Láthatatlan gyilkos tizedeli Európa legerősebb gazdaságát

Az adminisztratív kötelezettségek száma is csak alig csökkent: 2025 januárjában 12 364 különféle jelentési előírást tartottak nyilván, szemben az egy évvel korábbi 12 390-nel. Az adatokat a Sahra Wagenknecht Szövetség kérésére hozták nyilvánosságra.
A statisztikai hivatal azoknak az előírásoknak a körét sorolja ide, amelyek adatok beszerzését, továbbítását vagy nyilvántartását írják elő a vállalatok számára. Ilyenek például a környezeti hatásokkal vagy a munkavédelemmel kapcsolatos jelentések. A költségek jelentős része abból adódik, hogy a dolgozóknak munkaidejük egy részét ezeknek az információknak az összeállítására kell fordítaniuk.
A jobbközép–balközép kormánykoalíció vállalása, hogy érdemben csökkenti a bürokráciát, eddig csak korlátozottan teljesült.
Friedrich Merz kancellár már januárban elismerte, hogy a cégekre nehezedő adminisztratív terhek továbbra is túl magasak.
Sahra Wagenknecht, a róla elnevezett párt alapítója a 62,5 milliárd eurós összeget "gazdasági gyilkosnak" nevezte. Hangsúlyozta, hogy bár számos előírás valóban szükséges – például a minimálbér vagy a munkaidő betartására vonatkozó szabályok –, a követelmények jelentős része szerinte felesleges.
Németországnak valódi bürokratairtóra van szüksége
– fogalmazott.
Németország gazdasága 2025-ben két recessziós év után tudott némi növekedést felmutatni, a válságból való végérvényes kilábaláshoz ugyanakkor a szakértők szerint reformok és ösztönző intézkedések sorára lenne még szükség.
