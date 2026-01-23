  • Megjelenítés
Pillanatok alatt zuhant be a dolgozók száma Magyarországon
Gazdaság

Pillanatok alatt zuhant be a dolgozók száma Magyarországon

Portfolio
A tavalyi év utolsó három hónapjában tovább folytatódott a foglalkoztatottak számának csökkenése. A munkanélküliség alakulásával viszont nincs gond, ami azt jelzi, hogy nem feltétlenül ciklikus, hanem sokkal inkább demográfiai problémáról van szó.

Október és december között sem állt meg a foglalkoztatottság csökkenő trendje. A foglalkoztatottak átlagos létszáma (a 15–74 évesek körében) 4 millió 642 ezer fő volt, mely 46 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől.

Utoljára 4 éve, a Covid-válságból való kilábalás időszakában láttunk ilyen alacsony foglalkoztatási szintet.

Már az előző hónapokban is érdemben mérséklődött a foglalkoztatottak száma, ami most folytatódott. Nemcsak az összes foglalkoztatott létszámában látunk csökkenést, hanem az elsődleges munkaerőpiac (a külföldön dolgozó magyarokat és a közmunkásokat levonva) is gondban van.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 457 ezer fő dolgozott, mely 58 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől.

Még több Gazdaság

750 ezer forint fölé ugrott a bruttó átlagbér

Újra itt a hó: havazás és fagyott eső jöhet ma több helyen Magyarországon

Feszült helyzetben tartotta a kamatdöntő ülését a japán jegybank

Mindeközben a munkanélküliségben nem láthatóak ilyen kedvezőtlen trendek. A 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 213 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Ez nem jelent érdemi változást az előző hónapokhoz képest.

mnéldec
  • A munkakeresés átlagos időtartama 12,7 hónapot vett igénybe,
  • a munkanélküliek 39,1%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást,
  • miközben 36,2%-uk már legalább egy éve nem talált munkát.

Összességében az látszik, hogy a a foglalkoztatás jelentős visszaesése mögött elsősorban demográfiai tényezők húzódnak meg, ezen beül is a munkaképes korú népességnek a csökkenése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fejlesztési adókedvezmény 2026

2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Közel 4 éves csúcsára erősödött a forint!
Nagyot fordult a világ, jót mentek a tőzsdék
Évek óta nem látott hóvihar készülődik: kilőhetnek a gázárak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility