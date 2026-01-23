Donald Trump felborította az eddig ismert világrendet, a nyugati hatalmak azonban azt mondták: "Eddig, és ne tovább!"

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A 2026-os davosi Világgazdasági Fórumon nem egyszerűen viták zajlottak, hanem korszakváltás rajzolódott ki: a szabályalapú világrend megrendült, miközben Donald Trump amerikai elnök fenyegetései a venezuelai akciótól Grönlandig új hatalmi törésvonalakat nyitottak. A jelzés Európában célba ért: Franciaország, Németország és az EU a „hard power” felé fordul, középhatalmi szövetségeket épít, és gazdasági-katonai eszköztárát is felkészíti a tartós nagyhatalmi konfliktusokra. A piacok eközben egyértelmű üzenetet küldtek Trumpnak: a dollár gyengülése és a kötvényhozamok emelkedése mind azt mutatják, hogy a befektetők egyre több politikai kockázati prémiumot áraznak az amerikai eszközökbe és erősödik a „Sell America” narratíva is.

A svájci Davosban minden év elején megrendezésre kerülő Világgazdasági Fórum világpolitikai és -gazdasági szempontból általában kiemelt jelentőségű esemény, az idei év azonban minden szempontból más volt. Bár még csak január van és 2026 már eddig is számos sorsfordító eseményt hozott (elég az USA venezuelai különleges műveletét és a Grönland hovatartozása körüli kérdéseket említeni), a Davosban történtek várhatóan évekig hivatkozási pontként szolgálnak majd a jövő gazdasági-hatalmi kérdéseiben.

Számos szakértő szerint az elmúlt napok eseményei végleg véget vethettek a szabályalapú nemzetközi világrendnek, amelyet az amerikai világvezetés és értékek általános tisztelete határozott meg.

A kormány- és államfők nyilatkozatai alapján ugyanis a világ megelégelte Donald Trump amerikai elnök fenyegetéseken és követelőzésen alapuló külpolitikáját, Mark Carney, Kanada miniszterelnöke pedig nagy hatású beszédében egységes fellépésre hívta a világ középhatalmait az amerikai agresszió ellen. Az üzenetet úgy tűnik, Németország és az Európai Unió is megértette: az öreg kontinens vezetői hangzatos célok helyett végre konkrét tettekről beszéltek, a középhatalmak közti együttműködés szorosabbra fogásának pedig már látszanak is az első jelei. Bár Európa gazdasági-hatalmi gyengeségei (amely főként a kontinens krónikus megosztottságából fakad) egy csapásra nem szűnnek meg, az elmúlt hét eseményei tartós változásokat indíthattak el.

A változás jelei a felszín alatt, a globális pénz- és tőkepiacokon is látszanak. Bár a világ vezetőinek megszólalásai miatt nem a piaci mozgások uralták a szalagcímeket az elmúlt napokban, a háttérben újra növekedni kezdett a befektetők által árazott amerikai gazdasági-politikai prémium, amely a pénzügyi szektorban zajló rezsimváltást támasztja alá.

Összegző cikkünkben a 2026-os davosi Világgazdasági Fórum 5 legnagyobb jelentőségű politikai-gazdasági tanulságát mutatjuk be.

1. Kemény fenyegetésektől az újabb TACO-ig: így dőlt el Grönland sorsa

Az idei Világgazdasági Fórumot Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére tett kísérletei vezették fel, a fejlett világban feszülő hatalmi ellentétek azonban már a politikus 2024-es megválasztásával megjelentek. Donald Trump már egy éve bombázza a világot olyan követelésekkel és bejelentésekkel, amelyek feszegetik a többi meghatározó hatalom - köztük az Európai Unió - lehetségesnek tartott határait és súlyosan sértik azok érdekeit. Az európai felháborodás széles körű, de a reakciók taktikai okokból gyakran mérsékeltek voltak - áll a Handelsblatt egyik elemzésében.

2026-ba lépve azonban az amerikai elnök külpolitikájában radikális fordulat következett be és vámfenyegetések mellett immáron nyíltan beavatkozik szuverén országok belügyeibe. Ez történt Nicolas Maduro elnök elfogásával és az irányítás átvételével Venezuelában, illetve ez történt a Grönland megvásárlásáról, majd annektálásáról szóló fenyegetésekkor is. Utóbbi azért precedens értékű, mert Grönland jogilag Dániához, azaz egy NATO-tagországhoz tartozik, így az USA területi követelései a legnagyobb nyugati katonai szövetségi rendszeren belül teremtettek ellentétet.

Idén januárjában Trump felvetette Grönland megvásárlását, amire a dán és grönlandi vezetők azonnal határozott elutasítással válaszoltak, mondván, hogy

a sziget szuverén térség és nem eladó

Az USA első embere az egyértelmű válasz után sem tágított: Davosban azonnali tárgyalásokat kért a sziget amerikai fennhatóság alá kerüléséről, egy nyilatkozatában pedig a katonai beavatkozás lehetőségét is belengette a sziget megszerzése érdekében.

Mondhatnak igent, és akkor boldogok leszünk, vagy mondhatnak nemet, és emlékezni fogunk

- fogalmazott az USA első embere.

Trump ezután nyomásgyakorlásként 10 százalékos vámot helyezett kilátásba február 1-jétől azon nyolc európai ország USA-ba irányuló exportjára, amely katonákat vezényelt Grönlandra (Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Egyesült Királyság, Hollandia, Finnország). Az elnök tervei szerint ezt a vámot június 1-jével 25 százalékra emelte volna, ha addig nem jönne létre a „teljes és totális” adásvétel.

Trump Davosba érkezvén ismét kifejezte egyértelmű szándékát a sziget megszerzéséről, január 21-én azonban a Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott egyeztetés után már csak egy homályos „keretmegállapodásról” beszélt, amely „teljes hozzáférést” biztosít neki a szigethez. A kialakuló keretmegállapodás a szigeten az 1951-es védelmi egyezmény értelmében meglévő amerikai bázisokhoz kapcsolódó jogok bővítését és az említett rendelkezés frissítését célozná.

Trump ezután személyes nyilatkozatban megerősítette, hogy nem fogja erővel annektálni Grönlandot, ezzel együtt pedig az európai országok exportjára kivetett pótlólagos vámokat is részben visszavonta. Dánia, Grönland és Európa többi nagyhatalmának vezetői üdvözölték az események alakulását, nyilatkozataikban pedig megerősítették a sziget szuverenitását és bárminemű amerikai katonai beavatkozás elfogadhatatlanságát.

2. Az eddig ismert világrend végérvényesen megváltozott

A Grönland körüli viták végérvényesen rádöbbentették a világ többi vezetőjét, hogy Trump kiszámíthatatlan agresszív külpolitikája aláássa azt a modern világrendet, amiben eddig hittek. Bár Trump a korábbi éles fenyegetéseihez hasonlóan egyelőre Grönland kérdésében is visszavonulót fújt (erre vonatkozik a TACO, azaz a Trump Always Chickens Out kifejezés), az amerikai elnök elmúlt éves politikája bebizonyította, hogy a nyugati világ - élén az Európai Unióval - képtelen érdemben válaszolni az amerikai nyomásgyakorlásra és fenyegetésekre.

Az idei Világgazdasági Fórum legfontosabb tanulságát éppen az érintett középhatalmak (azaz a világgazdaság és -politika meghatározó, de nem megkerülhetetlen résztvevői) fogalmazták meg:

a szabályokon alapuló rend, amely egykor kiszámíthatóságot biztosított, végérvényesen meggyengült. A nagyhatalmak közötti rivalizálás már nem eseti, hanem strukturális jellegű, ezért azt várni, hogy a régi rendszer újra visszatér, hibás stratégia.

Az ébredés legegyértelműbb jelét Mark Carney, Kanada miniszterelnökének Davosban elmondott híres beszéde adta, melynek központi gondolata a szabály- és tárgyalásalapú világrend vége volt.

A kanadai kormány vezetője azóta elhíresült beszédében egyértelműen fogalmazott:

Egy törés kellős közepén vagyunk, nem átmenetben. A Kanadához hasonló országok évtizedeken át a szabályalapú nemzetközi rend keretei között gyarapodtak. Csatlakoztunk az intézményeihez, dicsértük az elveit, és profitáltunk a kiszámíthatóságából

- kezdte politikai helyzetértékelését Carney, aki ezután egy hasonlattal szemléltette a világrend eddigi működését.

Tudtuk, hogy a szabályalapú nemzetközi rend története részben fikció. Tudtuk, hogy a legerősebbek kivonják magukat a szabályok alól, amikor nekik úgy kényelmes. [...] Ez a fikció hasznos volt. Ezért kitettük a táblát a kirakatba, részt vettünk a rituálékban, és jobbára kerültük, hogy nyíltan rámutassunk a retorika és a valóság közötti szakadékra

- szemléltette a globális nagyhatalmak történelmileg kivételes helyzetét a kanadai vezető.

Ez az alku azonban többé nem működik

- utalt az USA világpolitikai szerepének megváltozására Kanada miniszterelnöke.

A világrend radikális megváltozásának felismerése mellett Carney megszólalásának jelentőségét az adta, hogy megoldást is javasolt a középhatalmak számára az eredményesebb érdekérvényesítésre. A kanadai vezető beszédében felhívta a középhatalmakat, hogy működjenek együtt, mondván:

ha nem ülsz az asztalnál, akkor te vagy a menü.

Carney a mondás jegyében közös beruházásokat és gazdasági reformokat sürgetett az Amerikai Egyesült Államok gazdasági és katonai hatalmának ellensúlyozására.

3. Európa és Németország megértette az üzenetet

A Világgazdasági Fórum elmúlt napjai nem a siránkozásról szóltak, hanem arról, hogy a középhatalmak hogyan akarnak alkalmazkodni az új keretekhez. A beszélgetések központi elemei ennek szellemében a szuverenitás erősítése, ellenálló koalíciók építése és a jövő kapacitásaiba irányuló beruházások voltak.

Bár beszédében már Emmanuel Macron francia elnök is nyíltan szembeszállt Donald Trumppal, igazán mélyreható változásokat a mindig kimért és konzervatív Németország percepciójának megváltozása hozhat.

Európa megértette az üzenetet: a régi, Amerikára épülő rend szétesik, és egy kíméletlenebb, erőpolitikára épülő korszak jön

- fogalmazott csütörtöki beszédében Friedrich Merz, Németország kancellárja. A davosi üzenet szerint ebben a világban „csak az erő számít”, de Merz szerint az EU alakíthatja a folyamatokat, ha gyorsan és egységesen cselekszik.

Merz szerint ennek érdekében az öreg kontinensnek a „hard power” irányába kell fordulnia: felpörgetni a védelmi képességeket, növelni a gazdasági versenyképességet és mélyíteni az integrációt.

A nyilatkozatok alapján Európa megunta a tavalyi vámháború idején mutatott erőtlenséget, a jövőben pedig kész érdemi fenyegetésekkel válaszolni Trumpnak. A lehetséges eszközök a közös piachoz való amerikai hozzáférés szűkítésétől a szolgáltatási és befektetési korlátokon át akár a digitális szektorig terjedhet, illetve az európai szereplők pénzügyi súlya (például amerikai állampapír‑kitettség) is tárgyalási erőforrás lehet.

Eközben Európa középhatalmi szövetséget épít: Kanadával, Indiával, Japánnal és más partnerekkel új, szelektív együttműködési formákat keres. Az Európai Unió felgyorsítja a kereskedelmi nyitást Ázsiában és Amerikában (India, Mexikó, Indonézia) is, melynek jó példája az év elején elfogadott Mercosur-megállapodás is.

Az öreg kontinens országainak hatékony együttműködését azonban továbbra is belső megosztottság és túlburjánzó intézményi-szabályozási környezet hátráltatja, ezért a politikai-gazdasági befolyás visszaszerzéséhez valódi tőkepiaci unió létrehozására, a versenyképességet növelő reformokat, és védelmi beruházásokra van szükség

- zárta gondolatait davosi beszédében Merz.

4. Hatékony válságkezelést vagy még nagyobb polarizációt hoz az újonnan megalakult Béketanács?

Január 22-én, Davosban Donald Trump aláírta a „Béketanács” (Board of Peace) alapokmányát, ezzel hivatalosan megalakult az új, amerikai vezetéssel indított válságkezelő fórum. A színpadon főként közel-keleti, ázsiai és latin‑amerikai országok képviselői ültek (például Szaúd‑Arábia, Egyesült Arab Emírségek, Katar, Indonézia, Marokkó), az EU‑ból csak Magyarország és Bulgária csatlakozott; Németország és Franciaország nem, és az Egyesült Királyság sem tervezi a csatlakozást. Trump azt ígérte, a tanács együttműködhet az ENSZ‑szel, de kritikusai szerint a kezdeményezés az ENSZ szerepét áshatja alá.

A Béketanács eredetileg a gázai rendezés „második fázisának” eszköze volt, de a mandátum gyorsan globálissá bővült. Trump főtárgyalója, Steven Witkoff jelezte: a testület nem csak Gázával foglalkozik majd, hanem más konfliktuszónákkal is.

Elemzők szerint a Béketanács megalakulásának legfőbb politikai jelentősége az, hogy a „középhatalmak” egy része – főleg a Közel‑Keletről és Ázsiából – kész amerikai ernyő alatt új fórumot kipróbálni. A nyugati középhatalmak - például Németország, Franciaország, Olaszország, az Egyesült Királyság és Kanada - kezdeményezésből való kimaradása eközben újabb világpolitikai töréspontot jelez és erősíti az ENSZ nemzetközi szerepe körüli vitákat.

Szakértők szerint a Béketanács rövid távon várhatóan a gázai rendezés és újjáépítés terepe lesz,

középtávon azonban egy fontos teszt arról, hogy egy amerikai vezette, ENSZ‑en kívüli formátum képes‑e kézzelfogható eredményeket hozni Ukrajnában vagy más konfliktusokban (Kaukázus, Közel‑Kelet).

Ha a tanács tárgyalóasztalhoz tudja ültetni a feleket és finanszírozást, valamint ellenőrizhető végrehajtást kínál, akkor új hatalmi eszközzé válhat; ha nem, akkor erősíti azt a következtetést, hogy a „régi rend” helyére még nem érkezett működőképes alternatíva.

5. A háttérben a piacok is megálljt parancsolnak Trumpnak

A piacok már 2025 tavaszán jelezték, hogy Trump kiszámíthatatlan kül- és gazdaságpolitikája új „rezsimet” hoz: a dollár a kockázatkerülés napjain sem menedék már, a tőke pedig láthatóan szivárogni kezdett az USA-ból, megváltoztatva ezzel a dollár–részvény, illetve dollár–kötvény összefüggéseket. A piaci eseményekben vélhetően az európai intézményi befektetők működési keretei és a portfóliókezelők ösztönzési rendszere, valamint radikálisan megváltozó kockázatérzékelése játszhatta a legnagyobb szerepet.

2026 januárjában a Grönland körüli konfliktus ismét felerősítette az amerikai eszközök eladásának narratíváját („Sell America”): az amerikai részvények estek, a dollár gyengült, a kötvényhozamok pedig hirtelen emelkedni kezdtek az erősödő amerikai fiskális és inflációs, illetve a világkereskedelmi kockázatok miatt.

A befektetők tehát ismét magasabb inflációt és bizalmi válságot kezdett árazni, miközben a dollár mozgását már nemcsak a Fed–kamatkülönbözet, hanem Donald Trump elnök kiszámíthatatlan külpolitikája is magyarázza.

A piaci feszültség közvetlen kiváltója az volt, hogy Trump január 20-án 10 százalékos, június 1-jétől pedig 25 százalékra emelendő pótlólagos vámot helyezett kilátásba nyolc európai ország amerikai exporttermékeire a grönlandi ügyhöz kötve. Bár az elnök másnap Davosban - a grönlandi konfliktus lecsillapodása után - részben visszavont, a hozamok megugrása és a dollár-gyengülés arra utalt, hogy a befektetők a politikai kockázati prémiumot árazzák az amerikai eszközökbe.

A makrogazdasági és kockázati kép megváltozásával párhuzamosan Európában is előkerült a „pénzügyi atomfegyver” forgatókönyve, azaz az amerikai kötvénypiacok szándékos bedöntése az értékpapírok összehangolt eladásán keresztül. Aktuális becslések szerint európai kézben több mint 3,6 ezer milliárd dollárnyi állampapír és összesen mintegy 4,4 ezer milliárd dollárnyi amerikai részvény van, az eladások megkezdésére pedig már utalnak is apróbb jelek (például a dán AkademikerPension befektetési stratégiaváltása). A szakértők szerint azonban a tervek inkább csak taktikai elrettentésül szolgálnak, mivel a koordinált lépés politikailag és technikailag is nehéz, ráadásul jó eséllyel visszaütne Európára is.

A megtorlási opciók súlyát azért jól jelzi, hogy az amerikai pénzügyminiszter nyilvánosan próbálta bagatellizálni a „Sell America” kockázatát, miközben a nemzetközi sajtó az amerikai piacok külső finanszírozási függőségére figyelmeztetett. A Business Insider szintén kiemelte: Európa közel 8 ezer milliárd dollárnyi amerikai eszközt tart, ami az USA „sebezhető pontja” lehet, ha a geopolitikai konfliktus tartós marad.

A történet tanulságát a Bloomberg közgazdászainak véleménycikke foglalta keretbe: a „Sell America” Európa számára „hosszú játék” – nem azonnali tőkekivonásról, hanem csak taktikai elrettentésről és tárgyalási erő növeléséről szól. A Davosban történtek azonban megmutatták, hogy sokszor már a jelzés is elég lehet piaci reakciók kiváltására és politikai visszalépés elérésére; a fiókban tartott pénzügyi eszköz így várhatóan az EU hosszabb távú alkupozíciójának része marad.

A "Sell America" narratíva legfontosabb üzenete a piaci elemzők szerint a politikai és gazdasági kockázatok radikális megváltozása lehet, ami Trump fenyegetéseivel szemben hosszú távon meghatározhatja a nemzetközi piacokat és befektetői hangulatot.

A piacok üzenetei, valamint a világ középhatalmainak esetleges összefogása új korszakot nyithat a világgazdaságban és a hatalmi politikában, melynek első nyilvánvaló jeleit vélhetően az elmúlt napokban, a davosi Világgazdasági Fórumon láthattuk.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images