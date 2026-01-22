  • Megjelenítés
Ugrik a forint árfolyama
Ugrik a forint árfolyama

A nagy globális deviza- és kötvénypiaci csapkodásban meglepően stabil tudott maradni a forint az elmúlt napokban. Sőt, míg a múlt héten 388 felett is járt az euró árfolyama, addig ma reggel 384 körüli kurzust látunk.
384 fölé ugrott az árfolyam

A forint euróval szembeni árfolyama 384,50 fölé ugrott a reggeli órákban.

Akár csendes napunk is lehet

A mai makronaptár meglehetősen üres, az Egyesült Államokból 14:30-kor érkezik néhány közepes fontosságú adat (végleges GDP, segélykérelmek, PCE árindex), amúgy nagy piacmozgató jelentésekre nem számítunk. A grönlandi feszültség enyhült, ma ez a sztori nem feltétlenül bonyolódik tovább. A piac viszont továbbra is nyugtalan a japán helyzet miatt, a dollár-jen árfolyam ma reggel is felfelé vette az irányt.

Meg sem rezdül a forint a világ zűrzavaraira

Úgy tűnik, hogy a feltörekvő piaci devizák nem vesznek tudomást a nagy gazdaságok körüli zűrzavarokról. Bár a kötvénypiacok Japánban és az Egyesült Államokban is lázadoznak a gazdaságpolitika miatt, nem alakult ki olyan általános kockázatkerülő hangulat, aminek hagyományosan az egzotikusabb országok devizapiacai szoktak a vesztesei lenni. A forint-euró tegnap este még 384 alá is leszúrt, és ma is majdnem itt kezdi a napot.

Megrázkódtak a kötvénypiacok, ritkán látni ilyet Németországban

Elkezdődött a végjáték a japán kötvénypiacon

Eközben az euró-dollár kurzus 1,17 alá süllyedt, bizonyára

nem függetlenül a Grönland körüli konfliktus enyhülésének hírétől.

Trump: jogot kapunk Grönland ásványkincseire, a fejemben már megvan az új Fed-elnök

Új játékszabályok jönnek, ebből pedig a forint sem marad ki!

A nagy dollár-tangó: amikor Jürgen félrelép

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

