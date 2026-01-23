  • Megjelenítés
Drámai fordulat: mindössze 19 szavazat mentette meg a francia kormányt a bukástól
Sébastien Lecornu francia miniszterelnök péntek délelőtt túlélt két bizalmatlansági indítványt, amelyet a baloldal és a Nemzeti Tömörülés (RN) nyújtott be. A kezdeményezéseket az váltotta ki, hogy a kormány a 2026-os költségvetés bevételi részének elfogadtatásához a 49.3-as alkotmánycikkelyt használta – tudósított a Les Echos.

Az alkotmány 49.3-as cikkelye lehetővé teszi a kormány számára, hogy a parlamentet megkerülve léphessenek hatályba a változtatások. Végül ezt kellett használnia a francia kormánynak, hogy átmenjen az idei költségvetési törvény.

A baloldali pártok, a Zöldek és a kommunisták által benyújtott indítványt 269 képviselő támogatta, így mindössze 19 szavazat hiányzott a kormány megbuktatásához. Az RN és a Köztársasági Unió (UDR) valamennyi képviselője igennel szavazott, és a kabinet számára aggasztó módon öt szocialista honatya is melléjük állt.

Az RN saját indítványa ezzel szemben csupán 142 szavazatot kapott.

„Mindössze 19 szavazat választ el minket a sikertől, ami világosan mutatja, hogy a kormány nincs kényelmes helyzetben” – figyelmeztetett Éric Coquerel, a La France Insoumise képviselője, aki további nyomásgyakorlást ígért az ellenzéki honatyákra.

A Nemzetgyűlés szószékéről felszólaló Lecornu megvédte módszerét, és a patthelyzet kialakulásáért a képviselőket tette felelőssé.

A kormányfő szerint a 49.3-as cikkely alkalmazása a legvégső eszköz, amelyhez akkor kell nyúlni, amikor a vita már nem vezet eredményre.

Úgy fogalmazott, hogy egyes képviselők "folytatták az obstrukciót – nem azért, hogy meggyőzzenek, hanem hogy megakadályozzanak bármilyen megoldást", elsősorban a La France Insoumise-t és az RN-t bírálva.

A két bizalmatlansági indítvány kudarca után Lecornu ismét a 49.3-as cikkelyhez folyamodott, ezúttal a költségvetés kiadási oldalának elfogadtatásához. A La France Insoumise és az RN már be is jelentette, hogy újabb bizalmatlansági indítványokat nyújtanak be.

