Drámai fordulat: mindössze 19 szavazat mentette meg a francia kormányt a bukástól

Az alkotmány 49.3-as cikkelye lehetővé teszi a kormány számára, hogy a parlamentet megkerülve léphessenek hatályba a változtatások. Végül ezt kellett használnia a francia kormánynak, hogy átmenjen az idei költségvetési törvény.
A baloldali pártok, a Zöldek és a kommunisták által benyújtott indítványt 269 képviselő támogatta, így mindössze 19 szavazat hiányzott a kormány megbuktatásához. Az RN és a Köztársasági Unió (UDR) valamennyi képviselője igennel szavazott, és a kabinet számára aggasztó módon öt szocialista honatya is melléjük állt.
Az RN saját indítványa ezzel szemben csupán 142 szavazatot kapott.
„Mindössze 19 szavazat választ el minket a sikertől, ami világosan mutatja, hogy a kormány nincs kényelmes helyzetben” – figyelmeztetett Éric Coquerel, a La France Insoumise képviselője, aki további nyomásgyakorlást ígért az ellenzéki honatyákra.
A Nemzetgyűlés szószékéről felszólaló Lecornu megvédte módszerét, és a patthelyzet kialakulásáért a képviselőket tette felelőssé.
A kormányfő szerint a 49.3-as cikkely alkalmazása a legvégső eszköz, amelyhez akkor kell nyúlni, amikor a vita már nem vezet eredményre.
Úgy fogalmazott, hogy egyes képviselők "folytatták az obstrukciót – nem azért, hogy meggyőzzenek, hanem hogy megakadályozzanak bármilyen megoldást", elsősorban a La France Insoumise-t és az RN-t bírálva.
A két bizalmatlansági indítvány kudarca után Lecornu ismét a 49.3-as cikkelyhez folyamodott, ezúttal a költségvetés kiadási oldalának elfogadtatásához. A La France Insoumise és az RN már be is jelentette, hogy újabb bizalmatlansági indítványokat nyújtanak be.
Címlapkép forrása: Adnan Farzat/NurPhoto via Getty Images
Mekkora hitelt tud felvenni egy átlagos magyar állampolgár? – Kiszámoltuk, és van két jó hírünk
Az Otthon Start alapjaiban rendezte át az erőviszonyokat.
Kiakadt az ENSZ főbiztosa Trump fegyveres "embervadászata" miatt
Volker Türk figyelmeztetést adott ki.
Vizsgálat indult a Meta ellen a WhatsApp miatt
Gyanúra okot adó bizonyítékokat találtak.
Kijöttek a konjunktúra adatok: kettészakadt Európa
A szolgáltatások Párizsban fékeztek, Berlinben viszont tart a bővülés.
Oroszország nem enged: egyetlen dolgon bukhat el a békülés
Peszkov jelentette be.
Lezárult Magyarország eddigi legnagyobb szélerőmű biznisze
65 milliárd forint cserélt gazdát.
A tagállamok egymást fojtják meg a rezsicsökkentésekkel – Brüsszel veheti a kezébe az egészet
Könynen kibillenhet az egyensúly, ha nem születik egységes elképzelés az energiaárakra.
Annyira megdrágult az egyik alapélelmiszer Magyarországon, hogy vizsgálat indult
Az éves fogyasztás 10-12 liter.
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
Akkor is készülni kell a válságra, ha épp nincs
Az egyik cég egy átállás során négymillió ügyfél adataival vétett komoly hibát, a másik az eldurvuló energiaárak miatt sodródott bajba, a harmadik pedig a legnagyobb... The post Akkor is ké
Pénzügyi felfordulást okozhat a japán kamatemelés
Trendszerűen emelkednek a hosszú japán hozamok, ami megmozgathatja a világ tőkepiacait. A hosszú állampapírhozamok 2026 elején látványos emelkedésnek indultak Japánban, a 10 éves kötvény ho
Forradalom vagy drága játékszer? Mit kezd a világ a mesterséges intelligencia energiaigényével?
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) használata, sokan az ipari forradalomhoz hasonlítják a mostani helyzetet, akko
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!