Elesett az M1-es, torlódás van az M0-áson is

Az M1-es autópályán, a főváros felé vezető oldalon, a tatabányai és a komáromi csomópontok között, az 56-os és a 66-os km közötti szakaszon, - a terelés előtt -, az erős forgalom miatt

torlódásra, helyenként lassú araszolásra kell számítani.

A terelésben, az 54-es km-től a személyautóval közlekedőknek ajánlott az átterelt sávot használni. Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Biatorbágy térségében, a 19-es km-től mozgó terelés mellett a külső sávot zárják, mert az útszéli jelzőtáblákat tisztítják. Időnként lassul, torlódik a forgalom. Az M0-s autóúton, az M1-es autópálya felé, a 40-es km-nél úttartozék karbantartása miatt torlódik a forgalom. Az 1-es főúton, Biatorbágy irányába, egy nyerges vontató rakománya a külső sávra borult. A 12-es km-nél csak a belső sáv járható. A csúszás veszély miatt is óvatosságra intenek itt. Baleset történt a 25-ös főúton, Járdánháza belterületén, a 60-as km-nél a IV. Béla úton. A forgalmat rendőri irányítás mellett félpályán halad. A 32-es főúton, Jánoshida közelében árokba hajtott egy kamion. A 47-es km-nél a műszaki mentés idejére a fél útpályát lezárták. Az 55-ös főúton, Mórahalom térségében egy személyautó az árokba hajtott. A 17-es km-nél irányonként váltakozva halad a forgalom.

