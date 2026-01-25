Mi köze a régi akkumulátoroknak a topfutballhoz? Nagyon is sok!

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az energiatároló-telepítési boomot a legnagyobb időjárásfüggő megújulóenergia-kapacitással rendelkező országok vezethetik, mint például Hollandia, amely északi fekvése ellenére az Európai Unióban a legnagyobb egy főre jutó naperőmű-kapacitást mondhatja magáénak, emellett jelentős szélerőmű-állománnyal is rendelkezik. A németalföldi ország az akkumulátoros energiatárolók telepítését is alaposan felpörgette, és itt jött létre Európa legnagyobb, újrafelhasznált villanyautó-akkumulátorokból álló, nem ipari célú energiatároló rendszere is. A nap- és szélenergiát a tárolással kombináló rendszer az amszterdami Johan Cruijff ArenA ellátását szolgálja, amely nem csak100%-ban „zöld” labdarúgó-mérkőzések megtartását teszi lehetővé, de a helyi hálózat kiegyensúlyozását is segíti.

Az időjárásfüggő megújuló energiaforrások terjedése mára világszerte olyan szintet ért el, hogy elengedhetetlenné vált az ingadozó termelésüket kiegyensúlyozó megoldások széles körű, tömeges alkalmazása, ami a klímacélok eléréséhez szükséges további térnyerésükhöz is szükséges. Ezek, a villamosenergia-hálózat rugalmasságát növelő technológiák és alkalmazások közül napjainkban az energiatárolók a legfontosabbak, ezen belül pedig az akkumulátoros energiatároló rendszerek rendelkeznek a legerősebb momentummal.

Az akkumulátorok technológiai fejlődésének köszönhetően

a technológia már egyértelműen piacérett,

és az elmúlt időszak áresését követően költségek tekintetében is egyre versenyképesebb, ezzel együtt térnyerésükhöz ma még sokszor támogatások szükségesek.

Az akkumulátoros energiatároló rendszerek fejlettsége és penetrációja jelenleg nagyjából ott tart, ahol a napelemeké elterjedésük kezdeti fázisában, ennek megfelelően valószínűleg nem túlzás azt állítani, hogy egy globális akku-telepítési boom új korszakának kapujában állunk. A fentiek miatt a trendet a legnagyobb napelemes beépített teljesítőképességgel rendelkező olyan országoknak kell vezetniük, mint például Hollandia, amely északi fekvése ellenére a világ egyik, az Európai Unióban pedig a legnagyobb egy főre jutó naperőmű-kapacitást mondhatja magáénak.

A 18 milliós népességű Hollandia körülbelül 26 gigawattos (GW) naperőmű-, és 12 GW-ot meghaladó szélerőmű-kapacitással rendelkezik (összevetésül, a valamivel több mint fele akkora lakosságú, de több mint kétszer akkor alapterületű, jobb nap- és (szárazföldi) szélenergia-termelő földrajzi adottságokkal rendelkező Magyarországon ugyanezek a mutatók megközelítőleg 8,5 GW és 0,325 GW).

A megújuló potenciál fokozott mértékű kiaknázása számos előnnyel jár a németalföldi országnak: a klímaváltozást és az egészséget, illetve a környezetet közvetlenül károsító emisszió csökkenését; az energiafüggetlenség erősödését, valamint nem utolsó sorban a villamosenergia-költségek mérséklődését. Emellett azonban Magyországon is jól ismert hálózati, illetve rendszerszintű kihívásokat is okoz: időjárásfüggő jellege miatt a termelés bizonyos mértékig kiszámíthatatlan, emellett az elosztó hálózatban feszültségtartási és áramlási-torlódási problémák jelentkeznek.

Ezek kezelése érdekében Hollandia az akkumulátoros energiatárolók telepítését is alaposan felpörgette. A holland akkumulátor-kapacitás 2025-ben több mint megkétszereződött, és az év végén a 3 gigawattórát (GWh) közelítette; Magyarország esetében hivatalos összesített kapacitásadat nem ismert, de a 160,9 megawattos (MW) 2025 év végi teljesítményadathoz az akkuk néhány órás ciklusidejére tekintettel ennél jóval kisebb érték tartozhat. A növekedést a háztartási méretű szegmens hajtja, de a közmű célú és az egyéb ipari, illetve szolgáltatási szektorba tartozó holland vállalatok is jelentős akkumulátor-telepítéseket hajtanak végre.

Mindezt jól szemlélteti, hogy

Hollandiában telepítették Európa legnagyobb olyan, újrafelhasznált akkumulátorokból álló energiatároló rendszerét, amely egy kereskedelmi/szolgáltatási célú épületben működik.

Ez az épület az AFC Ajax labdarúgócsapatának és a holland válogatottnak otthont adó, illetve számos rendezvény színhelyéül szolgáló amszterdami Johan Cruijff ArenA.

A turisták, illetve érdeklődők számára rendszeresen tartott stadiontúrák alkalmával nem csak az öltözőkbe, a játékoskijáróba vagy a pálya szélére lehet eljutni, de a létesítmény energiatároló rendszere is testközelből megszemlélhető. Az elektromágneses sugárzásra érzékeny eszközöket, például a szállodai szobákba bejutást biztosító mágneskártyákat azonban érdemes az akkumulátorteremtől távol tartani, mert a sugárzás használhatatlanná teheti ezeket, amint azt a cikk szerzője is megtapasztalta egy tanulmányúton.

A céltól függően 56-71 ezer fő befogadására alkalmas aréna 1996-ban készült el, mint az első, behúzható tetővel rendelkező nagy európai stadion. Az eredetileg az Amsterdam ArenA nevet viselő, a legendás játékos halálát követően 2018-ban átkeresztelt létesítmény üzemeltetőinek egyik fő célja, hogy a stadion teljes mértékben zöldenergiával üzemeljen - a célt pedig időszakosan már képesek is elérni.

A stadion energiafelhasználását érdemben csökkentették energiahatékonysági fejlesztésekkel (például LED-es fénytechnika - gyepvilágításra is történő - alkalmazásával), emellett a tetőszerkezetre 2014-ben egy több mint 4 200 modulból álló, 3 MW-os napelemes rendszert telepítettek, továbbá egy helyi napelempark, és egy közeli szélturbina is a létesítmény energiaigényeit szolgálja.

Az újabb nagy lépést a cél felé az jelentette, hogy a stadion energetikai struktúráját

2018-ban egy 3 MW teljesítményű, 2,8 MWh kapacitású akkumulátoros energiatároló rendszerrel egészítették ki,

amely 148 darab használt, Nissan Leaf típusú elektromos autóból kiszerelt lítiumion-akkuból, illetve az Eaton energiamenedzsment rendszeréből áll.

A több mint 10 éves várható élettartamú rendszert elsősorban vészhelyzeti áramellátásra alkalmazták áramkimaradások alkalmával, mérsékelve a dízelgenerátorok használatát. Emellett az amszterdami villamosenergia-hálózathoz is kapcsolódva az elektromos rendszer stabilitását növelő szolgáltatásokat is nyújt, szükség esetén a hálózatba táplálva vagy onnan felvéve energiát.

A beruházás egyúttal jó példát szolgáltat a villanyautókban már nem kellően hatékony használt akkumulátorok újrahasználatára is.

A tárolórendszer kapacitását 2024-ben egy második, új egységgel 8,6 MWh-ra növelték,



ezzel lehetővé téve, hogy az itt megrendezett futballmérkőzések és koncertek energiaigényét akár teljes egészében zöldenergiával fedezzék.

Erre első alkalommal 2024. augusztus 11-én került sor, amikor is az Ajax és az SC Heerenveen közötti Eredivisie-mérkőzés 100%-ban nap- és szélenergia felhasználásával került lebonyolításra a stadionban. A mérkőzés alatt egyebek mellett a stadion, illetve a játékoskijárók világítását, a liftek és sörcsapok, valamint a parkolóban található (V2G-re is alkalmas) e-töltők működését is kizárólag tiszta energia fedezte.

Bár a meccset nem este, hanem délután játszották, ezzel együtt az egész futballvilág számára jelentős fenntarthatósági mérföldkőnek számít, amelyet azóta újabb "zöld" összecsapások és egyéb események követtek. Az aréna vezetőségének távlatibb célja, hogy 2030-ban már képesek legyenek nettó pozitív karbonmérlegű eseményeket is megrendezni.

A Johan Cruijff ArenA példáját világszerte egyre több helyen követik, és egyre több futballaréna épít ki megújuló energiaforrásokra, elsősorban napelemeken alapuló saját energiarendszert, amely rövidebb-hosszabb ideig a hálózattól független energiaellátást is képes biztosítani a létesítményeknek.

A rendszer rendelkezésre állási idejének, illetve a hálózati stabilitás fokozása érdekében ezek mind gyakrabban már akkumulátoros energiatároló egységeket is magukba foglalnak, mint például a Borussia Dortmund vagy az Udinese stadionjai.

Címlapkép forrása: Marcel van Dorst/EYE4images/NurPhoto via Getty Images