Kijöttek a konjunktúra adatok: kettészakadt Európa

A ma délelőtt publikált friss beszerzésimenedzser-indexek alapján tovább nő a különbség a két legnagyobb euróövezeti gazdaság között: Franciaországban a szolgáltatások gyengülése ismét 50 alá húzta a kompozit mutatót, Németországban viszont a kompozit és a szolgáltatások is erősödtek. Az eurózóna egésze 50 felett maradt, de a vártnál hűvösebb képet mutat, míg az Egyesült Királyságban a szolgáltatói aktivitás látványosan megugrott.

A ma délelőtti friss beszerzésimenedzser-indexek egy elég ismerős európai képet hoztak: Franciaország visszacsúszott, Németország gyorsult, az eurózóna pedig inkább csak tartja magát. A nagy sztori továbbra is a széttartás: miközben Berlinben az üzleti aktivitás bővülése stabilizálódni látszik, Párizsban a szolgáltatások hirtelen fékeztek, és ez rögtön lehúzta az összképet is.

Franciaországban a kompozit mutató 48,6-ra esett az előző 50,0-ról, vagyis a gazdasági aktivitás a bővülés-küszöb alá csúszott, ráadásul a várakozások is inkább 50 körül voltak. A gyenge pont egyértelműen a szolgáltatói oldal: a szolgáltatások 47,9 lett az előző 50,1 után. Közben a feldolgozóipar meglepően jól nézett ki 51,0-val, de ez most kevés volt ahhoz, hogy ellensúlyozza a szolgáltatások visszaesését.

Németország ezzel szemben felfelé lépett: a kompozit 52,5-re emelkedett 51,3-ról, a szolgáltatások 53,3-ra kapaszkodtak 52,7 után. A feldolgozóipar ugyan 48,7-tel még mindig 50 alatt van, de a javulás a korábbi 47,0-hoz képest kézzelfogható. Eurózóna-szinten a kompozit 51,5 maradt, vagyis nincs új lendület; a feldolgozóipar 49,4-re javult 48,8-ról, miközben a szolgáltatások 51,9-re hűltek 52,4 után.

A britek külön fejezet: a szolgáltatószektori bmi 54,3-ra ugrott 51,4-ről, ami már nem egyszerű „kicsit jobb lett”, hanem egyértelmű meglepetés, és a növekedési narratívát rögtön feljebb tolja.

Mit jelent ez?

Piaci olvasatban ez a mix Európában inkább az óvatos EKB-sztorit erősíti, nincs olyan túlmelegedés, ami sürgetné a szigorítást, de a francia gyengeség mellett Németország javul, emiatt a „vágások jönnek mindjárt” típusú narratíva sem annyira magától értetődő.

Az Egyesült Királyság viszont pont az ellenkező irányba mutat: ha a növekedés erősödik, a kamatvágási útvonalat sem lesz olyan könnyű elképzelni.

