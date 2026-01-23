Pillanatok alatt zuhant be a dolgozók száma Magyarországon

A tavalyi év utolsó három hónapjában tovább folytatódott a foglalkoztatottak számának csökkenése. A munkanélküliség alakulásával viszont nincs gond, ami azt jelzi, hogy nem feltétlenül ciklikus, hanem sokkal inkább demográfiai problémáról van szó.

Október és december között sem állt meg a foglalkoztatottság csökkenő trendje. A foglalkoztatottak átlagos létszáma (a 15–74 évesek körében) 4 millió 642 ezer fő volt, mely 46 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől.

Utoljára 4 éve, a Covid-válságból való kilábalás időszakában láttunk ilyen alacsony foglalkoztatási szintet.

Már az előző hónapokban is érdemben mérséklődött a foglalkoztatottak száma, ami most folytatódott. Nemcsak az összes foglalkoztatott létszámában látunk csökkenést, hanem az elsődleges munkaerőpiac (a külföldön dolgozó magyarokat és a közmunkásokat levonva) is gondban van.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 457 ezer fő dolgozott, mely 58 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől.

Mindeközben a munkanélküliségben nem láthatóak ilyen kedvezőtlen trendek. A 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 213 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Ez nem jelent érdemi változást az előző hónapokhoz képest.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,7 hónapot vett igénybe,

a munkanélküliek 39,1%-a 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást,

miközben 36,2%-uk már legalább egy éve nem talált munkát.

Összességében az látszik, hogy a a foglalkoztatás jelentős visszaesése mögött elsősorban demográfiai tényezők húzódnak meg, ezen beül is a munkaképes korú népességnek a csökkenése.

