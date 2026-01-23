  • Megjelenítés
Elesett az M1-es, torlódás van az M0-áson is
Gazdaság

Elesett az M1-es, torlódás van az M0-áson is

Portfolio
Több hazai közúton torlódásra, terelésre figyelmeztet az Útinform, többek között az M1-esen több helyen és az M0-áson is dugók alakultak ki.

Az M1-es autópályán, a főváros felé vezető oldalon, a tatabányai és a komáromi csomópontok között, az 56-os és a 66-os km közötti szakaszon, - a terelés előtt -, az erős forgalom miatt

torlódásra, helyenként lassú araszolásra kell számítani.

A terelésben, az 54-es km-től a személyautóval közlekedőknek ajánlott az átterelt sávot használni. Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Biatorbágy térségében, a 19-es km-től mozgó terelés mellett a külső sávot zárják, mert az útszéli jelzőtáblákat tisztítják. Időnként lassul, torlódik a forgalom. Az M0-s autóúton, az M1-es autópálya felé, a 40-es km-nél úttartozék karbantartása miatt torlódik a forgalom. Az 1-es főúton, Biatorbágy irányába, egy nyerges vontató rakománya a külső sávra borult. A 12-es km-nél csak a belső sáv járható. A csúszás veszély miatt is óvatosságra intenek itt. Baleset történt a 25-ös főúton, Járdánháza belterületén, a 60-as km-nél a IV. Béla úton. A forgalmat rendőri irányítás mellett félpályán halad. A 32-es főúton, Jánoshida közelében árokba hajtott egy kamion. A 47-es km-nél a műszaki mentés idejére a fél útpályát lezárták.  Az 55-ös főúton, Mórahalom térségében egy személyautó az árokba hajtott. A 17-es km-nél irányonként váltakozva halad a forgalom.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Usakov: Oroszország addig folytatja a háborút Ukrajna ellen, ameddig ez nem teljesül
Hirtelen megfordult Trump véleménye Zelenszkijről, Oroszország elmondta, meddig folytatódnak a harcok – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Egy elvesztegetett évtized után felébredt a tetszhalálból Európa "beteg embere"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility