Túl kevés a gyerek, nagy változások jöhetnek a 12. kerületi óvodákban

A kihívás hátteréről a poszt kifejti:

az elmúlt években a kerületben csökkent az óvodákba beiratkozó kisgyermekek száma, miközben az intézmények működtetésének költségei folyamatosan emelkednek.

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az idei évben az óvodák és bölcsődék dologi és személyi kiadásai növekedtek, miközben a központi támogatás a gyermeklétszám csökkenése miatt 230 millió forinttal csökkent.

A poszt szerint az önkormányzat célja a demográfiai tendenciákat figyelembe véve egy újraszervezett, szakszerű, gyermekbarát és hosszú távon fenntartható óvodai rendszer kialakítása.

Ez egy olyan intézményrendszer létrehozását takarja, amely

gazdaságilag fenntartható,

racionális,

ugyanakkor képes magas színvonalú ellátást biztosítani minden gyermek számára.

Az átalakítás során kiemelten reagálnának a speciális nevelési igényű (SNI) gyermekek számának növekedésére, megfelelő szakmai háttér és feltételek biztosításával. A célkitűzések között szerepel az is, hogy

a pedagógusok számára modern, kiszámítható és stabil munkakörülményeket teremtsenek.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a terület áttekintése, az adatok összegyűjtése és a szakértők bevonása már megtörtént, a részletes felülvizsgálat most indul. Döntéshozatal legkésőbb márciusban várható, a változások pedig 2026 szeptemberétől lépnek hatályba. Az idei óvodai felvételek már ehhez az irányhoz igazodva történnek majd.

A poszt hangsúlyozza: a társadalmi és szakmai egyeztetés folyamatos, és egy konszenzuális folyamatnak a része.

