Tovább megy a forint, itt az újabb csúcs

Nem állt meg délután sem a forint árfolyama. Az euróval szembeni kurzusa a 382-as szint áttörését vette célba.

Legutóbb december 11-én volt ennyire erős a forint.

A feltörekvő devizák és befektetési eszközök erejét segíti az ismét feltámadó kockázati étvágy. A dollár gyengül, az euróval szembeni árfolyama az 1,1720-as szint fölé került.