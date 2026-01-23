Megjött a jelzés: érkezik a váratlan fordulat az időjárásban

Ahogy arról tegnap is beszámoltunk, az elmúlt időszakban a kontinens keleti felének időjárását egy Szibéria felől Európa belseje felé terjeszkedő anticiklon befolyásolta, mely most kiszorulni látszik Közép-Európa térségéből. Helyét egy északnyugat felől benyúló úgynevezett nyomási teknő, valamint az ebben mozgó több középpontú ciklonrendszer veszi át.

Ennek hatására a mai nap folyamán többfelé alakulhat ki időszakos gyenge vegyes halmazállapotú csapadék, egyes országrészeken akár ónos eső, vagy enyhe havazás is.

Milyen idő lesz a hétvégén?

A Weather on Maps meteorológusai a hétvégi időjárást "ősziesként" jellemezték. Szombaton borult idő várható a Kárpát-medence döntő részén, a Kárpátok északi vonulatainál pedig a vastag felhőzet havazást is hoz majd. Magyarországon az északi országrészben várható némi csapadék.

Kép forrása: Weather on Maps

Vasárnap már az egész Kárpát-medencében a borult, sötét idő lesz jellemző, és folytatódik a lassú melegedés.

Az előrejelzésük szerint a hó olvadásnak indul szombaton, amelyet vasárnap a hazánkba érkező eső is elősegít majd.

Időjárás szombaton

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton jellemzően erősen felhős vagy borult idő valószínű rövidebb felszakadozásokkal, de főként a Dél-Alföldön hosszabb időre is kisüthet a nap. Délig az északkeleti megyékben még valószínű kisebb eső, ónos eső, ezt követően késő délutántól délnyugat felől érkezik csapadékzóna, amely

zömmel esőt, de este a nyugati határvidéken néhol ónos esőt is hoz majd.

Kép forrása: HungaroMet

A déli, délkeleti szél a Dunántúl egyes részein és délkeleten megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0, +6 Celsius-fok között alakul, de a szelesebb vagy naposabb tájakon néhány fokkal melegebb is lehet.

Szombatra három megyére az

ónos eső miatt figyelmeztetést is kiadott a meteorológiai szolgálat.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás vasárnap

Vasárnap reggel párás, ködös, illetve kevésbé felhős területek egyaránt lesznek Magyarországon, a nap későbbi óráiban azonban mindenhol beborul az ég. Reggel északkelet felé egy csapadéktömb elhagyja az országot, amelyben eső, ónos eső egyaránt előfordulhat, majd

késő délelőttől délnyugat felől egyre többfelé ered el az eső.

Kép forrása: HungaroMet

Az Alpokalján estefelé havas eső is lehet. A délkeleti, keleti szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet reggel -5, +1, kora délután 1-9 Celsius-fok között alakul.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio