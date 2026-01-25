  • Megjelenítés
Riasztó figyelmeztetés érkezett a világ egyik legnagyobb repülőgépgyártójától
Riasztó figyelmeztetés érkezett a világ egyik legnagyobb repülőgépgyártójától

Portfolio
Az Airbus vezérigazgatója szerint a vállalatnak gyorsan alkalmazkodnia kell az erősödő geopolitikai kockázatokhoz, miután az amerikai protekcionizmus és az amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek tavaly jelentős logisztikai és pénzügyi károkat okoztak a cégnek.

Guillaume Faury, az Airbus vezérigazgatója belső levélben figyelmeztette a vállalat dolgozóit, hogy fel kell készülniük az új geopolitikai környezethez való alkalmazkodásra. A repülőgépgyártó szerint

a változó nemzetközi helyzet már most is érezhető logisztikai és pénzügyi következményekkel jár.

A múlt héten kiadott feljegyzésben Faury nem nevezte meg konkrétan az említett geopolitikai kockázatokat. A vezérigazgató szerint a kereskedelmi nyomás már eddig is "jelentős károkat okozott logisztikai és pénzügyi téren". Faury emlékeztetett rá, hogy tavaly áprilisban Donald Trump amerikai elnök átfogó vámokat jelentett be, amire válaszul Kína korlátozta a ritkaföldfémek exportját.

Washington később átmenetileg befagyasztotta a motorok és más kulcsfontosságú alkatrészek Kínába irányuló kivitelét. Ezeket a kínai C919-es repülőgéphez használják, de amerikai alkatrészekre a Kínában összeszerelt Airbus-gépeknek is szükségük van.

A repülőgépipar ugyan részleges mentességet kapott az amerikai vámok alól,

a fennmaradó korlátozások azonban így is jelentős terhet rónak az ágazatra.

A kereskedelmi zavarok ellenére Faury gratulált a cégcsoport mintegy 160 ezer munkavállalójának a 2025-ben elért, összességében "jó eredményekhez".

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy muszáj levonni a tanulságokat a vállalat eddigi legnagyobb, novemberi visszahívásából, amely egy szoftverfrissítést érintett. Néhány nappal később az Airbus a hibás törzslemezek miatt kénytelen volt csökkenteni szállítási céljait, pénzügyi célkitűzéseit azonban fenntartotta – részben a kereskedelmi költségcsökkentési program eredményeinek köszönhetően.

Szigorúbban kell kezelnünk rendszereinket és termékeinket"

– fogalmazott Faury, utalva arra, hogy a minőségbiztosítás és a kockázatkezelés tovább erősítésére lesz szükség.

A vezérigazgató szerint a járvány utáni időszakban ugyan javultak az ellátási láncok, de továbbra is akadnak fennakadások.

A legkomolyabb nehézségeink a Pratt & Whitney és a CFM motorjaival voltak"

– írta, jelezve, hogy a hajtóműgyártók késései és technikai problémái még mindig érezhetően korlátozzák a termelést.

Faury közölte, hogy az évtized hátralévő részében a nyereségesség javítása és pénzügyi tartalékok felhalmozása lesz a fókuszban.

Erre azért is szükség van, mert az Airbus és a Boeing már a következő nagy repülőgép-fejlesztési versenyre készül.

A vezérigazgató szerint a 2030-as éveket az A320-as utódjának fejlesztése fogja meghatározni, amely az évtized második felében állhat majd szolgálatba. A Boeing várhatóan hasonló ütemezést követ, így kiélezett versenyre lehet számítani a közepes hatótávú gépek piacán.

A 2020-as évek második felében elengedhetetlen a nyereséges növekedés elérése: valóban olimpiai formában kell megközelítenünk ezt a döntő időszakot"

– írta Faury az alkalmazottaknak, jelezve, hogy a következő évek teljesítménye alapozza meg az Airbus pozícióját a következő generációs repülőgépek piacán.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

