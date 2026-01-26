Egy európai országban már megtörtént: a mesterséges intelligencia több munkahelyet vesz el, mint hoz létre

A felmérés szerint a brit cégek nettó 8 százalékos létszámcsökkenésről számoltak be az elmúlt egy évben. Ez a legmagasabb érték a vizsgált országok – Németország, az Egyesült Államok, Japán és Ausztrália – között, és nagyjából a kétszerese a nemzetközi átlagnak – tudósított a Bloomberg.
A kutatás olyan vállalatokra fókuszált, amelyek legalább egy éve használnak mesterséges intelligenciát, öt ágazatban: a kiskereskedelemben, az ingatlanpiacon, a közlekedésben, az egészségügyi eszközök gyártásában és az autóiparban. Az eredmények szerint a brit cégek átlagosan 11,5 százalékos termelékenységnövekedést értek el, és csaknem felük ennél is nagyobb javulást tapasztalt. Az amerikai vállalatok hasonló hatékonyságnövekedés mellett viszont több új munkahelyet hoztak létre, mint amennyit megszüntettek.
Az Egyesült Királyságban az AI-forradalom éppen akkor gyorsul fel, amikor a munkaadók már eleve küzdenek az emelkedő bérköltségekkel, a gyenge gazdasági növekedéssel és a politikai bizonytalansággal. A legfrissebb hivatalos adatok szerint 2020 óta nem látott ütemben szűnnek meg az állások, a munkanélküliségi ráta pedig közel ötéves csúcson áll.
Miközben az álláshirdetések száma összességében is csökken, a mesterséges intelligencia által leginkább érintett pozícióknál – például a szoftverfejlesztőknél vagy a tanácsadóknál – a visszaesés még gyorsabb.
A ChatGPT 2022-es megjelenése óta az ilyen állásokra kiírt hirdetések száma 37 százalékkal esett vissza, szemben a teljes munkaerőpiacot jellemző 26 százalékos csökkenéssel.
"A foglalkoztatás növekvő költségei egyre több kisvállalkozást késztetnek arra, hogy mesterséges intelligenciával és kiszervezéssel váltsák ki a korábban helyi munkavállalók által betöltött pozíciókat" – mondta Justin Moy, a londoni székhelyű EHF Mortgages ügyvezető igazgatója.
A Morgan Stanley jelentése szerint a brit munkaadók a pozíciók nagyjából egynegyedét szüntették meg vagy nem töltötték be újra, ami nagyjából megfelel a többi vizsgált ország gyakorlatának. A brit cégek azonban jóval kevésbé hajlamosak arra, hogy a technológiai fejlődés eredményeként új munkahelyeket hozzanak létre.
Hosszabb távon a mesterséges intelligencia segíthetne kimozdítani a brit gazdaságot a jelenlegi pangásból. Az Angol Nemzeti Bank és a költségvetési felügyelet számításai szerint a technológia akár évi 0,8 százalékponttal is növelheti a termelékenységet a következő évtizedben.
Egyelőre azonban az áll a figyelem középpontjában, hogy az AI miként súlyosbítja a brit munkaerőpiaci válságot, különösen a fiatalok és a szellemi foglalkozásúak körében. A hivatalos statisztikák szerint 2022 óta a gazdaság egészében több mint egyharmadával – mintegy félmillióval – csökkent a betöltetlen állások száma.
A visszaesés körülbelül egyötöde a mesterséges intelligencia által leginkább érintett ágazatokban következett be.
A legfiatalabb munkavállalók két irányból kerülnek nyomás alá: az AI elsősorban az irodai belépő szintű állásokat veszélyezteti, miközben a kormány adópolitikája a kiskereskedelmi és vendéglátóipari foglalkoztatást is nehezíti. A fiatalok munkanélkülisége gyorsabban nőtt az átlagnál: novemberben 13,7 százalékra emelkedett, ami 2020 óta a legmagasabb érték.
Andrew Bailey, az Angol Nemzeti Bank elnöke szerint a mesterséges intelligencia új "általános célú technológia", amely jelentőségében a számítógépekhez vagy az internethez hasonlítható. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az országnak fel kell készülnie az AI okozta munkahelyvesztésre, és arra is, hogy a technológia megtörheti azt a hagyományos karrierutat, amelyen a dolgozók fokozatosan haladnak a magasabb pozíciók felé.
A Morgan Stanley felmérésében megkérdezett brit munkaadók szerint a legnagyobb veszélyben a két–öt év tapasztalattal rendelkező, pályakezdő szintű pozíciók vannak.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Veszélyes a levegő több magyar városban: itt a lista, ahol bajban vannak a lakosok
Ha minden jól megy, a következő napokban javulni fog a helyzet.
Ezek most a magyar cégek kedvenc autói: volt-e meglepetés a flottapiacon 2025-ben?
Az MHC Mobility Zrt. ügyvezetőjét, Lauscher Andrást kérdeztük.
A lábunk előtt hever egy hatalmas megtakarítási lehetőség - csak le kell nyúlni érte
Okos épületeket üzemeltető okos emberek.
Darabokra szedték Putyin drónjait, veszedelmes fegyvert készítettek belőlük Oroszország ellen
Saját technikájukat vetik be az oroszok ellen.
Életmentő lépést sikerült kicsikarni Izraeltől - Tényleg megnyílik a kulcsfontosságú átkelő
Az utolsó pillanatig kétséges volt, mi lesz a határátkelő sorsa.
Az összes hazai szakképzőben bevezetik a mesterséges intelligencia oktatását
Már folynak az előkészületek.
Egyre nagyobb a botrány Trump fegyveres szervezete körül - Most durvul majd el igazán a helyzet Amerikában?
Sokan az ICE feloszlatását követelik - Mekkora realitása lehet ennek?
Jogi átvilágítás és adatvédelem
Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e
Geopolitikai buboréktól tart Zsiday Viktor
Tíz évvel ezelőtt a tőkepiaci szereplők nagy része számára a geopolitikai elemzések vagy nem léteztek, vagy csak időnként olvasandó kuriózumok voltak. Mára ez teljesen megváltozott.... The
Ahová a csorda tart
A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov
Amikor a fizetésből vonnak - jogok, lehetőségek, megoldások adósoknak
A végrehajtó tiltja a jövedelmem. Mit tudok tenni? Napjainkban egyre többen szembesülnek azzal a megrázó tapasztalattal, hogy egyik napról a másikra - sokszor előzetes figyelmeztetés nélkül
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
Macy's Inc - kereskedés
Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.
Elévült tartozás törlése
Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.