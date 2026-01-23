Kiüresedett a régi recept, új stratégiát kell találnia Kelet-Európának

Sok közép-kelet-európai ország függ Németországtól, a gazdasági teljesítményük mégis jelentősen eltér egymástól. Mitől függ, hogy mennyire ellenálló egy gazdaság a német exportveszteséggel szemben?

Mauro Giorgio Marrano: Nem csak arról van szó, hogy egy ország mennyire függ a német gazdaságtól, hanem arról is, hogy összességében mennyire támaszkodik a kivitelre. Vannak országok, ahol az exportveszteséget nagy részben kompenzálta a belföldi kereslet. Ilyen például Horvátország vagy Lengyelország. Ezzel szemben Szlovénia nagyban függ a kiviteltől és kifejezetten Németországtól is, így ott nagyobb a kár.

Gárgyán Eszter: A másik tényező az egyes országok termelési struktúrája. Azt láttuk, hogy például a cseh autóipar sokkal ellenállóbb volt az egész európai szektort sújtó gyengeséggel szemben, mivel náluk inkább a belsőégésű motoros modellek gyártása dominál, nem az elektromosoké. Így a kínai verseny sem érintette őket annyira hátrányosan.

Ez az, amiért a cseh export és ipari teljesítmény relatív erőt mutat a szlovákhoz vagy magyarhoz képest.

Szlovákia jobban ki volt téve az amerikai vámoknak, mivel nagy arányban gyártanak luxusautókat, aminek jelentős részét az USA-ba exportálták. Magyarországon pedig az akkumulátorgyártás nagy súlya és az ezen a területen lévő erős verseny vetette vissza az ipari termelést.

Az erősödő versenyben mekkora problémát jelent, hogy egyre nő a munkaerő költsége a térségben? Hogyan lehet ezt kezelni?

Marrano: Ez egy jelentős középtávú kihívás a régióban. A felzárkózás első fázisában éppen erre a költségelőnyre támaszkodtak, most viszont az a veszély fenyeget, hogy a közepes jövedelmű országok csapdájába ragadnak.

Gárgyán: Szerintem egy fontos tényező ami megváltozott, hogy ezekben az országokban ma már nagyon feszes a munkaerőpiac. A foglalkoztatottság csökken és a népességszám, valamint a munkaképes korú népesség is mérséklődni fog. Nem lesz sok új belépő a munkaerőpiacra, aki hozzájáruljon a gazdasági növekedéshez. Emiatt a fő tényező nem a bérek versenyképessége lesz, mivel a fő cél már nem a több munkahely létrehozása a további munkaerő hiánya miatt. A cél a több érték teremtése a meglévő munkahelyeken. Emiatt a régiónak több beruházásra van szüksége, mind a tőkebefektetések, mind a humán erőforrásokba való befektetés, az oktatás és a kutatás-fejlesztés terén. Ez a kiút, és ez az a lecke, amit a közepes jövedelem csapdáját sikeresen elkerülő országok történetéből meg lehet tanulni.

Marrano:

Amikor az innovációról beszélünk, akkor fontos megjegyezni, hogy nem arról van szó, hogy ezeknek az országoknak kellene a szabadalmak új központjává válnia.

Van amikor elég csupán a technológia átvétele. Persze segít, ha valaki vezeti az innovációt, de ha van egy új technológia, már az átvételével is lehet gazdasági előnyökhöz jutni, főleg, ha az ember az első alkalmazók közt van.

Mi lehetne a közép-kelet-európai régió versenyelőnye, szerepe a globális gazdaságban?

Marrano: Szerintem a Draghi-jelentés azonosította, hogy általánosságban Európában mi hiányzik ahhoz, hogy képesek legyünk versenyezni az USA-val és a világgal. Ugyanezek a következtetések nagyjából érvényesek a térségre is, például szükség lenne a magántőke jobb becsatornázására.

Gárgyán: Egy lehetőség a nearshoring jelensége, tehát hogy a globális ellátási láncok lerövidülnek. Sok cég már nem akar kínai importra támaszkodni, a kereskedelemben egyre inkább teret nyer a protekcionizmus. Az elektromos autók terén már így is bevezettünk vámokat, ezért a kínai vállalatoknak az EU-ban kell gyártaniuk őket. Ez a környezet egyre inkább arra ösztönzi a cégeket, hogy rövidítsék az ellátási láncaikat, és a közép-kelet-európai régió tud ebből profitálni, hiszen relatív értelemben még mindig rendelkezik költségelőnnyel a régió.

Bulgária az év elejétől bevezette az eurót. Mit lehet tanulni a bolgár folyamatból?

Marrano: Még túl korai lenne következtetéseket levonni, de amit általában várunk egy ilyen csatlakozástól, az az, hogy a tranzakciós költségek csökkennek: nem kell majd átváltani a levet euróra. Az emiatt fellépő becsült megtakarítások valójában elég nagyok. Ugyanez igaz az árfolyamkockázat kezelésére is, még ha '97 óta rögzített is volt az árfolyam. Emellett válság esetén plusz védelmet jelent az eurózóna tagjának lenni, ahogy azt a nagy pénzügyi válságban is láttuk.

A horvát euró csatlakozásból pedig az a tanulság, hogy a belépés után a hitelminősítők jobb kategóriába sorolnak át és a kockázati felárak csökkennek, olcsóbbá téve a finanszírozást mind az állam, mind a magánszektor számára. Egy valutához való csatlakozásnál azonban az árak fokozatos konvergenciája is tipikus. Ezért normális, ha ezekben az években kicsit magasabb inflációt látunk: idén például az eurózónában várhatóan két százalék körül alakul majd az áremelkedés üteme, Bulgáriában viszont nem lenne meglepő a 4 százalék feletti átlagos éves infláció, részben átmeneti, részben strukturális tényezőknek köszönhetően.

Akkor nem csak az emberek érzik úgy, hogy emelkednek az árak a csatlakozás miatt – ez Bulgáriában egy gyakori panasz –, hanem tényleg van egy ilyen jelenség?

Különösen a szolgáltatásoknál megfigyelhető az árak konvergenciája. Amiről viszont az emberek panaszkodnak, azok közvetlenül a bevezetés utáni spekulatív áremelések, ezeket a kormányzatnak kell ellenőrzés alatt tartania.

A cseheknek és a lengyeleknek megérné csatlakozni?

Gárgyán: Csehország az az ország, ahol az euró bevezetésének támogatottsága a legalacsonyabb az uniós országok közül. Ennek az az oka, hogy a cseh jegybank a leghitelesebbek közé tartozik. A bevezetés egyik legnagyobb előnye a csatlakozással járó intézményi védelem. Tekintve, hogy a cseh nemzeti bank nagyon prudens az inflációs céljának elérésében, és ezt a piacok is elismerik alacsonyabb kockázati felár formájában, kisebb lenne a csatlakozás előnye. Csehország ráadásul teljes mértékben finanszírozni tudja magát a saját valutájában, nem kell árfolyamkockázattal számolniuk. Az eurózónán kívüli országok számára a csatlakozás másik legnagyobb előnye az árfolyamkockázat megszüntetése lenne, ami a kockázati felárakat is tovább csökkenthetné. Csehország ebből a jelenlegi kedvező kiindulási pozíciója miatt kevesebbet tudna profitálni. Igaz, a finanszírozási költségekben a tavaly októberi választások után, amik növelték a költségvetési kockázatokat, lenne tér csökkenésre.

Marrano: Szerintem nincs is náluk napirenden a kérdés.

Gárgyán: Lengyelország esetében politikai akadályai is vannak ennek, mivel a jelenlegi kormányzat keze erősen meg van kötve az ellenzéki elnök miatt. Magas hiánnyal küzdenek, ami a nemzeti össztermék 7 százalékára rúg és a soron következő, 2027-es választásokig várhatóan csak minimális mértékben csökkenhet. Összességében az euró bevezetése Lengyelországban sincs napirenden.

Magyarország esetében sem, de ez változhat.

Gárgyán: A legnagyobb ellenzéki párt nyilvános nyilatkozatai alapján úgy tűnik, hogy az euró bevezetése az egyik prioritásuk lehetne.

Persze a közös pénzügyek állapotától is függ, hogy mennyire lenne realisztikus egy közeli határidő megjelölése.

Milyen feltételeket kellene Magyarországnak teljesítenie?

Gárgyán: Az inflációt lejjebb kellene szorítani, és a GDP-arányos államadósságot is belátható időn belül a 60 százalékos szint alá kellene csökkenteni. Az európai adósságválság óta az eurózóna szigorúbb, különösen az eladósodottság tekintetében. Bulgáriánál láthattuk, hogy noha egy alacsonyabb jövedelmű ország, az alacsony eladósodottsága és költségvetési deficitje miatt meglehetősen rugalmasan kezelték az árstabilitásra vonatkozó csatlakozási feltételt vele szemben. Magyarország esetében azonban a maastrichti kritériumok egyike sem teljesül jelenleg.

Milyen trendekre érdemes figyelnünk a régióban 2026-ban?

Marrano: Azoknál az országoknál, amik tavaly alulteljesítettek, idén beindulhat a növekedés, többek közt az uniós források fokozott lehívása miatt. Így idén várhatóan 2-3 százalék körüli növekedést tudnak majd felmutatni, ha nem érkezik valamilyen globális külső sokk.

Gárgyán: Emellett a politikai kockázatok is napirenden vannak. Romániában például a kormány elkötelezte magát egy kiigazítási program mellett, de a koalíció nagyon törékeny. Szóval a legnagyobb kockázat, hogy képesek-e tartani a pályát és összetartani a koalíciót. Magyarországon választás jön, ami sok kérdést felvet.

Marrano: Tehát az lesz a kérdés, hogy az eladósodottabb országok milyen lépéseket tesznek az évben – igaz, ez nem csak a régióra, hanem Európára is igaz.

