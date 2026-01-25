  • Megjelenítés
Életveszélyes a Balaton és a Velencei-tó jege, már tilos rámenni!
Gazdaság

Életveszélyes a Balaton és a Velencei-tó jege, már tilos rámenni!

Portfolio
Életveszélyes, ezért mától tilos a jégre rámenni a Balaton teljes területén – írta vasárnap Facebook -oldalán Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter. Az operatív törzs már szombaton figyelmeztetett, hogy érdemes elkerülni a jeget az olvadás miatt.

Az elmúlt napok enyhülése után életveszélyessé vált a Balaton jege, ezért vasárnaptól tilos rámenni. Erre figyelmeztet Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is. Szombaton a vízimentők és az Országos Mentőszolgálat is arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyors olvadás miatt életveszélyes lehet a jég,

vasárnaptól pedig hivatalosan is megtiltották a korcsolyázást.

Ennek ellenére az MTI vasárnapi fotói alapján még mindig sokan a tó jegére merészkedtek.

Nem csak a Balatont érinti a tiltás, vasárnap reggel Gárdony polgármestere is arról posztolt, hogy az olvadás miatt vékonyodik a jég. Eötvös Pál Árpád Facebook-posztja szerint most 10-11 centiméteres a jég a tavon, ami miatt tilos és életveszélyes arra rámenni.

Még több Gazdaság

Lecsapott a hóvihar Amerikára: százezrek áram nélkül, káosz a reptereken

Megjött az előrejelzés: egyelőre nem tér vissza a fagy és a hó Magyarországra

Kiakadtak a demokraták, jöhet az újabb kormányzati leállás Amerikában

Életveszélyes a jégen tartózkodni, az enyhülő időjárásban olvad a természetes vizek jege, ezért senki ne menjen a jégre - figyelmeztetett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője vasárnap. Mukics Dániel az MTI-nek elmondta: a természetes vizek jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég. Ezért mindenki kerülje a természetes vizek jegét.  

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

Holdblog

No landing, just Greenlanding

Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Zabolátlanul pörög a Trump-tornádó – Önként és dalolva eldobta az egyik leghatásosabb fegyverét Washington?
Elismerte Kijev: katasztrófa szélére került Ukrajna - Célt ért az oroszok folyamatos bombázása
Jön a hatalmas vihar, havat, jeget és rettenetes hideget hozhat magával Amerikába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility