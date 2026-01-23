  • Megjelenítés
Bejelentették: nagy autóalkatrészgyár jön Magyarországra, kilencmilliárdot fizet az állam
Bejelentették: nagy autóalkatrészgyár jön Magyarországra, kilencmilliárdot fizet az állam

Körülbelül negyvenmilliárd forint értékű beruházást jelentett be Magyarországon az indiai Motherson-csoport, amihez az állam kilencmilliárd forint támogatást nyújt - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Mosonszolnokon.

A minisztérium közlése szerint a

a Motherson indiai autóipari alkatrészgyártó 39 milliárd forintos értékben hajt végre beruházásokat

A beruházásokra Mosonszolnokon, Mosonmagyaróváron, Túrkevén és Kecskeméten kerül sor, ehhez

az állam kilencmilliárd forint támogatást nyújt

154 új munkahely, köztük 55 magas képzettséget igénylő munkahely jöhet létre a beruházások révén.

"Nő a Motherson-csoport termelési kapacitása annak érdekében, hogy a BMW és a Mercedes gyára számára minél több visszapillantó tükröt és lökhárítót tudjanak gyártani. A Motherson új kutatás-fejlesztési funkciókat hoz Magyarországra, hogy a visszapillantó tükörbe épített vizuális rendszereket és a mesterséges intelligencián alapuló érzékelők fejlesztését is itt végezhessék el, s a Motherson-csoport új szolgáltató központokat hoz létre, így az egész kelet-európai térség mérnökségi, informatikai és pénzügyi kiszolgálását is Magyarországról fogják elvégezni" - tudatta.

A világ tizenöt legnagyobb autóipari beszállítója közé tartozó vállalat 44 országban több mint 200 ezer embernek ad munkát.

