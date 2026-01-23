Az M1-es autópályán, a főváros felé vezető oldalon, a tatabányai és a komáromi csomópontok között, az 56-os és a 66-os km közötti szakaszon, - a terelés előtt -, az erős forgalom miatt
torlódásra, helyenként lassú araszolásra kell számítani.
A terelésben, az 54-es km-től a személyautóval közlekedőknek ajánlott az átterelt sávot használni. Az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Biatorbágy térségében, a 19-es km-től mozgó terelés mellett a külső sávot zárják, mert az útszéli jelzőtáblákat tisztítják. Időnként lassul, torlódik a forgalom. Az M0-s autóúton, az M1-es autópálya felé, a 40-es km-nél úttartozék karbantartása miatt torlódik a forgalom. Az 1-es főúton, Biatorbágy irányába, egy nyerges vontató rakománya a külső sávra borult. A 12-es km-nél csak a belső sáv járható. A csúszás veszély miatt is óvatosságra intenek itt. Baleset történt a 25-ös főúton, Járdánháza belterületén, a 60-as km-nél a IV. Béla úton. A forgalmat rendőri irányítás mellett félpályán halad. A 32-es főúton, Jánoshida közelében árokba hajtott egy kamion. A 47-es km-nél a műszaki mentés idejére a fél útpályát lezárták. Az 55-ös főúton, Mórahalom térségében egy személyautó az árokba hajtott. A 17-es km-nél irányonként váltakozva halad a forgalom.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elesett az M1-es, torlódás van az M0-áson is
Figyelmeztet az Útinform.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
Akkor is készülni kell a válságra, ha épp nincs
Az egyik cég egy átállás során négymillió ügyfél adataival vétett komoly hibát, a másik az eldurvuló energiaárak miatt sodródott bajba, a harmadik pedig a legnagyobb... The post Akkor is ké
Pénzügyi felfordulást okozhat a japán kamatemelés
Trendszerűen emelkednek a hosszú japán hozamok, ami megmozgathatja a világ tőkepiacait. A hosszú állampapírhozamok 2026 elején látványos emelkedésnek indultak Japánban, a 10 éves kötvény ho
Forradalom vagy drága játékszer? Mit kezd a világ a mesterséges intelligencia energiaigényével?
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) használata, sokan az ipari forradalomhoz hasonlítják a mostani helyzetet, akko
