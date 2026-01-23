  • Megjelenítés
Láthatatlan gyilkos tizedeli Európa legerősebb gazdaságát
Láthatatlan gyilkos tizedeli Európa legerősebb gazdaságát

Portfolio
A német vállalatok bürokratikus terhei továbbra is óriásiak: a Szövetségi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint a jelentési kötelezettségek évente 62,5 milliárd euróba kerülnek a cégeknek, ami ugyan kevesebb a tavalyi 66,6 milliárdnál, de még mindig rendkívül magas összeg - írta a Handelsblatt.

Az adminisztratív kötelezettségek száma is csak alig csökkent: 2025 januárjában 12 364 különféle jelentési előírást tartottak nyilván, szemben az egy évvel korábbi 12 390-nel. Az adatokat a Sahra Wagenknecht Szövetség kérésére hozták nyilvánosságra.

A statisztikai hivatal azoknak az előírásoknak a körét sorolja ide, amelyek adatok beszerzését, továbbítását vagy nyilvántartását írják elő a vállalatok számára. Ilyenek például a környezeti hatásokkal vagy a munkavédelemmel kapcsolatos jelentések. A költségek jelentős része abból adódik, hogy a dolgozóknak munkaidejük egy részét ezeknek az információknak az összeállítására kell fordítaniuk.

A jobbközép–balközép kormánykoalíció vállalása, hogy érdemben csökkenti a bürokráciát, eddig csak korlátozottan teljesült.

Friedrich Merz kancellár már januárban elismerte, hogy a cégekre nehezedő adminisztratív terhek továbbra is túl magasak.

Sahra Wagenknecht, a róla elnevezett párt alapítója a 62,5 milliárd eurós összeget "gazdasági gyilkosnak" nevezte. Hangsúlyozta, hogy bár számos előírás valóban szükséges – például a minimálbér vagy a munkaidő betartására vonatkozó szabályok –, a követelmények jelentős része szerinte felesleges.

Németországnak valódi bürokratairtóra van szüksége

– fogalmazott.

Németország gazdasága 2025-ben két recessziós év után tudott némi növekedést felmutatni, a válságból való végérvényes kilábaláshoz ugyanakkor a szakértők szerint reformok és ösztönző intézkedések sorára lenne még szükség.

