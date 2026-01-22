Rákapcsolt a forint, többhetes csúcsra ért

A 383-as szint alá is leszúrt a forint euróval szembeni árfolyama csütörtök dél környékén.

A forint nincs egyedül a régióban, a lengyel zloty is erőre kapott az euró ellenében.

A hazai fizetőeszköz azonban felülteljesíti egyelőre a lengyel devizát. A PLN/HUF kurzusa január 5-i szintjére ért, vagyis többhetes forintcsúcsról beszélünk.