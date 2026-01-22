  • Megjelenítés
Meglepő vallomás érkezett Trump egyik legfőbb szövetségesétől: Kínával és a baloldali Brazíliával is együttműködik

Javier Milei argentin elnök a davosi Világgazdasági Fórumon jelezte: bár politikailag az Egyesült Államokhoz húz, elkerülhetetlennek tartja, hogy Argentína szoros kereskedelmi kapcsolatokat tartson fenn Kínával és Brazíliával is - számolt be a Bloomberg.

Milei a Bloomberg Newsnek adott interjújában hangsúlyozta, hogy Argentínának nincs más választása, mint kereskedni Pekinggel, miközben Washingtonnal is szorosabb gazdasági megállapodásra törekszik.

Kína nagyszerű kereskedelmi partner. Ha megnézzük Kína súlyát a világban, érthető, hogy kereskednem kell velük

– mondta az elnök, röviddel azután, hogy egy davosi rendezvényen Donald Trump volt amerikai elnök vitatott "Békebizottsága" alapító tagjaként lépett színre.

Trump egyik legszorosabb geopolitikai szövetségeseként Milei kényes egyensúlyozásra kényszerül Washington és Peking között. Bár a kampányban korábban "gyilkosnak" nevezte a kínai kommunista kormányt, elnökként jelentősen visszafogta és pragmatikusabbá tette a retorikáját.

Ez a pragmatizmus Brazília esetében is megjelenik. A baloldali Luiz Inácio Lula da Silva vezette szomszédos országgal való viszonyról azt mondta:

Felnőtt, érett kapcsolatunk van. Ez nem ideológiai verseny. Középen milliók élete áll.

Brazília jelenleg Argentína legnagyobb kereskedelmi partnere, Kína pedig a második helyen áll. Az argentin export Kínába 2025-ben 62 százalékkal nőtt az előző évhez képest, míg az Egyesült Államokba irányuló szállítások 27 százalékkal emelkedtek.

Milei Trump politikai visszatérése óta szabadkereskedelmi megállapodást szorgalmaz Washingtonnal, és azt ígérte, "nagyon hamarosan" jó hírekkel szolgálhat ezen a téren. Amerikai szövetségesével ellentétben a libertárius argentin vezető a szabadkereskedelem elkötelezett híve: megfogadta, hogy lebontja az argentin gazdaság protekcionista korlátait, és méltatta az Európai Unió és a Mercosur között nemrég aláírt szabadkereskedelmi egyezményt.

A tervem az, hogy megnyitom az országot az Európai Unió, az Egyesült Államok és Kína felé. Nyitott gazdaságot akarok

– fogalmazott Aregntína első embere.

A venezuelai helyzettel kapcsolatban Milei teljes mértékben támogatta az amerikai lépéseket.

Aki azt hiszi, hogy más lehetőség is van a stabilizációs folyamat kezelésére, az nem érti a valóság korlátait. Az Egyesült Államok kiváló munkát végez

– jelentette ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

