  • Megjelenítés
Tovább megy a forint, itt az újabb csúcs
Gazdaság

Tovább megy a forint, itt az újabb csúcs

Portfolio
A nagy globális deviza- és kötvénypiaci csapkodásban meglepően stabil tudott maradni a forint az elmúlt napokban. Sőt, míg a múlt héten 388 felett is járt az euró árfolyama, addig ma reggel 383 alatti kurzust látunk. A csütörtöki erősödési hullám nyomán a hazai fizetőeszköz 6 hetes csúcsára ért.
Megosztás

382 alatt

Tovább erősödik a forint a vezető devizákkal szemben, az euró ellenében 381,7-nél jár a jegyzés, míg a dollárral szemben 325,2-nél jár a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

A 382-es szintet célozza a forint

Nem állt meg délután sem a forint árfolyama. Az euróval szembeni kurzusa a 382-as szint áttörését vette célba.

Legutóbb december 11-én volt ennyire erős a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A feltörekvő devizák és befektetési eszközök erejét segíti az ismét feltámadó kockázati étvágy. A dollár gyengül, az euróval szembeni árfolyama az 1,1720-as szint fölé került.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Megjött Trump legújabb durva fenyegetése

Donald Trump "nagy megtorlást" helyezett kilátásba arra az esetre, ha az európai országok a grönlandi vámfenyegetésekre válaszul megválnának amerikai befektetéseiktől. Az amerikai elnök a davosi Világgazdasági Fórumon a Fox Business csatornának nyilatkozva jelentette ki, hogy ha Európa eladja amerikai eszközeit, az Egyesült Államok kemény válaszlépésekre készül.

Tovább a cikkhez
Megjött Trump legújabb durva fenyegetése
Megosztás

Tart a forint ereje

Továbbra is a 383-as szint alatt járnak az EUR/HUF jegyzései.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Ilyen nincs: brutálisabb az amerikai növekedés, mint hittük

4,3%-ról 4,4%-ra revideálták a haramdik negyedéves amerikai növekedést. Eközben a vállalati profitok is nagyon szép ütemben emelkednek. Egyelőre minden afelé mutat, hogy az amerikai gazdaság szépen újragyorsult, így a korábbi recessziós félelmek és ezzel együtt a kamatcsökkentések is alaptalannak bizonyulnak.

Tovább a cikkhez
Ilyen nincs: brutálisabb az amerikai növekedés, mint hittük
Megosztás

Erősödik a forint

Megy tovább a forint árfolyama, az euróval szembeni jegyzések a 382,50-es szint alatt is megfordultak.

Legutóbb december 12-én volt ennyire erős a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Megy tovább a forint

A 383-as szint alá is leszúrt a forint euróval szembeni árfolyama csütörtök dél környékén.

A forint nincs egyedül a régióban, a lengyel zloty is erőre kapott az euró ellenében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai fizetőeszköz azonban felülteljesíti egyelőre a lengyel devizát. A PLN/HUF kurzusa január 5-i szintjére ért, vagyis többhetes forintcsúcsról beszélünk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Megnyugodhatnak a kötvénypiacok?

Tegnap nagy port kavart a japán kötvényhozamok felrobbanása. A 30 éves japán államkötvény egy nap alatt 40 bázispontot ugrott, ami még magyar szemmel is méretes mozgásnak tűnik. Az ok egyértelmű, a befektetők büntetni kezdték a japán vezetést a fiskális költekezés miatt.

Azóta viszont az amerikai és a japán vezetők is igyekeztek megnyugtatni a piacokat, de egyelőre kérdés mekkora sikerrel. Egyelőre a mai napon viszont esnek a japán kötvényhozamok.

jp30
Megosztás

Mi történik a dollárral?

A grönlandi helyzet óta nagyon megnőtt a dollár volatilitása. A Donald Trump amerikai elnök által okozott bizonytalanság megviseli a befektetőket, miközben az amerikai fundamentumok és politikai akarat sem az erősebb dollár irányába mutat, egy olyan helyzetben, amikor éppen egy 18 éves trendvonalon próbál egyensúlyozni a zöldhasú.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Kapcsolódó cikkünk

A nagy dollár-tangó: amikor Jürgen félrelép

Új játékszabályok jönnek, ebből pedig a forint sem marad ki!

Megosztás

Szépen erősödik vissza a forint

A reggeli felszúrást követően már 384 alá erősödött vissza a forint árfolyama az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

384 fölé ugrott az árfolyam

A forint euróval szembeni árfolyama 384,50 fölé ugrott a reggeli órákban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Akár csendes napunk is lehet

A mai makronaptár meglehetősen üres, az Egyesült Államokból 14:30-kor érkezik néhány közepes fontosságú adat (végleges GDP, segélykérelmek, PCE árindex), amúgy nagy piacmozgató jelentésekre nem számítunk. A grönlandi feszültség enyhült, ma ez a sztori nem feltétlenül bonyolódik tovább. A piac viszont továbbra is nyugtalan a japán helyzet miatt, a dollár-jen árfolyam ma reggel is felfelé vette az irányt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Meg sem rezdül a forint a világ zűrzavaraira

Úgy tűnik, hogy a feltörekvő piaci devizák nem vesznek tudomást a nagy gazdaságok körüli zűrzavarokról. Bár a kötvénypiacok Japánban és az Egyesült Államokban is lázadoznak a gazdaságpolitika miatt, nem alakult ki olyan általános kockázatkerülő hangulat, aminek hagyományosan az egzotikusabb országok devizapiacai szoktak a vesztesei lenni. A forint-euró tegnap este még 384 alá is leszúrt, és ma is majdnem itt kezdi a napot.

Kapcsolódó cikkünk

Megrázkódtak a kötvénypiacok, ritkán látni ilyet Németországban

Elkezdődött a végjáték a japán kötvénypiacon

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Eközben az euró-dollár kurzus 1,17 alá süllyedt, bizonyára

nem függetlenül a Grönland körüli konfliktus enyhülésének hírétől.

Kapcsolódó cikkünk

Trump: jogot kapunk Grönland ásványkincseire, a fejemben már megvan az új Fed-elnök

Új játékszabályok jönnek, ebből pedig a forint sem marad ki!

A nagy dollár-tangó: amikor Jürgen félrelép

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Évek óta nem látott hóvihar készülődik: kilőhetnek a gázárak
Kiszivárgott a mesterterv: eldőlt Grönland sorsa – Íme az alku, amire rábólinthatott Trump
Trump: jogot kapunk Grönland ásványkincseire, a fejemben már megvan az új Fed-elnök
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility