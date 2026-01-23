Megjött a jelzés: érkezik a váratlan fordulat az időjárásban

Ahogy arról tegnap is beszámoltunk, az elmúlt időszakban a kontinens keleti felének időjárását egy Szibéria felől Európa belseje felé terjeszkedő anticiklon befolyásolta, mely most kiszorulni látszik Közép-Európa térségéből. Helyét egy északnyugat felől benyúló úgynevezett nyomási teknő, valamint az ebben mozgó több középpontú ciklonrendszer veszi át.
Ennek hatására a mai nap folyamán többfelé alakulhat ki időszakos gyenge vegyes halmazállapotú csapadék, egyes országrészeken akár ónos eső, vagy enyhe havazás is.
Milyen idő lesz a hétvégén?
A Weather on Maps meteorológusai a hétvégi időjárást "ősziesként" jellemezték. Szombaton borult idő várható a Kárpát-medence döntő részén, a Kárpátok északi vonulatainál pedig a vastag felhőzet havazást is hoz majd. Magyarországon az északi országrészben várható némi csapadék.
Vasárnap már az egész Kárpát-medencében a borult, sötét idő lesz jellemző, és folytatódik a lassú melegedés.
Az előrejelzésük szerint a hó olvadásnak indul szombaton, amelyet vasárnap a hazánkba érkező eső is elősegít majd.
Időjárás szombaton
A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton jellemzően erősen felhős vagy borult idő valószínű rövidebb felszakadozásokkal, de főként a Dél-Alföldön hosszabb időre is kisüthet a nap. Délig az északkeleti megyékben még valószínű kisebb eső, ónos eső, ezt követően késő délutántól délnyugat felől érkezik csapadékzóna, amely
zömmel esőt, de este a nyugati határvidéken néhol ónos esőt is hoz majd.
A déli, délkeleti szél a Dunántúl egyes részein és délkeleten megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0, +6 Celsius-fok között alakul, de a szelesebb vagy naposabb tájakon néhány fokkal melegebb is lehet.
Szombatra három megyére az
ónos eső miatt figyelmeztetést is kiadott a meteorológiai szolgálat.
Időjárás vasárnap
Vasárnap reggel párás, ködös, illetve kevésbé felhős területek egyaránt lesznek Magyarországon, a nap későbbi óráiban azonban mindenhol beborul az ég. Reggel északkelet felé egy csapadéktömb elhagyja az országot, amelyben eső, ónos eső egyaránt előfordulhat, majd
késő délelőttől délnyugat felől egyre többfelé ered el az eső.
Az Alpokalján estefelé havas eső is lehet. A délkeleti, keleti szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet reggel -5, +1, kora délután 1-9 Celsius-fok között alakul.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Egyre csak hízik az európai fegyvergyártó, a haditengerészeti szektorra vetettek szemet
Felvásárlásokban is gondolkoznak.
Amerika ellensége: egy feltétellel jöhetnek ide az Atomenergia‑ügynökség emberei
Mohamed Eszlámi beszélt erről.
Új kőkorszakba lépett az építőipar - ez a cég lehet a nagy nyertes
A Reneszánsz Kőfaragó Zrt. tulajdonosait kérdeztük.
Elönti a világot a "jégbe zárt tűz" - rekord közeli hullám érkezik 2026-ban
A bőség éve lehet az LNG-piacon.
Annyi a lopás, hogy új rendszert vezet be a brit Tesco
Ez megkönnyíti a rendőrség munkáját is.
Nagyot esett az Intel árfolyama - Elfogytak a szerverchipek az AI-láz közepén
A kilátások is gyengébbek a vártnál.
Megtalálhatták az oroszok, mivel tudják kivédeni az ukránok zavarását
Két lehetséges megoldás is felmerült.
Hamarosan új világ a Fednél: nemsokára kiderül, ki az új főnök
Napokon belül dönt Trump.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Akkor is készülni kell a válságra, ha épp nincs
Az egyik cég egy átállás során négymillió ügyfél adataival vétett komoly hibát, a másik az eldurvuló energiaárak miatt sodródott bajba, a harmadik pedig a legnagyobb... The post Akkor is ké
Pénzügyi felfordulást okozhat a japán kamatemelés
Trendszerűen emelkednek a hosszú japán hozamok, ami megmozgathatja a világ tőkepiacait. A hosszú állampapírhozamok 2026 elején látványos emelkedésnek indultak Japánban, a 10 éves kötvény ho
Forradalom vagy drága játékszer? Mit kezd a világ a mesterséges intelligencia energiaigényével?
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) használata, sokan az ipari forradalomhoz hasonlítják a mostani helyzetet, akko
Használtpiac: vajon racionális választás?
A használt eszközök vásárlása sokunk számára magától értetődő, másoknak pedig egyáltalán nem opció. Általában a költségelőny miatt jön szóba egyáltalán, de sokan vannak, akiknek a
Problémás zöldítés: a grandpuits-i olajfinomító esete
A francia TotalEnergies 2020-ban úgy döntött, hogy karbonsemlegessé teszi a Grandpuits-Gargenville olajfinomítót.
Már minden bank ad legalább 200 ezer Ft-ot az Otthon Start mellé ajándékba
Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást - azaz ajándékpénzt - a verseny odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább
Energiatároló pályázat: 5 gyakori kérdés válaszokkal
A Jedlik tároló pályázat (Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára - 2025/MA/TAROLO/01) kapcsán visszatérően ugyanazok a gyakorlati kérdések m
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.