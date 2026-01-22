  • Megjelenítés
Milliárdokat fúrnak a földbe: megjelent a Jedlik-program újabb pályázata
Milliárdokat fúrnak a földbe: megjelent a Jedlik-program újabb pályázata

Márciusban indul a roham a 10 milliárdos állami forrásért: megjelent a Jedlik Ányos Energetikai Program pályázata a hazai földhő kiaknázására. A kormány tíz-húsz vidéki helyszínen támogatja az első kútfúrásokat, projektenként akár egymilliárd forinttal. A cél egyértelmű: Magyarország adottságait kihasználva tovább erősíteni hazánk pozícióját a geotermikus energia európai élvonalában.
Magyarország adottságai kifejezetten kedveznek a geotermikus energia felhasználásának, e téren már most az európai élvonalba tartozunk - emeli ki a minisztérium.

A Jedlik Ányos Energetikai Programban a kormányberuházók pénzügyi kockázatait csökkentve a kormány állami forrást biztosít az első kútfúrásokra összesen 10 milliárd forint értékben, vissza nem térítendő támogatás formájában.

A pályázati felhívás ma megjelent, a jelentkezés márciusban indul

- adta hírül a szaktárca.

A Jedlik-program három pályázattal ösztönzi a földhő fokozott hasznosítását. A ma megjelent 10 milliárd forintos kiírásból - amelyről korábban is beszámoltunk már - tíz-húsz vidéki helyszínen megvalósuló projekt kaphat legalább 400 millió, de legfeljebb 1 milliárd forint támogatást. Ha a fúrás sikeresnek bizonyul, az állami hozzájárulás az összes elszámolható költség tizedét fedezheti, míg sikertelenség esetén akár a felét is - tették hozzá.A fizikai befejezés határideje a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított két év, de legkésőbb 2028 vége.

A pályázatokat első körben 2026. március 2-tól április végéig lehet majd benyújtani.

A másik, jövő héten élesedő kiírás 12 milliárd forinttal segíti a hálózatra kapcsolódó, geotermális alapú villamosenergia-termelő rendszer kialakítását meglévő termelő és visszasajtoló kútra alapozva.

A harmadik ágazati programelem szintén március elejétől érhető el, 19 milliárd forint kamatmentes hitellel ösztönözheti a geotermikus hő- és villamosenergia-termelő beruházások megvalósítását. A geotermia a kormányzati támogatások jóvoltából a hazai zöldgazdaság húzóágazatává válhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

