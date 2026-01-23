  • Megjelenítés
Újra itt a hó: havazás és fagyott eső jöhet ma több helyen Magyarországon
Újra itt a hó: havazás és fagyott eső jöhet ma több helyen Magyarországon

Portfolio
Északon, északkeleten inkább hó, délebbre viszont ónos eső, fagyott eső jöhet ma, ahol nem fagy, ott pedig eső valószínű - írja Facebook-posztjában a HungaroMet.

Ma inkább csak átmeneti szakadozás lehet a felhőzetben. Időszakosan előfordulhat gyenge intenzitású, vegyes halmazállapotú csapadék:

  • északon, északkeleten inkább hó,
  • délebbre viszont ónos eső, fagyott eső,
  • a fagypont feletti részeken kisebb eső valószínű;
  • késő estétől északkeleten intenzívebbé válhat a csapadéktevékenység (az enyhülés hatására ekkor már arrafelé is ónos eső, fagyott eső, eső lesz a jellemző).
havazas ho
Forrás: HungaroMet Facebook-oldala

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

