Sorozatban négy súlyos baleset: országos sztrájkot hirdettek a spanyol mozdonyvezetők

Újabb vasúti baleset történt Délkelet-Spanyolországban: csütörtökön egy elővárosi vonat darukarral ütközött Cartagena közelében, hatan könnyebben megsérültek, és ez már a negyedik ilyen incidens egy héten belül.

Csütörtökön egy elővárosi vonat darukarral ütközött a délkelet-spanyolországi Cartagena kikötőváros közelében, a Murcia régióban. A balesetben hat ember könnyű sérüléseket szenvedett, amikor a darukar az elhaladó szerelvény ablakainak csapódott.

A vonat nem siklott ki, de az érintett vonalon a forgalmat ideiglenesen felfüggesztették. A baleset négy nappal azután történt, hogy a déli Andalúzia régióban egy nagysebességű vonat kisiklott, ahol legalább 43-an vesztették életüket.

Kedden Barcelona közelében is kisiklott egy elővárosi vonat, miután a heves esőzés miatt egy támfal a sínekre omlott. A szerencsétlenségben a mozdonyvezető életét vesztette, négy utas pedig súlyosan megsérült.

A mozdonyvezetők legnagyobb szakszervezete a keddi baleset, valamint egy másik, ugyanazon a napon történt, kevésbé súlyos katalóniai ütközés után

országos sztrájkot hirdetett a biztonsági előírások szigorítása érdekében.

Óscar Puente közlekedési miniszter az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében közölte, hogy csütörtökön egy közvilágítási kosárral felszerelt darukocsi karja benyúlt a vasúti területre, és az éppen elhaladó vonat ablakainak csapódott.

A hatóságok tájékoztatása szerint mind a mozdonyvezető, mind a darukezelő alkoholszondás vizsgálata negatív eredményt hozott.

Címlapképünk illusztráció. Mentőalakulatok tagjai a Barcelona tartományban fekvő Sant Sadurní d'Anoia és Gelida települések között kisiklott vonat roncsánál 2026. január 21-én. A balesetet az okozta, hogy egy támfal a sínekre omlott. A tragédiában a mozdonyvezető életét vesztette, 37-en megsebesültek. Forrása: MTI/EPA/Quique García