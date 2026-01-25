Életveszélyes a Balaton és a Velencei-tó jege, már tilos rámenni!

Életveszélyes, ezért mától tilos a jégre rámenni a Balaton teljes területén – írta vasárnap Facebook -oldalán Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter. Az operatív törzs már szombaton figyelmeztetett, hogy érdemes elkerülni a jeget az olvadás miatt.

Az elmúlt napok enyhülése után életveszélyessé vált a Balaton jege, ezért vasárnaptól tilos rámenni. Erre figyelmeztet Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is. Szombaton a vízimentők és az Országos Mentőszolgálat is arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyors olvadás miatt életveszélyes lehet a jég,

vasárnaptól pedig hivatalosan is megtiltották a korcsolyázást.

Ennek ellenére az MTI vasárnapi fotói alapján még mindig sokan a tó jegére merészkedtek.

Nem csak a Balatont érinti a tiltás, vasárnap reggel Gárdony polgármestere is arról posztolt, hogy az olvadás miatt vékonyodik a jég. Eötvös Pál Árpád Facebook-posztja szerint most 10-11 centiméteres a jég a tavon, ami miatt tilos és életveszélyes arra rámenni.

Életveszélyes a jégen tartózkodni, az enyhülő időjárásban olvad a természetes vizek jege, ezért senki ne menjen a jégre - figyelmeztetett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője vasárnap. Mukics Dániel az MTI-nek elmondta: a természetes vizek jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. Ezért mindenki kerülje a természetes vizek jegét.