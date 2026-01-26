Egy európai országban már megtörtént: a mesterséges intelligencia több munkahelyet vesz el, mint hoz létre

Az Egyesült Királyságban a mesterséges intelligencia jelenleg több munkahely megszűnéséhez vezet, mint amennyit teremt. A munkahelyek megszűnésének üteme sokkal gyorsabb, mint más fejlett gazdaságokban – derül ki a Morgan Stanley friss kutatásából.

A felmérés szerint a brit cégek nettó 8 százalékos létszámcsökkenésről számoltak be az elmúlt egy évben. Ez a legmagasabb érték a vizsgált országok – Németország, az Egyesült Államok, Japán és Ausztrália – között, és nagyjából a kétszerese a nemzetközi átlagnak – tudósított a Bloomberg.

A kutatás olyan vállalatokra fókuszált, amelyek legalább egy éve használnak mesterséges intelligenciát, öt ágazatban: a kiskereskedelemben, az ingatlanpiacon, a közlekedésben, az egészségügyi eszközök gyártásában és az autóiparban. Az eredmények szerint a brit cégek átlagosan 11,5 százalékos termelékenységnövekedést értek el, és csaknem felük ennél is nagyobb javulást tapasztalt. Az amerikai vállalatok hasonló hatékonyságnövekedés mellett viszont több új munkahelyet hoztak létre, mint amennyit megszüntettek.

Az Egyesült Királyságban az AI-forradalom éppen akkor gyorsul fel, amikor a munkaadók már eleve küzdenek az emelkedő bérköltségekkel, a gyenge gazdasági növekedéssel és a politikai bizonytalansággal. A legfrissebb hivatalos adatok szerint 2020 óta nem látott ütemben szűnnek meg az állások, a munkanélküliségi ráta pedig közel ötéves csúcson áll.

Miközben az álláshirdetések száma összességében is csökken, a mesterséges intelligencia által leginkább érintett pozícióknál – például a szoftverfejlesztőknél vagy a tanácsadóknál – a visszaesés még gyorsabb.

A ChatGPT 2022-es megjelenése óta az ilyen állásokra kiírt hirdetések száma 37 százalékkal esett vissza, szemben a teljes munkaerőpiacot jellemző 26 százalékos csökkenéssel.

"A foglalkoztatás növekvő költségei egyre több kisvállalkozást késztetnek arra, hogy mesterséges intelligenciával és kiszervezéssel váltsák ki a korábban helyi munkavállalók által betöltött pozíciókat" – mondta Justin Moy, a londoni székhelyű EHF Mortgages ügyvezető igazgatója.

A Morgan Stanley jelentése szerint a brit munkaadók a pozíciók nagyjából egynegyedét szüntették meg vagy nem töltötték be újra, ami nagyjából megfelel a többi vizsgált ország gyakorlatának. A brit cégek azonban jóval kevésbé hajlamosak arra, hogy a technológiai fejlődés eredményeként új munkahelyeket hozzanak létre.

Hosszabb távon a mesterséges intelligencia segíthetne kimozdítani a brit gazdaságot a jelenlegi pangásból. Az Angol Nemzeti Bank és a költségvetési felügyelet számításai szerint a technológia akár évi 0,8 százalékponttal is növelheti a termelékenységet a következő évtizedben.

Egyelőre azonban az áll a figyelem középpontjában, hogy az AI miként súlyosbítja a brit munkaerőpiaci válságot, különösen a fiatalok és a szellemi foglalkozásúak körében. A hivatalos statisztikák szerint 2022 óta a gazdaság egészében több mint egyharmadával – mintegy félmillióval – csökkent a betöltetlen állások száma.

A visszaesés körülbelül egyötöde a mesterséges intelligencia által leginkább érintett ágazatokban következett be.

A legfiatalabb munkavállalók két irányból kerülnek nyomás alá: az AI elsősorban az irodai belépő szintű állásokat veszélyezteti, miközben a kormány adópolitikája a kiskereskedelmi és vendéglátóipari foglalkoztatást is nehezíti. A fiatalok munkanélkülisége gyorsabban nőtt az átlagnál: novemberben 13,7 százalékra emelkedett, ami 2020 óta a legmagasabb érték.

Andrew Bailey, az Angol Nemzeti Bank elnöke szerint a mesterséges intelligencia új "általános célú technológia", amely jelentőségében a számítógépekhez vagy az internethez hasonlítható. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az országnak fel kell készülnie az AI okozta munkahelyvesztésre, és arra is, hogy a technológia megtörheti azt a hagyományos karrierutat, amelyen a dolgozók fokozatosan haladnak a magasabb pozíciók felé.

A Morgan Stanley felmérésében megkérdezett brit munkaadók szerint a legnagyobb veszélyben a két–öt év tapasztalattal rendelkező, pályakezdő szintű pozíciók vannak.

Címlapkép forrása: Shutterstock