bejelentése az volt, hogy a januári tartós hideghullámra tekintettel rezsistopot vezetnek be az e havi rezsiszámlákra.

A kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezetünk be. Ezt azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többlet fogyasztást, annak költségeit a kormány átvállalja

- mondta Orbán Viktor.

A kormány számításai alapján a januári hideg országos szinten 43%-kal növelhette a teljes gázfelhasználást év/év alapon – közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy szerdai háttérbeszélgetésen. A mai napon pedig további részleteket is megosztott, ami alapján arra lehet következtetni, hogy

Még több Gazdaság

A német kancellár kimondta: új világrend jön, amelyben csak az erő számít

Hozzányúl a rezsicsökkentéshez a kormány!

Évek óta nem látott hóvihar készülődik: kilőhetnek a gázárak

a kedvezményes határ (mennyiségi limit) alatti és feletti januári többletfogyasztást is átvállalja a kormány

- aminek valószínűleg a decemberi felhasználás lesz a bázisa, ugyanis Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár posztjában úgy fogalmazott, hogy

a januári extrém hideg miatt megugró gázfogyasztás költségeit átvállaljuk, így a családok nem kapnak magasabb rezsiszámlát, mint decemberben.

Azonban rengeteg nyitott kérdés van még:

  • Csak gázfogyasztásra vonatkozik vagy áramra is?
  • Automatikusan jár vagy kérvényezni kell?
  • Hogyan néz ki az elszámolás?
  • A havi diktálás mellett mi a helyzet az átalányosokkal? Náluk hogy lehet ezt érvényesíteni?

Ezért érdemes megvárni a 10 órától kezdődő csütörtöki Kormányinfót, ahol várhatóan Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszámol a részletekről:

Kapcsolódó cikkünk

Hozzányúl a rezsicsökkentéshez a kormány - Jönnek a részletek!

Címlapkép forrása: Nagy Márton Facebook

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Kedd (kiegészítés)

Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Szétbombázzák az oroszok Kijevet, holnap folytatódik a béketárgyalás - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Felrobbant a rejtett bomba Kínában: olyan történelmi visszaesés jöhet, amire nem számítottak
Davosban robbantott Trump: két kézzel ütötte Európát, elmondta Grönland jövőjét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility