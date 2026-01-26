  • Megjelenítés
Egy európai országban már megtörtént: a mesterséges intelligencia több munkahelyet vesz el, mint hoz létre
Gazdaság

Egy európai országban már megtörtént: a mesterséges intelligencia több munkahelyet vesz el, mint hoz létre

Portfolio
Az Egyesült Királyságban a mesterséges intelligencia jelenleg több munkahely megszűnéséhez vezet, mint amennyit teremt. A munkahelyek megszűnésének üteme sokkal gyorsabb, mint más fejlett gazdaságokban – derül ki a Morgan Stanley friss kutatásából.

A felmérés szerint a brit cégek nettó 8 százalékos létszámcsökkenésről számoltak be az elmúlt egy évben. Ez a legmagasabb érték a vizsgált országok – Németország, az Egyesült Államok, Japán és Ausztrália – között, és nagyjából a kétszerese a nemzetközi átlagnak – tudósított a Bloomberg.

A kutatás olyan vállalatokra fókuszált, amelyek legalább egy éve használnak mesterséges intelligenciát, öt ágazatban: a kiskereskedelemben, az ingatlanpiacon, a közlekedésben, az egészségügyi eszközök gyártásában és az autóiparban. Az eredmények szerint a brit cégek átlagosan 11,5 százalékos termelékenységnövekedést értek el, és csaknem felük ennél is nagyobb javulást tapasztalt. Az amerikai vállalatok hasonló hatékonyságnövekedés mellett viszont több új munkahelyet hoztak létre, mint amennyit megszüntettek.

AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az Egyesült Királyságban az AI-forradalom éppen akkor gyorsul fel, amikor a munkaadók már eleve küzdenek az emelkedő bérköltségekkel, a gyenge gazdasági növekedéssel és a politikai bizonytalansággal. A legfrissebb hivatalos adatok szerint 2020 óta nem látott ütemben szűnnek meg az állások, a munkanélküliségi ráta pedig közel ötéves csúcson áll.

Miközben az álláshirdetések száma összességében is csökken, a mesterséges intelligencia által leginkább érintett pozícióknál – például a szoftverfejlesztőknél vagy a tanácsadóknál – a visszaesés még gyorsabb.

Még több Gazdaság

Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Fontos változás jön a fővárosban: megszűnik több bérlettípus is

Németország újra csalódást keltett, de érik a fordulat

A ChatGPT 2022-es megjelenése óta az ilyen állásokra kiírt hirdetések száma 37 százalékkal esett vissza, szemben a teljes munkaerőpiacot jellemző 26 százalékos csökkenéssel.

"A foglalkoztatás növekvő költségei egyre több kisvállalkozást késztetnek arra, hogy mesterséges intelligenciával és kiszervezéssel váltsák ki a korábban helyi munkavállalók által betöltött pozíciókat" – mondta Justin Moy, a londoni székhelyű EHF Mortgages ügyvezető igazgatója.

A Morgan Stanley jelentése szerint a brit munkaadók a pozíciók nagyjából egynegyedét szüntették meg vagy nem töltötték be újra, ami nagyjából megfelel a többi vizsgált ország gyakorlatának. A brit cégek azonban jóval kevésbé hajlamosak arra, hogy a technológiai fejlődés eredményeként új munkahelyeket hozzanak létre.

Hosszabb távon a mesterséges intelligencia segíthetne kimozdítani a brit gazdaságot a jelenlegi pangásból. Az Angol Nemzeti Bank és a költségvetési felügyelet számításai szerint a technológia akár évi 0,8 százalékponttal is növelheti a termelékenységet a következő évtizedben.

Egyelőre azonban az áll a figyelem középpontjában, hogy az AI miként súlyosbítja a brit munkaerőpiaci válságot, különösen a fiatalok és a szellemi foglalkozásúak körében. A hivatalos statisztikák szerint 2022 óta a gazdaság egészében több mint egyharmadával – mintegy félmillióval – csökkent a betöltetlen állások száma.

A visszaesés körülbelül egyötöde a mesterséges intelligencia által leginkább érintett ágazatokban következett be.

A legfiatalabb munkavállalók két irányból kerülnek nyomás alá: az AI elsősorban az irodai belépő szintű állásokat veszélyezteti, miközben a kormány adópolitikája a kiskereskedelmi és vendéglátóipari foglalkoztatást is nehezíti. A fiatalok munkanélkülisége gyorsabban nőtt az átlagnál: novemberben 13,7 százalékra emelkedett, ami 2020 óta a legmagasabb érték.

Andrew Bailey, az Angol Nemzeti Bank elnöke szerint a mesterséges intelligencia új "általános célú technológia", amely jelentőségében a számítógépekhez vagy az internethez hasonlítható. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az országnak fel kell készülnie az AI okozta munkahelyvesztésre, és arra is, hogy a technológia megtörheti azt a hagyományos karrierutat, amelyen a dolgozók fokozatosan haladnak a magasabb pozíciók felé.

A Morgan Stanley felmérésében megkérdezett brit munkaadók szerint a legnagyobb veszélyben a két–öt év tapasztalattal rendelkező, pályakezdő szintű pozíciók vannak.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

Kasza Elliott-tal

AT&T - elemzés

Mindjárt írok az AT&amp;T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiszivárgott az EU titkos terve: drasztikus, Magyarországnak fájó lépésre készülnek a külföldi befektetőkkel szemben
Versenyfutás a milliókért: akár órák alatt elkapkodhatják az új lakossági energiatárolós pályázatot
Zavargások és halálos áldozatok: üzentek az amerikai óriáscégek vezetői a kormánynak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility