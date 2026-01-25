Lecsapott a hóvihar Amerikára: százezrek áram nélkül, káosz a reptereken

A meteorológusok szerint a hó, az ónos eső és

az életveszélyes hideg vasárnaptól a jövő hétig végigsöpör az ország keleti kétharmadán.

Donald Trump elnök szombaton szövetségi katasztrófahelyzetet hirdetett tizenkét államban, köztük Virginiában, Georgiában és Texasban. A Truth Social oldalon közzétett bejegyzésében arra kérte az embereket, hogy maradjanak biztonságban, és lehetőség szerint meleg helyen.

Összesen tizenhét állam és a szövetségi főváros, Washington DC rendkívüli időjárási vészhelyzetet hirdetett. Kristi Noem belbiztonsági miniszter a szombati sajtótájékoztatóján óvatosságra intette a lakosságot.

"Nagyon hideg lesz. Mindenkit arra biztatunk, hogy töltsön fel üzemanyagból és élelmiszerből" – mondta Noem, hozzátéve, hogy a közműszolgáltatók folyamatosan dolgoznak az áramszolgáltatás mielőbbi helyreállításán.

Az áramkimaradások száma folyamatosan nő: vasárnap reggel Mississippiben és Texasban egyaránt mintegy 100 ezer háztartás maradt áram nélkül. Az Energiaügyi Minisztérium szombaton rendkívüli intézkedésként engedélyezte, hogy Texas tartalék áramforrásokat vessen be az adatközpontokban és más kulcsfontosságú létesítményekben az áramszünetek hatásának mérséklésére.

A FlightAware oldal összesítése szerint már szombaton mintegy 4000 repülőjáratot töröltek az időjárás miatt, vasárnap pedig további 9600 járat eshet ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images