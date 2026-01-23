  • Megjelenítés
750 ezer forint fölé ugrott a bruttó átlagbér
Portfolio
Tavaly novemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 756 400, a nettó átlagkereset 525 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,9, a nettó átlagkereset 10,2%-kal múlta felül az egy évvel korábbit.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 756 400 forint volt, 8,9%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál, derült ki a KSH friss jelentéséből. A nettó átlagkereset 525 900 forintot ért el, ez 10,2%-kal magasabb volt, mint 2024 novemberében.

A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye

- írja a KSH.

Ahogy a fenti ábrán is látszik, a keresetek növekedési üteme az elmúlt hónapokban 10% alatt maradt, ugyanakkor a 2023-ban kezdődött trendszerül lassulás megállt.

A novemberi adatok kapcsán érdemes kiemelni, hogy ilyenkor mindig megdobják a nominális béreket az év végi bónuszok, miután a vállalatok jellemzően az év utolsó hónapjaiban fizetnek prémiumokat. A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 665 100 forint volt, ami 8,7%-kal több, mint az előző év azonos időszakában.

  • A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 653 100,
  • a költségvetésben 679 100,
  • a nonprofit szektorban 739 500 forintot tett ki.

Ez rendre 7,5, 10,4, illetve 14,4%-os növekedés volt egy év alatt.

A viszonylag alacsony inflációnak és az érdemi bérdinamikának köszönhetően a keresetek vásárlóereje is növekedett. Novemberben a reálkereset 6,2%-kal nőtt a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 3,8%-os növekedése mellett.

A bérek vásárlóerejének növekedése a következő hónapokban is kitarthat, hiszen a minimálbér 11, a garantált bérminimum pedig 7%-kal emelkedett 2026-ban.

