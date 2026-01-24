Életveszélyessé vált a Balaton jege, többször is riasztani kellett a tűzoltókat

Az enyhülő időjárásban folyamatosan olvad a természetes vizek jege, így életveszélyes azon tartózkodni. A tűzoltókat a Balatonon három, a Zagyván egy esetben riasztották jégről mentéshez.

Siófok térségében egy 51 éves nő került bajba pénteken, délután fél kettő körül. A Balaton jegén korcsolyázott, nagyjából fél kilométerre a parttól, amikor egy rianások által szabdalt, egyenetlen jégfelületre ért, és elvesztette az egyensúlyát. A baleset során egyik lábával beszakadt a jégbe, a bokája pedig eltört.

Alig egy órával később, nagyjából negyed háromkor újabb eset történt Fonyód közelében. A Panoráma strand térségében egy 17 éves fiatal szakadt be a jégbe, körülbelül egy kilométerre a parttól. Anyja még ki tudta húzni fiát a jeges vízből, amelybe derékig merült, de a veszélyes rianások miatt nem mertek elindulni vissza a part felé.

Balatonfenyvesen tragikus kimenetelű eset is történt. Egy border collie a parttól mintegy fél kilométerre szakadt át a jégen, majd a víz alá került. Nem találta meg azt a nyílást, ahol beszakadt. Gazdája azonnal értesítette a tűzoltókat, akik a mentés érdekében feltörték a jeget, de az állat életét már nem sikerült megmenteni.

Aki ellátogat befagyott állóvizeinkhez, kalkuláljon a rosszabb látási viszonyokkal, közlekedjünk óvatosan, de figyeljünk a tavakon megjelent rianásokra, repedésekre is!

- írja a HungaroMet szombat reggeli jelentésében. (A rianás a befagyott állóvizek (tavak) jégrétegében keletkező hosszú, vonalszerű repedés vagy hasadás.) Az előrejelzés-szerint bár jelenleg a Dunántúl továbbra is fagyos, ma több helyen is 0 fok felé emelkedhet a hőmérséklet.

A hétvégére tervezett Balaton-átcsúszást is elhalasztották, miután Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának vezetője egy videóban elmondta: a Balaton jege az alapos bejárás és mintavételek alapján jelenleg sehol nem alkalmas az egyéni vagy csoportos átcsúszásra.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás