Megjött a figyelmeztetés: el kell kerülni a befagyott Balatont!

Az enyhülő időjárás miatt olvad a természetes vizek jege, ezért életveszélyes a jégen tartózkodni, a Balatonon jelenleg négy helyen szabad korcsolyázni - közölte az operatív törzs szombaton.

Tájékoztatásuk szerint a Balatonon jelenleg csak négy helyen, a keszthelyi Városi Strandon, a balatonfüredi Esterházy Strandon, a balatongyöröki Községi Strandon, illetve a zánkai Központi Strandon szabad korcsolyázni.

Az Operatív Törzs mindenkit arra kér, hogy természetes vizeknél csak a kijelölt területen menjen a jégre.

Kizárólag nappal, jó látási viszonyok között, a part közelében szabad a jégen tartózkodni! A Balaton jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. Ezek a területek életveszélyesek! - hangsúlyozták.

Azt írták, egyedül senki ne menjen természetes víz jegére, a társaság minden tagjánál legyen feltöltött mobiltelefon. Amennyiben a jégen ropogást, recsegést hallanak, azonnal hasaljanak le, hogy nagyobb testfelülettel legyenek a jégen, ezzel is csökken a veszélye, hogy beszakad. Próbáljanak a part felé hason csúszva eljutni.

Kiemelték: ha a jég beszakad, kíséreljenek meg hassal felfeküdni a vízre és mellúszással ráúszni a part felőli jégre. Amikor a környezetükben valaki a jeges vízbe esik, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot!

A Portfolio olvasóinak tapasztalatai és közösségi médiában terjedő beszámolók alapján egy-egy népszerűbb balatoni partszakaszon egyszerre több százan tartózkodtak a jégen. Sokan korcsolyával, mások sétáltak, gyerekekkel, kutyákkal, szánkókkal. A jég minősége azonban már szombat nap közben is nagyon változatos volt, egyes helyeken veszélyesen buckás, máshol nagyon kásás, ahol a korcsolya éle el is tud akadni. A korábban kialakult rianások valóban befagytak sok helyen, és ezek természetes akadályokat képeznek az arra járók, illetve arra korcsolyázók előtt.

Bagyó Sándor, a vízimentők vezetője kiemelte, hogy a befagyott rianások azért is nagyon veszélyesek, mert itt a jég nagyon vékony, könnyen beszakadhat.

A szakértő kiemeli, hogy lehetőleg csak olyan területeken merészkedjük a vízre, ahol egyébként is ismerjük a terepet, ne menjünk olyan részekre, ahol a víz mély.

Az időjárás-előrejelzések a vasárnapi napra is pluszokat mondanak, így a jég tovább olvadhat, és a minősége sem lesz már olyan. Ezért érdemes a Balatonhoz érkezés előtt tájékozódni a hivatalos oldalakon és csatornákon, valamint akár az erre a célra létrejött Facebook-csoportokban. De ahogy hallható, a hivatalos hatóság sem ajánlja a jég látogatását.

