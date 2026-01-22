Rákapcsolt a forint, többhetes csúcsra ért

Tart a forint ereje
Továbbra is a 383-as szint alatt járnak az EUR/HUF jegyzései.
Erősödik a forint
Megy tovább a forint árfolyama, az euróval szembeni jegyzések a 382,50-es szint alatt is megfordultak.
Legutóbb december 12-én volt ennyire erős a forint.
Megy tovább a forint
A 383-as szint alá is leszúrt a forint euróval szembeni árfolyama csütörtök dél környékén.
A forint nincs egyedül a régióban, a lengyel zloty is erőre kapott az euró ellenében.
A hazai fizetőeszköz azonban felülteljesíti egyelőre a lengyel devizát. A PLN/HUF kurzusa január 5-i szintjére ért, vagyis többhetes forintcsúcsról beszélünk.
Megnyugodhatnak a kötvénypiacok?
Tegnap nagy port kavart a japán kötvényhozamok felrobbanása. A 30 éves japán államkötvény egy nap alatt 40 bázispontot ugrott, ami még magyar szemmel is méretes mozgásnak tűnik. Az ok egyértelmű, a befektetők büntetni kezdték a japán vezetést a fiskális költekezés miatt.
Azóta viszont az amerikai és a japán vezetők is igyekeztek megnyugtatni a piacokat, de egyelőre kérdés mekkora sikerrel. Egyelőre a mai napon viszont esnek a japán kötvényhozamok.
Mi történik a dollárral?
A grönlandi helyzet óta nagyon megnőtt a dollár volatilitása. A Donald Trump amerikai elnök által okozott bizonytalanság megviseli a befektetőket, miközben az amerikai fundamentumok és politikai akarat sem az erősebb dollár irányába mutat, egy olyan helyzetben, amikor éppen egy 18 éves trendvonalon próbál egyensúlyozni a zöldhasú.
Szépen erősödik vissza a forint
A reggeli felszúrást követően már 384 alá erősödött vissza a forint árfolyama az euróval szemben.
384 fölé ugrott az árfolyam
A forint euróval szembeni árfolyama 384,50 fölé ugrott a reggeli órákban.
Akár csendes napunk is lehet
A mai makronaptár meglehetősen üres, az Egyesült Államokból 14:30-kor érkezik néhány közepes fontosságú adat (végleges GDP, segélykérelmek, PCE árindex), amúgy nagy piacmozgató jelentésekre nem számítunk. A grönlandi feszültség enyhült, ma ez a sztori nem feltétlenül bonyolódik tovább. A piac viszont továbbra is nyugtalan a japán helyzet miatt, a dollár-jen árfolyam ma reggel is felfelé vette az irányt.
Meg sem rezdül a forint a világ zűrzavaraira
Úgy tűnik, hogy a feltörekvő piaci devizák nem vesznek tudomást a nagy gazdaságok körüli zűrzavarokról. Bár a kötvénypiacok Japánban és az Egyesült Államokban is lázadoznak a gazdaságpolitika miatt, nem alakult ki olyan általános kockázatkerülő hangulat, aminek hagyományosan az egzotikusabb országok devizapiacai szoktak a vesztesei lenni. A forint-euró tegnap este még 384 alá is leszúrt, és ma is majdnem itt kezdi a napot.
Eközben az euró-dollár kurzus 1,17 alá süllyedt, bizonyára
nem függetlenül a Grönland körüli konfliktus enyhülésének hírétől.
