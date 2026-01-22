Kezd tisztulni a kép: egyre több részlet szivárog ki a rezsistopról

Úgy néz ki, hogy a januári rezsistop a kedvezményes határ (mennyiségi limit) alatti és feletti többletfogyasztásra is érvényes lesz - legalábbis Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook posztja alapján. Azonban továbbra is rengeteg a nyitott kérdés, amelyekre hamarosan, a 10 órakor kezdődő Kormányinfón kaphatunk válaszokat.

A tegnapi kormányülés egyik legfontosabb bejelentése az volt, hogy a januári tartós hideghullámra tekintettel rezsistopot vezetnek be az e havi rezsiszámlákra.

A kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezetünk be. Ezt azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többlet fogyasztást, annak költségeit a kormány átvállalja

- mondta Orbán Viktor.

A kormány számításai alapján a januári hideg országos szinten 43%-kal növelhette a teljes gázfelhasználást év/év alapon – közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy szerdai háttérbeszélgetésen. A mai napon pedig további részleteket is megosztott, ami alapján arra lehet következtetni, hogy

a kedvezményes határ (mennyiségi limit) alatti és feletti januári többletfogyasztást is átvállalja a kormány

- aminek valószínűleg a decemberi felhasználás lesz a bázisa, ugyanis Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár posztjában úgy fogalmazott, hogy

a januári extrém hideg miatt megugró gázfogyasztás költségeit átvállaljuk, így a családok nem kapnak magasabb rezsiszámlát, mint decemberben.

Azonban rengeteg nyitott kérdés van még:

Csak gázfogyasztásra vonatkozik vagy áramra is?

Automatikusan jár vagy kérvényezni kell?

Hogyan néz ki az elszámolás?

A havi diktálás mellett mi a helyzet az átalányosokkal? Náluk hogy lehet ezt érvényesíteni?

Ezért érdemes megvárni a 10 órától kezdődő csütörtöki Kormányinfót, ahol várhatóan Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszámol a részletekről:

