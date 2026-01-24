  • Megjelenítés
FONTOS Ukrajna uniós csatlakozása még gyorsított eljárásban is egy évtizedbe telhet
Orbán Anita lesz a Tisza Párt külügyi vezetője
Orbán Anita lesz a Tisza Párt külügyi vezetője

A TISZA párt bemutatta "második nagy igazolását", dr. Orbán Anitát, aki londoni felsővezetői pozícióból tért haza, hogy a párt kormányzati felkészülésének külpolitikai irányítását vezesse. A tapasztalt diplomata és energiabiztonsági szakértő kiemelkedő nemzetközi üzleti karriert tudhat maga mögött - jelentette be Magyar Péter a Facebookon.

A TISZA új külügyi vezetője egyszerre látott rá belülről a diplomáciára, a kül- és energiapolitikára, valamint a nemzetközi nagyvállalatok döntéshozatalára

- írta Magyar Péter a bejelentésében.

A berettyóújfalui származású dr. Orbán Anita pályafutását Németországban kezdte, majd az Egyesült Államokban folytatta tanulmányait. Több jeles eredményt is elért: ő lett az első magyar, aki a bostoni Fletcher Schoolon, az Egyesült Államok legrégebbi diplomáciai akadémiáján szerzett doktori fokozatot, továbbá ő az egyetlen magyar diplomata, akinek tudományos könyve az Egyesült Államokban jelent meg.

2010 és 2015 között, a második és harmadik Orbán-kormány idején Magyarország energiabiztonsági utazó nagyköveteként tevékenykedett. Felszólalt az Európai Parlamentben és az amerikai kongresszusban is, az Egyesült Államokban a visegrádi országok képviseletét látta el.

Diplomáciai pályafutását követően 2015 és 2020 között az amerikai cseppfolyósított földgáz szektorban dolgozott: előbb a világ második legnagyobb cseppfolyósított földgázvállalatánál, a Cheniere-nél, majd a Tellurian nevű startupnál, ahol a közép-európai, délkelet-ázsiai és észak-afrikai piacokért felelt.

2021 és 2023 között a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettesi pozícióját töltötte be.

Ezt követően a Vodafone Global igazgatójaként dolgozott Londonban egészen mostani hazatéréséig.

Szakmai pályafutása során újságíróként is tevékenykedett: a Heti Válasz külpolitikai rovatának vezetője volt.

Címlapkép forrása: Facebook

