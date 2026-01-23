Mikor lesznek hosszú hétvégék és ünnepnapok 2026-ban?

A 2026-os év kedvezőbb a hosszú hétvégék szempontjából
A 2026-os munkarend a hosszú hétvégék tekintetében jelentős javulást hoz a tavalyi évhez képest. Míg 2025-ben mindössze öt hosszú hétvége volt, addig
2026-ban hét alkalommal pihenhetünk legalább három egymást követő napot.
Az ünnepnapok 2026-ban szerencsésebben esnek a hét napjaira, ami több összefüggő szabadnapot eredményez.
A hosszú hétvégék 2026-os eloszlása egyenletes az év során. Az első négynapos pihenőre rögtön január elején, Újévkor került sor, míg az év utolsó hosszú hétvégéje karácsonykor lesz esedékes.
Hány napos hosszú hétvégék lesznek 2026-ban?
2026-ban 3 darab háromnapos és 4 darab négynapos hosszú hétvége lesz. Ötnapos vagy hatnapos hosszú hétvége idén nem lesz, ellentétben a tavalyi évvel, amikor karácsonykor ötnapos pihenőre került sor. A négynapos hosszú hétvégék száma eggyel nőtt 2025-höz képest, a háromnapos hosszú hétvégéké pedig kettővel.
Háromnapos hosszú hétvégék 2026-ban
A háromnapos hosszú hétvégék 2026-ban a tavaszi és őszi időszakra koncentrálódnak. Májusban két ilyen alkalom is lesz, ami kedvező a tavaszi kikapcsolódást tervezőknek.
Háromnapos hosszú hétvége lesz 2026-ban
- május 1-3. között, a munka ünnepe alkalmából, péntektől vasárnapig,
- május 23-25. között pünkösdkor, szombattól hétfőig, valamint
- október 23-25. között az 1956-os forradalom ünnepén, péntektől vasárnapig.
Négynapos hosszú hétvégék 2026-ban
A négynapos hosszú hétvégék 2026-ban négy alkalommal teszik lehetővé a hosszabb pihenést. Ezek az év elején, tavasszal, nyár végén és karácsonykor esedékesek.
Négynapos hosszú hétvége lesz 2026-ban
- január 1-4. között újév alkalmából, csütörtöktől vasárnapig,
- április 3-6. között húsvétkor, péntektől hétfőig,
- augusztus 20-23. között az államalapítás ünnepekor, csütörtöktől vasárnapig, valamint
- december 24-27. között karácsonyi hosszú hétvége, csütörtöktől vasárnapig.
Mikor van húsvét 2026-ban?
Húsvét 2026-ban április első hétvégéjére esik. Nagypéntek április 3-án, húsvétvasárnap április 5-én, húsvéthétfő pedig április 6-án lesz. Ez azt jelenti, hogy április 3. és 6. között négynapos húsvéti hosszú hétvége várható 2026-ban.
Milyen napra esik karácsony 2026-ban?
Karácsony 2026-ban csütörtöki és pénteki napokra esik. December 24., Szenteste szerdai nap lesz, december 25. csütörtök, december 26. pedig péntek. A karácsonyi hosszú hétvége így december 24-től 27-ig, azaz csütörtöktől vasárnapig tart majd.
Fontos tudni, hogy
2026 december 24. nem munkaszüneti nap hivatalosan.
A szerdai Szenteste pihenőnapját december 12-én, szombaton kell ledolgozni.
Mikor lesz szombati munkanap 2026-ban?
2026-ban 3 szombati munkanappal kell számolni, ami megegyezik a 2025-ös évben ledolgozott mennyiséggel. Az első szombati munkanap január 10-én volt, amely a szilveszteri hosszú hétvégét kompenzálta. A második augusztus 8-án lesz az augusztus 20-ai négynapos hosszú hétvége miatt. A harmadik szombati munkanap december 12-ére esik, ekkor dolgozzuk le a december 24-ei pihenőnapot.
A nemzeti ünnepek 2026-os eloszlása
A magyar nemzeti ünnepek közül 2026-ban március 15-e vasárnapra esik. Ez azt jelenti, hogy márciusban nem lesz hosszú hétvége, és a munkavállalók nem kapnak plusz szabadnapot. Október 23-a pénteki napra esik, így háromnapos hosszú hétvége várható az 1956-os forradalom emléknapján.
Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a csütörtökre esik 2026-ban. A pénteki áthidaló nap miatt négynapos hosszú hétvége lesz, amelyhez a már említett augusztus 8-ai szombati munkanap kapcsolódik.
Mikor lesz mindenszentek 2026-ban?
Idén a mindenszentek (november 1.) vasárnapra esik. Emiatt nem lesz külön munkaszüneti nap és háromnapos hosszú hétvége sem ebből az alkalomból. Halottak napja november 2-án, hétfőn lesz, azonban az nem számít piros betűs ünnepnek, így nem munkaszüneti nap. A temetőlátogatást és a halottak napi megemlékezést a hétvégi napokra lehet időzíteni.
Szilveszter és újév a 2026-2027-es fordulón
Szilveszter, azaz december 31. 2026-ban csütörtöki napra esik. Ez a nap hivatalosan nem munkaszüneti nap Magyarországon. Az új évet azonban mindenképpen szabadnappal kezdhetjük, mivel 2027. január 1-je, újév napja péntekre esik és piros betűs ünnepnapnak számít.
Munkaszüneti napok teljes listája 2026-ban
Magyarországon a Munka törvénykönyve alapján 11 munkaszüneti nap van évente. A 2026-os munkaszüneti napok közül többet is érdemes előre betervezni a szabadságoláskor. A legkedvezőbb időpontok azok, amikor a munkaszüneti nap hétköznapra esik és így hosszú hétvégét eredményez.
A munkaszüneti napok 2026-ban az alábbiak:
- Január 1. - Újév (csütörtök)
- Március 15. - Az 1848-as forradalom ünnepe (vasárnap)
- Április 3. - Nagypéntek (péntek)
- Április 6. - Húsvéthétfő (hétfő)
- Május 1. - A munka ünnepe (péntek)
- Május 25. - Pünkösdhétfő (hétfő)
- Augusztus 20. - Az államalapítás ünnepe (csütörtök)
- Október 23. - Az 1956-os forradalom ünnepe (péntek)
- November 1. - Mindenszentek (vasárnap)
- December 25. - Karácsony első napja (csütörtök)
- December 26. - Karácsony második napja (péntek)
Hány hosszú hétvége lesz 2026-ban?
Összesen 7 hosszú hétvége lesz 2026-ban Magyarországon.
Hány naposak lesznek a hosszú hétvégék 2026-ban?
3 darab háromnapos és 4 darab négynapos hosszú hétvége lesz. Ötnapos hosszú hétvége nem lesz idén.
Mikor lesz húsvét 2026-ban?
Húsvét április 3-6. között lesz. Nagypéntek április 3-án, húsvétvasárnap 5-én, húsvéthétfő 6-án.
Milyen napra esik karácsony 2026-ban?
December 25. csütörtökre, december 26. péntekre esik. Szenteste (december 24.) szerda lesz.
Mikor lesznek a négynapos hosszú hétvégék 2026-ban?
Január 1-4. (újév), április 3-6. (húsvét), augusztus 20-23. (államalapítás), december 24-27. (karácsony).
Mikor lesznek a háromnapos hosszú hétvégék 2026-ban?
Május 1-3. (munka ünnepe), május 23-25. (pünkösd), október 23-25. (forradalom ünnepe).
Hány szombati munkanap lesz 2026-ban?
3 szombati munkanappal kell számolni.
Mikor lesz szombati munkanap 2026-ban?
Január 10., augusztus 8. és december 12.
Milyen napra esik március 15. 2026-ban?
Vasárnapra, így nem lesz plusz szabadnap és hosszú hétvége sem márciusban.,
Milyen napra esik október 23. 2026-ban?
Péntekre, így háromnapos hosszú hétvége lesz.
Mikor lesz mindenszentek 2026-ban?
November 1-je vasárnapra esik, ezért nem lesz külön hosszú hétvége belőle.
Milyen napra esik szilveszter 2026-ban?
December 31. csütörtökre esik, de ez nem munkaszüneti nap.
Hány munkaszüneti nap van 2026-ban?
11 munkaszüneti nap van, ahogy minden évben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
