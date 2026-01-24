Keményen beszólt Trumpnak az amerikai hatalom vezetője, 100 százalékos vámokat kapott válaszul

Trump a közösségi médiában közzétett bejegyzésében Mark Carney kanadai miniszterelnököt gúnyosan "Carney kormányzónak" nevezte. Ezzel korábbi kijelentésére utalt, amelyben azt mondta: Kanadát az Egyesült Államok 51. tagállamává tenné.

Kína elevenen felfalja Kanadát, teljesen bekebelezi, beleértve a vállalkozásaik, társadalmi szövetük és általános életmódjuk lerombolását

– írta Trump. Hozzátette:

ha Kanada megállapodást köt Pekinggel, azonnal 100 százalékos vámot vet ki minden, az amerikai piacra érkező kanadai termékre.

A fenyegetés különösen éles fényben tűnik fel annak tükrében, hogy Kína és Kanada múlt héten átfogó egyezményt írt alá a kereskedelmi korlátok csökkentéséről. Carney pénteken Pekingben találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel – nyolc év után először járt kanadai kormányfő a kínai fővárosban.

A megállapodás értelmében Kína mérsékli a kanadai repcére kivetett vámokat. Kanada cserébe 49 ezer kínai elektromos autót enged be piacára mintegy 6 százalékos vámtétellel, eltörölve a korábbi 100 százalékos pótlékot. Kína emellett vízummentességet biztosít a kanadai állampolgároknak.

Az aláírás után Carney a davosi Világgazdasági Fórumon éles hangú beszédet mondott. Trump nevét nem említette, de a nagyhatalmak kényszerítő politikája ellen emelt szót. Elítélte a vámok zsarolásként, a pénzügyi infrastruktúra kényszerítő eszközként, az ellátási láncok pedig kihasználható sebezhetőségként való alkalmazását.

Trump válaszul azzal vádolta Kanadát, hogy hálátlan az amerikai katonai védelemért, és kijelentette: az ország "az Egyesült Államoknak köszönheti a létezését". Carney ezt határozottan visszautasította. Az amerikai elnök egyúttal visszavonta Kanada meghívását az úgynevezett Béketanácsba, alig egy héttel azután, hogy Carney csatlakozott a testülethez.

A washingtoni és az ottawai kormány viszonya Trump visszatérése óta folyamatosan romlik. Az amerikai elnök vámintézkedései széles körű felháborodást váltottak ki Kanadában: sokan bojkottálják az amerikai termékeket, és lemondják egyesült államokbeli utazásaikat.

Kanada, amely hagyományosan az Egyesült Államokkal bonyolította kereskedelme nagy részét, most agresszívan keresi az új partnereket Európában és Ázsiában. Többek között Kínával és Indiával épít kapcsolatokat – olyan országokkal, amelyekkel Carney elődje, Justin Trudeau kormánya még nyíltan konfrontálódott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images