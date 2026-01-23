  • Megjelenítés
Megjött a jelzés: érkezik a váratlan fordulat az időjárásban
Gazdaság

Megjött a jelzés: érkezik a váratlan fordulat az időjárásban

Portfolio
Őszies időjárási körülmények várnak Magyarországra az előttünk álló hétvégén. A Weather on Maps Facebook-bejegyzése szerint borongós, esős és a korábbi, meglehetősen hűvös időszakhoz képest enyhébb idő lesz a jellemző. A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint szombat reggelig többfelé alakulhat ki ónos eső is, miközben a csúcshőmérséklet már az ország döntő részén 0 fok felett alakul majd. Vasárnap hasonlóan enyhébb időjárás mellett újabb csapadékzóna érkezik majd, amely többfelé hoz ónos esőt, illetve esőt.

Ahogy arról tegnap is beszámoltunk, az elmúlt időszakban a kontinens keleti felének időjárását egy Szibéria felől Európa belseje felé terjeszkedő anticiklon befolyásolta, mely most kiszorulni látszik Közép-Európa térségéből. Helyét egy északnyugat felől benyúló úgynevezett nyomási teknő, valamint az ebben mozgó több középpontú ciklonrendszer veszi át.

Kapcsolódó cikkünk

Figyelem, érkezik az ónos eső! - Térképen mutatjuk a veszélyeztetett országrészeket

Ennek hatására a mai nap folyamán többfelé alakulhat ki időszakos gyenge vegyes halmazállapotú csapadék, egyes országrészeken akár ónos eső, vagy enyhe havazás is.

Milyen idő lesz a hétvégén?

A Weather on Maps meteorológusai a hétvégi időjárást "ősziesként" jellemezték. Szombaton borult idő várható a Kárpát-medence döntő részén, a Kárpátok északi vonulatainál pedig a vastag felhőzet havazást is hoz majd. Magyarországon az északi országrészben várható némi csapadék.

csapadék-eső-havazás-időjárás-előrejelzés
Kép forrása: Weather on Maps

Vasárnap már az egész Kárpát-medencében a borult, sötét idő lesz jellemző, és folytatódik a lassú melegedés.

Még több Gazdaság

Annyira megdrágult az egyik alapélelmiszer Magyarországon, hogy vizsgálat indult

Bejelentették: nagy autóalkatrészgyár jön Magyarországra, kilencmilliárdot fizet az állam

Extrém időjárás: több település szinte megközelíthetetlenné vált, nem járnak a buszok

Az előrejelzésük szerint a hó olvadásnak indul szombaton, amelyet vasárnap a hazánkba érkező eső is elősegít majd.

Időjárás szombaton

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton jellemzően erősen felhős vagy borult idő valószínű rövidebb felszakadozásokkal, de főként a Dél-Alföldön hosszabb időre is kisüthet a nap. Délig az északkeleti megyékben még valószínű kisebb eső, ónos eső, ezt követően késő délutántól délnyugat felől érkezik csapadékzóna, amely

zömmel esőt, de este a nyugati határvidéken néhol ónos esőt is hoz majd.

Kép forrása: HungaroMet

A déli, délkeleti szél a Dunántúl egyes részein és délkeleten megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0, +6 Celsius-fok között alakul, de a szelesebb vagy naposabb tájakon néhány fokkal melegebb is lehet.

Szombatra három megyére az

ónos eső miatt figyelmeztetést is kiadott a meteorológiai szolgálat.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás vasárnap

Vasárnap reggel párás, ködös, illetve kevésbé felhős területek egyaránt lesznek Magyarországon, a nap későbbi óráiban azonban mindenhol beborul az ég. Reggel északkelet felé egy csapadéktömb elhagyja az országot, amelyben eső, ónos eső egyaránt előfordulhat, majd

késő délelőttől délnyugat felől egyre többfelé ered el az eső.

Kép forrása: HungaroMet

Az Alpokalján estefelé havas eső is lehet. A délkeleti, keleti szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet reggel -5, +1, kora délután 1-9 Celsius-fok között alakul.

Kapcsolódó cikkünk

Évek óta nem látott hóvihar készülődik: kilőhetnek a gázárak

A dunai jégzajlásnak van egy ritkán emlegetett, ám súlyos következménye

Megérkezett az előrejelzés: jön a fordulat Magyarország időjárásában

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egy elvesztegetett évtized után felébredt a tetszhalálból Európa "beteg embere"
Usakov: Oroszország addig folytatja a háborút Ukrajna ellen, ameddig ez nem teljesül
Figyelem, érkezik az ónos eső! - Térképen mutatjuk a veszélyeztetett országrészeket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility