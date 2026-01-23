Egy elvesztegetett évtized után felébredt a tetszhalálból Európa "beteg embere"

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Itt a várva várt ébredés?

A legfrissebb adatok arra utalnak, hogy Németország gazdasága (és főként ipara) elérte a mélypontot és 2025 őszén elkezdődött a fellendülés. Az ország GDP-je két recessziós és összességében hat érezhető növekedés nélküli év után 2025-ben bővülni tudott, ráadásul az ipari megrendelések is a várakozásokat jóval meghaladó mértékben nőttek az év utolsó hónapjaiban. A szektor talpra állását főként a fémfeldolgozó ipari termékek és a járművek iránti kereslet bővülése hajtotta, előbbi ugyanis 25,3, míg utóbbi 12,3 százalékkal bővült 2025 novemberében az egy hónappal korábbihoz képest.

Az ipari rendelésállomány hirtelen megugrását főként a nagy - jellemzően kormányzati - projektek támogatták (enélkül csak szerény, 0,7 százalékos bővülés látszott volna a szektorban), ami azt jelzi, hogy Friedrich Merz kancellár gazdaságélénkítő erőfeszítései végre megtérülni látszanak. A szakértők az elmúlt év folyamán gyakran panaszkodtak az állami beavatkozás lassúságára, most azonban úgy látszik, hogy a központi források a konkrét projekteken (egyelőre főként a hadiipari megrendeléseken) keresztül elérték a reálgazdaságot - írják a Handelsblatt elemzői.

A fellendülés motorja jelenleg a védelmi ipar, de a novemberi adatok alapján a feldolgozóipari eladások forgalma és exportja is enyhén növekedett, azaz a növekedés szélesebb bázison is elindulhatott.

A feldolgozóipari termelés szintén a várakozásokat felülmúló mértékben növekedett 2025 novemberében (0,8 százalékos bővülés a 0,7 százalékos előrejelzett zsugorodáshoz képest), ami azt jelenti, hogy a szektor kibocsátása immár sorozatban harmadik hónapja emelkedik. A novemberi növekedés nagy részét ráadásul az az autóipar generálta, amely az elmúlt évben 50 000 munkahelyet veszített.

A német autóipar az elmúlt években súlyos válságba került a kínai konkurencia felerősödése, a termelési (energia- és munkaerő-) költségek megemelkedése, az ellátási láncokban jelentkező feszültségek, valamint a globális kereslet csökkenése miatt, az elmúlt hónapokban azonban megszaporodtak a javulás jelei.

Ebbe a narratívába illik bele a szektor kilátásait mutató Ifo üzleti klímaindex lassú emelkedése is.

A legfrissebb adatok alátámasztják, hogy a német ipar fellendülése megkezdődött

- mondta a Handelsblattnak Jens-Oliver Niklasch, a Landesbank Baden-Württemberg elemzője.

Kutatás-fejlesztés és a mesterséges intelligencia hozhatja el az újabb német gazdasági forradalmat

A javuló ipari kilátások mellett Németország továbbra is támaszkodhat kutatás-fejlesztési tartalékaira, amelyek a jövőbeli tartós növekedés alapját képezhetik majd.

Aki kételkedik Németország innovációs képességében, nézze meg azt a földet az Alsó-Rajna vidékén, ahol a DAVEGI dolgozik - említenek egy konkrét példát a Handelsblatt elemzői. A furcsa név egy nyolc méter hosszú mezőgazdasági robotot takar, amelyet a krefeldi AI.Land startup fejlesztett. Két robotkar ülteti a zöldségeket a forgó fémváz alatt, gondozza, majd betakarítja őket, végül ládákba csomagolja a termést. Emberi kézre csak akkor van szükség, amikor a teli ládákat felrakják a szállítóautóra. A DAVEGI áramhálózatra sem szorul rá: a rá szerelt napelemek elég energiát termelnek a működéséhez. A mezőgazdasági robot öt éven belül sorozatgyártásra kész lehet, ekkor a friss zöldség fél napon belül eljuthat a vevőkhöz, nagyjából kilónként egy eurós termelési költséggel.

Az ilyen innovatív ötletek ma már nem ritkák Németországban.

Harminckét fiatal cég értéke haladja meg az egymilliárd eurót, így joggal nevezhetik magukat "unikornisnak". Több közülük szinte észrevétlenül épült be a mindennapokba, anélkül hogy akkora médiamegjelenést kapott volna, mint az Nvidia vagy a Tesla. Ilyen például a Clark biztosítási platform, a OneFootball futballalkalmazás, a Personio HR-szoftver, az Aachenben grafén alapú számítógépchipeket fejlesztő Black Semiconductor, vagy az adatközpontokat optimalizáló berlini Ultihash.

Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy miért nem veszik észre az emberek ezeket az innovatív start-up cégeket. A Handelsblatt elemzői szerint talán azért, mert sok közülük egyáltalán nem látványos körülmények között működik. Ennek tökéletes példája az a lapos tetős ipari épület Austin, Texas fővárosának külvárosában, ahol az állítólag versenyképességi lemaradásban lévő Volkswagen-csoport dolgozik az autonóm (önvezető) autókon. Ezek a járművek hamarabb kerülhetnek forgalomba, mint ahogy azt sokan gondolják. A tervek szerint 2027-re a hamburgi Moia-flottában, a VW pooling rendszerében már közlekedhetnek önvezető kisbuszok, 2035-re pedig a vállalat százezer teljesen autonóm minibusz piacra dobását tervezi. Emellett a Volkswagen teljesen önvezető személyautókat is fejleszt.

És ha már önvezető autókról van szó, fontos megjegyezni, hogy jelenleg egész Európában mindössze két modell rendelkezik a legmagasabb szintű önvezetési engedéllyel. A Mercedes EQS és a BMW 7-es sorozat.

A gyártásban szintén mélyreható változások zajlanak.

Az Audi alaposan meglepte a mesterségesintelligencia-szakértőket – köztük Ron Schmelzer amerikai szakírót – azzal, amilyen mélységben integrálta a mesterséges intelligenciát a neckarsulmi gyárában. Schmelzer júniusban a Forbes magazinban úgy fogalmazott:

Az Audi túllép az elszigetelt alkalmazásokon, és átfogóbb megközelítést alkalmaz a mesterséges intelligencia terén a gyártási környezetben, amely dinamikusan alkalmazkodni képes.

Képfelismerő rendszerek ellenőrzik a felületi hibákat és a szerkezeti hegesztéseket, mesterségesintelligencia-algoritmusok jelzik előre a karbantartási időpontokat, a gyártási változtatásokat pedig előzetesen digitális iker modellekkel tesztelik.

Egy másik látványos, Németországban zajló projekt a nagyfeszültségű egyenáramú távvezetékek (HVDC) kiépítése. A GE Vernova 2029-ig egy globálisan jelentős beruházás keretében a HVDC új generációját integrálja a német villamosenergia-hálózatba. Ez fontos lépés a klímasemlegesség felé, mert a HVDC-vezetékek hatékonyabban szállítják az áramot, és jobban kezelik a megújuló energiaforrások ingadozásait. Hasonló jelentőségűek a nagyfeszültségű szupravezetők, amelyek veszteség nélkül képesek nagy mennyiségű áramot továbbítani. Az első ilyen technológiát alkalmazó projektet 2024 őszén indították el Münchenben.

Egyre több helyen látszanak az átalakulás jelei, a lakosság mégis pesszimista

Németország erős ipari és innovációs bázissal rendelkezik, a közhangulat mégis tartósan borús. Ennek egyik forrása egy tipikus, pszichológiai jellegű torzítás: a „növekedésmánia”. A gazdasági növekedés Németországban mintegy nemzeti mércévé vált. 2025-ben ez többnyire csak speciális indikátorokban látszott, miközben a klasszikus mutatók, például az ipari termelés, késleltetve és a múltat tükrözve reagálnak, ezért az átalakulás időszakában korlátozottan iránymutatók.

A német közgondolkodásban ráadásul a valós teljesítmény sokszor csak „köztes állomás”. Ez egyfajta működési elv: az elért eredményeket a társadalom nyugtázza, de nem tekinti valódi előrelépésnek. Így az elvont, aggregált cél – a növekedés – erősebb érzelmi jelentést kap, mint a kézzelfogható részsikerek.

Ez a beállítódás egyszerre fegyelmez és demotivál: fenntartja a magas elvárásokat, de rontja a sikerélményt és a percepciót a valós előrehaladásról.

A német innovációs központokra jó példa a Drezda környéki félvezető-klaszter, a „Szilícium‑Szászország”. A régióban 3500-nál több vállalat működik, 81 ezernél több munkahelyet tart fenn, a cégek teljesítménye pedig folyamatosan emelkedik. Jelenleg Szászország adja az Európában gyártott chipek mintegy harmadát. A klaszter inkubátorként is működik: innen nőtt ki például a SpiNNcloud, amely neuromorf (azaz az agy működését utánzó) számítógépeken dolgozik, hogy a mesterséges intelligencia-alkalmazások energia- és teljesítményhatékonyabban fussanak. Mindez gyakran mégis csak „egy újabb csomópontként” jelenik meg a közbeszédben, nem pedig olyan eredményként, amelyet érdemes lenne nyíltan értékelni.

A kritikusság hasznos, de könnyen átcsúszik önleértékelésbe - figyelmeztetnek a Handelsblatt elemzői. Sok okos megfigyelő is hajlamos úgy látni, hogy „minden jobb máshol”, pusztán mert külföldről érkezik. Ez torzíthatja a helyzetértékelést, alulértékeltetheti az itthoni kapacitásokat, és rontja a beruházásokkal, tehetségmegtartással kapcsolatos döntési klímát is. A tényszerű visszajelzések és a részsikerek tudatos elismerése nem helyettesíti a reformokat, de segít reális képet adni a teljesítményről és csökkenti a felesleges pesszimizmust.

Németországot viszont sokszor már-már krónikus pesszimizmussal szemlélik az emberek, miközben a külföldi sikereket és eredményeket hangosan ünneplik. A LinkedInen például lelkesen osztanak meg videókat Kína állítólagos csúcsinnovációiról, például egy teljesen autonóm elektromos traktorról. A hozzászólások tipikus hangulata:

A kínaiak megcsinálják, mi soha nem fogjuk tudni.

Csakhogy a félig autonóm mezőgazdasági gépek már ma is mindennaposak Németországban. Alsó-Szászországban például 2024 áprilisa óta engedélyezve van az első teljesen autonóm traktor tesztelése. Ez a modell ugyan hibrid hajtású, de ez kifejezetten előnyös. A kínai elektromos traktor nagyjából hat órán át működik egy töltéssel, az aratási szezonban viszont tizenkét–tizenhat órát is bírnia kell egy gépnek ahhoz, hogy gazdaságosan használható legyen.

A német mazochizmus másik iskolapéldája a DeepL. Az országnak ma a világ egyik legjobb fordítószolgáltatása van: egy "tiszta" mesterségesintelligencia-bajnok Kölnből, amely már akkor nyereségesen működött, amikor a ChatGPT még nem is volt nyilvánosan elérhető. Mégis mindenki az amerikai nagyágyút ünnepli, amelynek belátható ideig – ha egyáltalán – nem látszik stabil, jól működő üzleti modellje.

Németország lehet a mesterséges intelligencia alapú gazdaság egyik legnagyobb nyertese

Az autógyártásnál és a nyelvi modelleknél ráadásul sokkal izgalmasabbak a mesterséges intelligencia egyéb területei, amelyekről ritkábban esik szó.

Gyakran elfelejtjük, hogy a mesterséges intelligencia valójában egy spektrum: gyűjtőfogalom egy közel nyolcvan éve kutatott technológiai sorra

- jegyzik meg a Handelsblatt elemzői.

Mesterséges intelligencia működik a navigációs szolgáltatásokban, a videojátékokban, a LinkedIn hírfolyamában és azokban a kávégépekben is, amelyek a kávébab színe alapján választják ki a megfelelő őrlési finomságot. Mindenekelőtt azonban a robotok működtetéséhez van szükség kifinomult mesterséges intelligenciára.

A robotoknak térbeli kontextusra (tárgyak, felületek, mozgások felismerése) van szükségük a külvilág történéseire való megfelelő reagáláshoz. Ezt a képességet a szakirodalom térbeli intelligenciának nevezi. Ennek megtanítása a robotoknak a fizikai mesterséges intelligencia területéhez tartozik. Ez a valóság digitális reprezentációinak, úgynevezett digitális ikreknek a létrehozásához vezet. A módszer jól működik laboratóriumi környezetben, de végső soron mindenhol működnie kellene. Ehhez viszont minden egyes helyiséget, gyárat, raktárat, utcát fel kell mérni és modellezni.

Van egy nagy titok az iparágban

– mondta Yann LeCun, a mesterségesintelligencia-kutatás egyik világsztárja májusi vendégelőadásán a Szingapúri Egyetemen.

Sokan építenek humanoid robotokat, sok cég alakul ezen a területen, de senki sem tudja, hogyan tegyék őket elég okossá ahhoz, hogy igazán hasznosak legyenek – a szükséges technológia jelenleg nem létezik. A vállalatok arra fogadnak, hogy a mesterséges intelligencia jelentős fejlődést ér el a következő három-öt évben, így mire a hardver készen áll, a mesterséges intelligencia is készen lesz.

Ki lesz akkor valószínűleg készen? Az elemzők és a jelek szerint Németország.

A digitális ikrek fejlesztése a Siemens egyik központi területe. A müncheni SpAltial startup nagy pontosságú, térben "éles" mesterségesintelligencia-modellt épít. Stuttgartban a Sereact a raktári robotok térbeli tájékozódását és tárgymozgatását segíti, a Zeiss pedig optikai minőségellenőrző robotot fejleszt. Közben a robotika mechanikai oldalán is új ajtók nyílnak az autóipari beszállítók előtt: ha valaki ért a nagy pontosságú alkatrészek gyártásához, akkor ők azok.

Ehhez járul még a védelmi beruházások különleges alapja, amely a következő tíz évben alapvetően formálja majd át a német gazdaságot.

A katonai technológiába fektetett pénzek történelmileg szinte mindig polgári innovációkhoz vezettek. Az internet, a GPS-navigáció, az Apple Siri-je, sőt még a számítógépes egér is államilag támogatott védelmi kutatások melléktermékei voltak.

A védelmi beruházásokat a technológiai haladás, a gazdasági ellenálló képesség és a nemzeti jólét stratégiai eszközeként kell értelmezni

– követelte nemrég a Gazdasági Minisztérium védelmi tanácsadóinak egy csoportja egy stratégiai dokumentumban.

De a hagyományos hadiipari szektoron kívüli vállalatok is profitálnak a folyamatból. Ennek kézzelfogható példája látható a düsseldorf-heerdti Rewe szupermarketben. Itt két robotkar egy fémkonténerben, emberi beavatkozás nélkül készít meleg ételeket – például penne pomodorót frissen reszelt parmezánnal. A CA-1 nevű rendszer az első ilyen automata konyha, amely normál üzemi körülmények között működik. A megoldást a müncheni Circus Group tervezte, és a vállalat már tárgyal a hadseregekkel a CA-1 robusztusabb, tábori konyhákat kiváltó változatáról.

Az erősödő kormányzati szerepvállalás lökhette át a gazdaságot a holtponton

Németország növekvő védelmi beruházásait Friedrich Merz kancellár január 22-én a davosi Világgazdasági Fórumon tartott beszédében is megerősítette. Az ország első embere ezután arról beszélt, hogy Európának a régi gazdasági-politikai befolyásának visszaszerzéséhez gyorsan bővítenie kell védelmi kapacitásait, csökkentenie a külső gazdasági függőségeit és a gazdaságot megbénító szabályozásokat, valamint szorosabbra fűznie az integrációt kereskedelmi és pénzügyi szempontból egyaránt.

A német kormány 2025-ben konkrét intézkedésekkel is igyekezett stimulálni a gazdaságot. A gazdaságélénkítő program részeként Friedrich Merz kormánya 2024-hez képest mintegy másfélszeresére emelte a közvetlen szövetségi beruházások mértékét, amelyek főként az infrastruktúra fejlesztését, a digitalizációt, valamint a zöld átállást támogatták. Szintén érezhető makrogazdasági hatása volt a védelmi kiadások megemelésének, amely a tavalyi évben a tervek alapján GDP 2,4 százalékára emelkedett, 2029-ig pedig eléri annak 3 százalékát.

Mindezek mellett a kormány több kisebb gazdaságélénkítő intézkedésről is döntést hozott (energiaár-támogatás, beruházási adókedvezmény, közszolgáltatási költségátvállalás), amelyek azonban csak 2026. január 1-jén léptek életbe - így hatásuk is csak a következő hónapokban jelentkezik majd.

Az elmúlt hónapok adatai alapján már körvonalazódik, hogy A kormány stratégiai irányváltása és gazdaságélénkítő intézkedései komoly irányváltást indítottak el Németországban, amelynek hatásai a társadalompolitikai kérdésekbe is egyre jobban átgyűrűznek.

Az átalakulás soha nem megy fájdalom nélkül, a folyamat végén azonban egy olyan jövő körvonalazódik, amely sokkal fényesebbnek ígérkezik annál, mint ahogy azt ma sokan gondolják

- zárják cikküket a Handelsblatt közgazdászai.

