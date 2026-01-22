  • Megjelenítés
Közel a döntés az új jegybankelnökről, Trump megszólalása miatt nagyon megugrottak az egyik jelölt esélyei
Közel a döntés az új jegybankelnökről, Trump megszólalása miatt nagyon megugrottak az egyik jelölt esélyei

Portfolio
Rick Rieder, a BlackRock kötvénypiaci üzletágának vezetője egyre komolyabb esélyesként kerül szóba a Federal Reserve elnöki posztjára, miután Donald Trump amerikai elnök elismerően nyilatkozott róla - írta a Cnbc.

Trump a CNBC-nek adott interjúban "nagyon meggyőzőnek" nevezte Riedert, akivel nemrég személyesen is találkozott. A szakember azon kevés jelölt egyike, akik közül kiválasztják Jerome Powell utódját. A jelenlegi Fed-elnök mandátuma májusban jár le.

Az elnök a davosi Világgazdasági Fórumon azt is elárulta, hogy közel áll a döntéshez. Szavai szerint az eredetileg tizenegy fős mezőny mára "talán egy-két főre" szűkült.

Trump nyilatkozata után a Kalshi előrejelzési piacán a kereskedők 33 százalékra emelték Rieder esélyeit, ami nagyjából a duplája a hét eleji értéknek.

Rieder egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Kevin Warsh, a Fed korábbi kormányzója továbbra is vezeti a mezőnyt 45 százalékos valószínűséggel, jóllehet ez az érték hétfő óta mintegy 14 százalékponttal csökkent.

Scott Bessent pénzügyminiszter, aki a jelöltek kiválasztási folyamatát vezeti, a hét elején azt mondta a CNBC-nek, hogy Trump várhatóan a jövő héten hozza nyilvánosságra döntését.

