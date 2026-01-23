  • Megjelenítés
Annyira megdrágult az egyik alapélelmiszer Magyarországon, hogy vizsgálat indult
Gazdaság

Annyira megdrágult az egyik alapélelmiszer Magyarországon, hogy vizsgálat indult

Portfolio
A Gazdasági Versenyhivatal gyorsított ágazati vizsgálatot indított az étolaj magyarországi árának jelentős drágulása miatt, miután kiderült, hogy hazánkban az áremelkedés mértéke meghaladta a környező országokban tapasztalt szintet - számolt be a közölte a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

A GVH gyanúja szerint piaci jellemzők okozhatták, hogy Magyarországon magasabb étolaj-árszint alakult ki. A versenyhatóság a Magyar Nemzeti Bankkal együttműködve vizsgálja a helyzetet.

Az együttműködés előzménye, hogy Varga Mihály MNB-elnök és Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke tavaly decemberben jelentették be a két intézmény szorosabb kooperációját az infláció csökkentése és a tisztességes piaci verseny fenntartása érdekében.

Már akkor felmerült a gyorsított ágazati vizsgálat lehetősége.

Az Eurostat adatai szerint miközben a hazai általános fogyasztói árszint az EU-s átlag 69 százalékán áll, az élelmiszerek ára csak 4,9 százalékkal marad el az uniós átlagtól, a régiós országokhoz képest pedig mintegy 10 százalékkal magasabb. Különösen kiugró az olajok és zsírok termékcsoportja, ahol a magyar árszint 10 százalékkal haladja meg az uniós és 16 százalékkal a régiós átlagot.

A KSH adatai alapján Magyarországon az egy főre jutó éves étolajfogyasztás 10-12 liter, ami országosan több mint 100 millió liter felhasználást jelent. A kereslet nagyobb részét hazai szereplők, kisebb részét (10-20 százalék) import elégíti ki.

A GVH és az MNB szakértői megállapították, hogy 2024 decembere óta az étolaj ára euróban kifejezve 15,8 százalékkal emelkedett Magyarországon, miközben a többi visegrádi országban az átlagos áremelkedés csak 9,7 százalék volt ugyanebben az időszakban. Ez a jelentős drágulás az árréskorlátozás bevezetése ellenére is megfigyelhető volt.

A versenyhatóság ezért gyorsított ágazati vizsgálatot indított, hogy feltárja, az értéklánc különböző szintjeire ható piaci tényezők mennyiben járulhattak hozzá a visegrádi országok átlagáraitól, illetve az európai tőzsdei jegyzésáraktól való eltéréshez. A gyorsított ágazati vizsgálat során a GVH a piaci szereplőktől kötelező válaszadáson alapuló információkat gyűjt, majd elemzi azokat a verseny esetleges torzulásának feltárása érdekében. Az eredményeket nyilvános jelentésben összegzik, amelynek elkészítésére egy hónap áll rendelkezésre, ami indokolt esetben kétszer egy-egy hónappal meghosszabbítható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

