Spéci akkumulátorok kifejlesztésén dolgoznak a Debreceni Egyetemen
Spéci akkumulátorok kifejlesztésén dolgoznak a Debreceni Egyetemen

MTI
Cink-levegő akkumulátorok fejlesztésén dolgoznak a Debreceni Egyetem (DE) kutatói: a hároméves projekt megvalósításához csaknem 400 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Alap) pályázatán.
A projekt középpontjában álló cink-levegő akkumulátorok nagy fajlagos energiájuk, biztonságos működésük, környezetbarát jellegük és alacsony költségük révén a jövő egyik ígéretes energiatároló megoldásai lehetnek.

Az újratölthető cink-levegő akkumulátorok széles körű alkalmazását ugyanakkor még számos műszaki és anyagtudományi kihívás akadályozza

- jelezték.

A Debreceni Egyetem kutatócsoportja az elmúlt években jelentős eredményeket ért el a környezetbarát cink-levegő cellák fejlesztésében. A most induló projekt célja ezen eredmények továbbfejlesztése, különös tekintettel az akkumulátorok elektródáinak és szeparátor membránjainak fejlesztésére, valamint a teljesítmény javítására - ismertették.

Az elért eredmények várhatóan hozzájárulnak a fenntartható, biztonságos és hosszú élettartamú energiatároló rendszerek fejlesztéséhez - mutatott rá a DE közleménye.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

