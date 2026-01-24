Megjött a figyelmeztetés: el kell kerülni a befagyott Balatont!

Tájékoztatásuk szerint a Balatonon jelenleg csak négy helyen, a keszthelyi Városi Strandon, a balatonfüredi Esterházy Strandon, a balatongyöröki Községi Strandon, illetve a zánkai Központi Strandon szabad korcsolyázni.
Az Operatív Törzs mindenkit arra kér, hogy természetes vizeknél csak a kijelölt területen menjen a jégre.
Kizárólag nappal, jó látási viszonyok között, a part közelében szabad a jégen tartózkodni! A Balaton jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. Ezek a területek életveszélyesek! - hangsúlyozták.
Azt írták, egyedül senki ne menjen természetes víz jegére, a társaság minden tagjánál legyen feltöltött mobiltelefon. Amennyiben a jégen ropogást, recsegést hallanak, azonnal hasaljanak le, hogy nagyobb testfelülettel legyenek a jégen, ezzel is csökken a veszélye, hogy beszakad. Próbáljanak a part felé hason csúszva eljutni.
Kiemelték: ha a jég beszakad, kíséreljenek meg hassal felfeküdni a vízre és mellúszással ráúszni a part felőli jégre. Amikor a környezetükben valaki a jeges vízbe esik, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot!
A Portfolio olvasóinak tapasztalatai és közösségi médiában terjedő beszámolók alapján egy-egy népszerűbb balatoni partszakaszon egyszerre több százan tartózkodtak a jégen. Sokan korcsolyával, mások sétáltak, gyerekekkel, kutyákkal, szánkókkal. A jég minősége azonban már szombat nap közben is nagyon változatos volt, egyes helyeken veszélyesen buckás, máshol nagyon kásás, ahol a korcsolya éle el is tud akadni. A korábban kialakult rianások valóban befagytak sok helyen, és ezek természetes akadályokat képeznek az arra járók, illetve arra korcsolyázók előtt.
Bagyó Sándor, a vízimentők vezetője kiemelte, hogy a befagyott rianások azért is nagyon veszélyesek, mert itt a jég nagyon vékony, könnyen beszakadhat.
A szakértő kiemeli, hogy lehetőleg csak olyan területeken merészkedjük a vízre, ahol egyébként is ismerjük a terepet, ne menjünk olyan részekre, ahol a víz mély.
Az időjárás-előrejelzések a vasárnapi napra is pluszokat mondanak, így a jég tovább olvadhat, és a minősége sem lesz már olyan. Ezért érdemes a Balatonhoz érkezés előtt tájékozódni a hivatalos oldalakon és csatornákon, valamint akár az erre a célra létrejött Facebook-csoportokban. De ahogy hallható, a hivatalos hatóság sem ajánlja a jég látogatását.
Címlapkép forrása: Portfolio
Váratlan fordulat: a brit miniszterelnök legnagyobb riválisa épp most jelentkezett be a parlamentbe
Elvileg nem akarja kitúrni Stramert.
Két hete mutattuk, máris 58 százalékot szárnyalt ez a részvény – De a java még csak most jön!
Düböröghet tovább a rakéta.
Megsemmisült az orosz csodafegyver: a szakértő elárulta, miért jelent ez hatalmas csapást az ellenségnek
Lassan a háború kabalájává válnak a szörnyszülöttek.
Irán háttérbe szorulása lehet a kulcs Szíria és az EU új szövetségéhez
Gazdasági lehetőség vagy geopolitikai illúzió?
Kiadták a riasztást, ismét jön az ónos eső Magyarországon
Mutatjuk az érintett térségeket.
A győzelem kapujában az orosz hadsereg - Képes lesz-e Moszkva elfoglalni a stratégiai fontosságú területet?
Egyre közelebb Vlagyimir Putyin vágya.
Brutális orosz támadás érte Ukrajnát, az ország 80 százaléka sötétségbe borulhat
Kritikus helyzetben az energiaellátás.
Keményen beszólt Trumpnak az amerikai hatalom vezetője, 100 százalékos vámokat kapott válaszul
Nem késett sokat az USA első emberének reakciója.
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
Elévült tartozás törlése
Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh
Békesség helyett a nyílt konfrontáció lett a fő elv Trumppal
Botrányokból és kemény szóváltásokból nem volt hiány az 56. davosi Világgazdasági Fórumon. Trump megosztotta közösségi platformján Macron privát üzeneteit, egy dán képviselő elküldte
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.