Túl kevés a gyerek, nagy változások jöhetnek a 12. kerületi óvodákban
Gazdaság

Portfolio
Az önkormányzat a kerületi óvodák kihasználatlansága miatt egy felülvizsgálatot tervez - közölte a Facebookon a hegyvidéki önkormányzat vezetése.

A kihívás hátteréről a poszt kifejti:

az elmúlt években a kerületben csökkent az óvodákba beiratkozó kisgyermekek száma, miközben az intézmények működtetésének költségei folyamatosan emelkednek.

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az idei évben az óvodák és bölcsődék dologi és személyi kiadásai növekedtek, miközben a központi támogatás a gyermeklétszám csökkenése miatt 230 millió forinttal csökkent.

A poszt szerint az önkormányzat célja a demográfiai tendenciákat figyelembe véve egy újraszervezett, szakszerű, gyermekbarát és hosszú távon fenntartható óvodai rendszer kialakítása.

Ez egy olyan intézményrendszer létrehozását takarja, amely

  • gazdaságilag fenntartható,
  • racionális,
  • ugyanakkor képes magas színvonalú ellátást biztosítani minden gyermek számára.

Az átalakítás során kiemelten reagálnának a speciális nevelési igényű (SNI) gyermekek számának növekedésére, megfelelő szakmai háttér és feltételek biztosításával. A célkitűzések között szerepel az is, hogy

a pedagógusok számára modern, kiszámítható és stabil munkakörülményeket teremtsenek.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a terület áttekintése, az adatok összegyűjtése és a szakértők bevonása már megtörtént, a részletes felülvizsgálat most indul. Döntéshozatal legkésőbb márciusban várható, a változások pedig 2026 szeptemberétől lépnek hatályba. Az idei óvodai felvételek már ehhez az irányhoz igazodva történnek majd.

A poszt hangsúlyozza: a társadalmi és szakmai egyeztetés folyamatos, és egy konszenzuális folyamatnak a része.

