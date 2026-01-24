  • Megjelenítés
Megjött a figyelmeztetés: el kell kerülni a befagyott Balatont!
Gazdaság

Megjött a figyelmeztetés: el kell kerülni a befagyott Balatont!

Portfolio
Az enyhülő időjárás miatt olvad a természetes vizek jege, ezért életveszélyes a jégen tartózkodni, a Balatonon jelenleg négy helyen szabad korcsolyázni - közölte az operatív törzs szombaton.

Tájékoztatásuk szerint a Balatonon jelenleg csak négy helyen, a keszthelyi Városi Strandon, a balatonfüredi Esterházy Strandon, a balatongyöröki Községi Strandon, illetve a zánkai Központi Strandon szabad korcsolyázni.

Az Operatív Törzs mindenkit arra kér, hogy természetes vizeknél csak a kijelölt területen menjen a jégre.

Kizárólag nappal, jó látási viszonyok között, a part közelében szabad a jégen tartózkodni! A Balaton jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. Ezek a területek életveszélyesek! - hangsúlyozták.

Azt írták, egyedül senki ne menjen természetes víz jegére, a társaság minden tagjánál legyen feltöltött mobiltelefon. Amennyiben a jégen ropogást, recsegést hallanak, azonnal hasaljanak le, hogy nagyobb testfelülettel legyenek a jégen, ezzel is csökken a veszélye, hogy beszakad. Próbáljanak a part felé hason csúszva eljutni.

Még több Gazdaság

Keményen beszólt Trumpnak az amerikai hatalom vezetője, 100 százalékos vámokat kapott válaszul

Újabb reakció Zsiday Viktor felvetésére - „Az adórendszerhez nyúlni nem kell félnetek, jó lesz”

Megdöbbentő terv látott napvilágot: így szorítaná sarokba Trump ősi ellenségét

Kiemelték: ha a jég beszakad, kíséreljenek meg hassal felfeküdni a vízre és mellúszással ráúszni a part felőli jégre. Amikor a környezetükben valaki a jeges vízbe esik, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot!

A Portfolio olvasóinak tapasztalatai és közösségi médiában terjedő beszámolók alapján egy-egy népszerűbb balatoni partszakaszon egyszerre több százan tartózkodtak a jégen. Sokan korcsolyával, mások sétáltak, gyerekekkel, kutyákkal, szánkókkal. A jég minősége azonban már szombat nap közben is nagyon változatos volt, egyes helyeken veszélyesen buckás, máshol nagyon kásás, ahol a korcsolya éle el is tud akadni. A korábban kialakult rianások valóban befagytak sok helyen, és ezek természetes akadályokat képeznek az arra járók, illetve arra korcsolyázók előtt.

Bagyó Sándor, a vízimentők vezetője kiemelte, hogy a befagyott rianások azért is nagyon veszélyesek, mert itt a jég nagyon vékony, könnyen beszakadhat.

A szakértő kiemeli, hogy lehetőleg csak olyan területeken merészkedjük a vízre, ahol egyébként is ismerjük a terepet, ne menjünk olyan részekre, ahol a víz mély.

Az időjárás-előrejelzések a vasárnapi napra is pluszokat mondanak, így a jég tovább olvadhat, és a minősége sem lesz már olyan. Ezért érdemes a Balatonhoz érkezés előtt tájékozódni a hivatalos oldalakon és csatornákon, valamint akár az erre a célra létrejött Facebook-csoportokban. De ahogy hallható, a hivatalos hatóság sem ajánlja a jég látogatását.

Kapcsolódó cikkünk

Kiadták a riasztást, ismét jön az ónos eső Magyarországon

Életveszélyessé vált a Balaton jege, többször is riasztani kellett a tűzoltókat

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Olyan fegyverrel támadta Ukrajnát Oroszország, amire még nem volt példa - Ettől még saját szövetségesei is dühbe gurulhatnak
Véget értek a béketárgyalások, Oroszország félelmetes Cirkon rakétákkal bombázza Ukrajnát - Háborús híreink szombaton
Jön a hatalmas vihar, havat, jeget és rettenetes hideget hozhat magával Amerikába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility