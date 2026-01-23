Spéci akkumulátorok kifejlesztésén dolgoznak a Debreceni Egyetemen

A projekt középpontjában álló cink-levegő akkumulátorok nagy fajlagos energiájuk, biztonságos működésük, környezetbarát jellegük és alacsony költségük révén a jövő egyik ígéretes energiatároló megoldásai lehetnek.
Az újratölthető cink-levegő akkumulátorok széles körű alkalmazását ugyanakkor még számos műszaki és anyagtudományi kihívás akadályozza
- jelezték.
A Debreceni Egyetem kutatócsoportja az elmúlt években jelentős eredményeket ért el a környezetbarát cink-levegő cellák fejlesztésében. A most induló projekt célja ezen eredmények továbbfejlesztése, különös tekintettel az akkumulátorok elektródáinak és szeparátor membránjainak fejlesztésére, valamint a teljesítmény javítására - ismertették.
Az elért eredmények várhatóan hozzájárulnak a fenntartható, biztonságos és hosszú élettartamú energiatároló rendszerek fejlesztéséhez - mutatott rá a DE közleménye.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiüresedett a régi recept, új stratégiát kell találnia Kelet-Európának
Elfogyott a munkaerő-tartalék.
Elindult az MVM legújabb beruházása Tiszaújvárosban
31 MW-nyi energiatároló épül.
Durva ítéletet hozott az Európai Bíróság: azonnal változtatnia kell a magyar kormánynak, különben napi bírság jöhet
A különadók elleni precedens értékű döntést hoztak Luxemburgban.
Nagy emelkedés jöhet a magyarok egyik legnépszerűbb részvényénél
Döntő napok előtt állunk.
Amerikai különmegbízott döbbenetes víziót vázolt fel: így alakítanák át teljesen a háború sújtotta térséget
Akadnak kétségek afelől, hogy ez megvalósítható-e.
Megkezdődtek a titkos béketárgyalások? Moszkva meglepő bejelentést tett az utolsó pillanatban
Mégis mi történik Abu-Dzabiban?
Trónfosztás az állampapíroknál, egy korszak most lezárult
Átvette az abszolút vezetést a Fix Magyar Állampapír.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
Akkor is készülni kell a válságra, ha épp nincs
Az egyik cég egy átállás során négymillió ügyfél adataival vétett komoly hibát, a másik az eldurvuló energiaárak miatt sodródott bajba, a harmadik pedig a legnagyobb... The post Akkor is ké
Pénzügyi felfordulást okozhat a japán kamatemelés
Trendszerűen emelkednek a hosszú japán hozamok, ami megmozgathatja a világ tőkepiacait. A hosszú állampapírhozamok 2026 elején látványos emelkedésnek indultak Japánban, a 10 éves kötvény ho
Forradalom vagy drága játékszer? Mit kezd a világ a mesterséges intelligencia energiaigényével?
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) használata, sokan az ipari forradalomhoz hasonlítják a mostani helyzetet, akko
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!