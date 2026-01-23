  • Megjelenítés
Karácsony Gergely: bővül a budapesti rezsitámogatás
Karácsony Gergely: bővül a budapesti rezsitámogatás

Januártól tovább bővül a fővárosi rezsitámogatás rendszere - írta a Facebookon a főpolgármester.

Hat éve indult újra a fővárosi lakásrezsi-támogatás, amely a kerületi támogatásokat kiegészítve nyújt segítséget sok ezer budapestinek a rezsiszámlák kifizetéséhez, és járul hozzá az energiaszegénység enyhítéséhez, a hátralékosság megelőzéséhez - írja bejegyzésében Karácsony Gergely.

A főpolgármester emlékeztet: az árak emelkedése, a megélhetési válság miatt 2022-ben már bővítették és emelték a budapesti rezsitámogatást.

2020 júliusa és tavaly év vége között több mint 46 ezer kérelmet bíráltak el, és összesen több mint 860 millió forint rezsitámogatást adtak a budapestieknek.

Január elsejétől ismét bővítik a rezsitámogatást, és megemelték az összegét is. Támogatás igényelhető a távhő-, ivóvíz-, szennyvízelvezetési, szemétszállítási, gáz- és villamosenergia-szolgáltatás kifizetésére.

Sőt, kiegészítő fűtési támogatás bevezetésével további segítséget igényelhetnek a jogosult budapestiek az október 1. és március 31. közötti fűtési időszakra vonatkozóan,

Karácsony Gergely szerint ez is téma lesz a jövő heti Fővárosi Közgyűlésen.

Az energiaköltségek csökkentését szolgálja a Budapesti Zöld Panelprogram is. Ez a program is új támogatással bővül, segítséget nyújt a felújítási programban részt vevő társasházak alacsonyabb jövedelmű társtulajdonosainak a havi kiadásaik megfizetéséhez. "Budapest szolidáris város" - zárja a posztját a főpolgármester.

